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Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как повысить стоимость бизнеса при его продаже. Советы эксперта

Для увеличения стоимости бизнеса при его продаже рекомендуется обратиться к профессиональному оценщику. Он определит точную стоимость бизнеса с учётом его доходности, ситуации на рынке и внешних факторов, которые могут влиять на бизнес-процессы.

Вот несколько советов, которые могут помочь повысить стоимость бизнеса:

1. Собрать статистику. Покупатель смотрит на цифры, поэтому важно предоставить факты, подтверждающие заявленные показатели.

2. Стать открытым миру. Публичность компании добавляет лояльность и доверие будущего покупателя.

3. «Упаковать» бизнес. Привлекательный дизайн сайта, красочная продукция, качественно оформленный инвестиционный меморандум и просто письмо для покупателя — это то, из чего складывается первое впечатление.

4. Описать бизнес-модель. Покупатель должен понять, как работает компания, без дополнительных пояснений собственника.

5. Обеспечить положительную динамику. Результаты компании после покупки бизнеса должны идти вверх.

6. Думать о плавном выходе из бизнеса. Премия за положительные результаты первых месяцев работы выгодна как для покупателя, так и для продавца.

7. Сократить затраты компании. Чем меньше затраты, тем больше доходы.

8. Снизить дебиторскую задолженность.

Это положительно влияет на благополучие организации, её возможность наращивать активы и, соответственно, на стоимость компании.

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