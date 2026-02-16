✅ Очередные изменения в НК РФ, новый налог на собак, изменения 2026 в бухотчетности, Телеграм — быть или не быть: топ-10 новостей на «Клерке» (09-15.02.2026)
❗ Минфин не поддержал предложения бизнеса о новых поправках в НК по НДФЛ и УСН
Фирма без доходов ликвидируется: как заплатить взносы за директора и на травматизм
🐶 В России предлагают ввести налог на выгул собак. С прогрессивной шкалой ставок
🔎 С 2026 года вступили в силу четыре новые правила налогового контроля
❗ За директора-полставочника тоже надо платить взносы с МРОТ
ФНС уточнила, как отчитаться за январь 2026, если в феврале перешли с УСН на АУСН
❔ Что делать, если работодатель не предоставил стандартный налоговый вычет
Как видно, нашу аудиторию интересуют очередные поправки в НК РФ, нюансы взносов за директора, налог на собак, изменения с 2026 года в НК в части налогового контроля, доступность Телеграма, изменения в бухотчетности с 2026 года.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию