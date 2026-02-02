8135 Общая моб
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Новшества февраля 2026, АУСН — не такая уж и автоматическая, взносы за директора в отчетности, новые формы по НДС и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (26.01-01.02.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 26 января по 1 февраля 2026 года.

  1. 📅 В феврале 2026 года будет три выходных подряд

  2. 😫 Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами». Выпуск № 11 подкаста «Налоговое утро»

  3. ❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск

  4. ❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года

  5. 👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

  6. 📄 Утвердили документы для расчетов с НДС

  7. Налоговики рассказали про новые требования к шрифту кассового чека и QR-кодам на оплату

  8. Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026

  9. 📅 Выходные дни перестанут учитывать в отпуске — такой законопроект депутаты внесли в Госдуму

  10. С 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки

Как видно, нашу аудиторию интересуют особенности производственного календаря в феврале 2026 (вот он на «Клерке»), изменения в феврале, наш новый формат — подкаст «Налоговое утро» (про АУСН), взносы за директора — как их теперь отражать в отчетности, новые формы по НДС и др.

