✅ Новшества февраля 2026, АУСН — не такая уж и автоматическая, взносы за директора в отчетности, новые формы по НДС и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (26.01-01.02.2026)
😫 Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами». Выпуск № 11 подкаста «Налоговое утро»
❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск
❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года
Налоговики рассказали про новые требования к шрифту кассового чека и QR-кодам на оплату
Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026
📅 Выходные дни перестанут учитывать в отпуске — такой законопроект депутаты внесли в Госдуму
С 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки
Как видно, нашу аудиторию интересуют особенности производственного календаря в феврале 2026 (вот он на «Клерке»), изменения в феврале, наш новый формат — подкаст «Налоговое утро» (про АУСН), взносы за директора — как их теперь отражать в отчетности, новые формы по НДС и др.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию