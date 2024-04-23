Как снизить риски покупателя при покупке готового бизнеса. Советы эксперта

Перед покупкой готового бизнеса важно провести глубокий анализ: оценить финансовое состояние, репутацию, перспективы роста и возможные правовые вопросы. Нередко для этого требуется консультация с профессионалами — юристами, бухгалтерами, бизнес-аналитиками.

⚠️Чтобы снизить риски при покупке готового бизнеса, можно воспользоваться следующими советами:

1. Проверить бизнес по открытым источникам. Можно поискать данные на сайтах Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) или на портале «Честный бизнес». Там можно узнать о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности, есть ли у бизнеса долги и арестованное имущество.

2. Узнать про всех владельцев компании и доли. Внимательно читайте условия договора.

3. Рассчитать реальную стоимость бизнеса. Можно сравнить цены на подобные компании, провести мониторинг, найти максимально похожие предложения о продаже.

4. Проверить бухгалтерию. В идеале лучше делать это с профессионалами — бухгалтером и юристом, которым вы доверяете.

5. Притвориться тайным покупателем. Если вы приобретаете магазин, кафе или салон красоты, перед покупкой стоит прийти в заведение как тайный покупатель.

6. Познакомиться с коллективом. Перед покупкой стоит сообщить персоналу, что вы станете новым владельцем бизнеса.

❗️Каждый бизнес уникален, и процесс его покупки варьируется в зависимости от обстоятельств.