🔧 Куда девать комиссию за банковскую гарантию — чтобы потом не отгребать

📉 Что, если сработала гарантия

Такое бывает. Принципал не выполнил обязательства, банк выплатил деньги бенефициару, а потом требует их назад у клиента.

Что делать в бухучёте:

Отразить задолженность перед банком; Позже — погашение этой задолженности; Если удалось взыскать убытки с виновного — отразить доход.

Всё зависит от того, кто вы в этой истории: принципал или бенефициар.