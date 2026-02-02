✅ Новшества февраля 2026, АУСН — не такая уж и автоматическая, взносы за директора в отчетности, новые формы по НДС и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (26.01-01.02.2026)

Как видно, нашу аудиторию интересуют особенности производственного календаря в феврале 2026 (вот он на «Клерке»), изменения в феврале, наш новый формат — подкаст «Налоговое утро» (про АУСН), взносы за директора — как их теперь отражать в отчетности, новые формы по НДС и др.