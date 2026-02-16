✅ Очередные изменения в НК РФ, новый налог на собак, изменения 2026 в бухотчетности, Телеграм — быть или не быть: топ-10 новостей на «Клерке» (09-15.02.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 9 по 15 февраля 2026 года.

Как видно, нашу аудиторию интересуют очередные поправки в НК РФ, нюансы взносов за директора, налог на собак, изменения с 2026 года в НК в части налогового контроля, доступность Телеграма, изменения в бухотчетности с 2026 года.