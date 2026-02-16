КПП ОСН моб
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Очередные изменения в НК РФ, новый налог на собак, изменения 2026 в бухотчетности, Телеграм — быть или не быть: топ-10 новостей на «Клерке» (09-15.02.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 9 по 15 февраля 2026 года.

  1. ❗ Минфин не поддержал предложения бизнеса о новых поправках в НК по НДФЛ и УСН

  2. Фирма без доходов ликвидируется: как заплатить взносы за директора и на травматизм

  3. 🐶 В России предлагают ввести налог на выгул собак. С прогрессивной шкалой ставок

  4. 🔎 С 2026 года вступили в силу четыре новые правила налогового контроля

  5. РКН принял решение ограничить работу Telegram

  6. ❗ За директора-полставочника тоже надо платить взносы с МРОТ

  7. ✅ Минфин разъяснил нововведения в бухотчетности с 2026 года

  8. 📈 Стоимость патента выросла в 10 и более раз с 2026 года

  9. ФНС уточнила, как отчитаться за январь 2026, если в феврале перешли с УСН на АУСН

  10. ❔ Что делать, если работодатель не предоставил стандартный налоговый вычет

Как видно, нашу аудиторию интересуют очередные поправки в НК РФ, нюансы взносов за директора, налог на собак, изменения с 2026 года в НК в части налогового контроля, доступность Телеграма, изменения в бухотчетности с 2026 года.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

7 подписчиков44 поста

