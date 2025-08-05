🔧 Куда девать комиссию за банковскую гарантию — чтобы потом не отгребать

Статья для бухгалтера, который хоть раз сидел с проводками и думал: «Ну и куда эту комиссию? В расходы? В стоимость? Или, может, на 91-й — и не морочиться?»
Банковская гарантия — вещь вроде простая. Документ пришёл, договор есть, комиссия оплачена. Но дальше начинается самое интересное: учёт. И если ошибиться, можно либо получить лишние налоги, либо схлопотать претензию от проверяющих. Разбираем, как учесть всё грамотно — и не попасть на штрафы.
💸 Суть вопроса: в какую сторону списывать комиссию
Комиссия банку — это не просто трата. От того, почему она возникла, зависит, куда её отнести:
Если гарантия под покупку оборудования, материалов или товаров — включаем в стоимость актива. Да, даже если сумма «небольшая».
Если гарантия под контракт на услуги или работы — в обычные расходы (20, 26, 44).
Если гарантия — это условие для получения кредита — чаще всего идут в внереализационные расходы (91-й счёт).
❗️На практике часто всё списывают на 91 — чтобы «не париться». Но это не всегда правильно. При проверке это может вызвать вопросы — особенно если сумма большая.
📂 Пример: откуда растут ошибки
Компания заключила контракт на поставку и получила банковскую гарантию на 2 млн ₽. Комиссия банку — 60 000 ₽. Бухгалтер отнёс её на 91 счёт — а нужно было включить в стоимость закупаемых товаров, ведь гарантия обеспечивала именно оплату по договору поставки. Ошибка? Да. Последствия? Возможны.
🧾 Какие документы нужны для подтверждения
Чтобы налоговая не задала вопросов, важно:
Иметь договор банковской гарантии и платёжку;
Чётко понимать, что именно обеспечивает гарантия (цель);
Сделать внутреннюю служебную записку или пояснение по сути затрат (особенно если комиссия крупная);
Не забыть обоснование экономической целесообразности.
📉 Что, если сработала гарантия
Такое бывает. Принципал не выполнил обязательства, банк выплатил деньги бенефициару, а потом требует их назад у клиента.
Что делать в бухучёте:
Отразить задолженность перед банком;
Позже — погашение этой задолженности;
Если удалось взыскать убытки с виновного — отразить доход.
Всё зависит от того, кто вы в этой истории: принципал или бенефициар.
🗂 Забалансовый 008 — нужен или нет?
Да, нужен. Особенно для получателей гарантии. Он не влияет на баланс, но показывает, что у вас есть обеспечение. Это важно, если потом будет спор: «а была ли гарантия вообще?».
💡 По НДС — коротко и по делу
Операции по выдаче и исполнению банковской гарантии не облагаются НДС. Комиссия банку — тоже. Вычет по НДС с неё брать нельзя, даже если банк выставил счёт с НДС по ошибке.
🚨 Частые ошибки
📌 Списали комиссию не туда — и не смогли подтвердить налоговую выгоду.
📌 Забыли забалансовый учёт — и не смогли доказать факт обеспечения.
📌 Не обосновали экономическую целесообразность — и получили отказ в учёте затрат.
📌 Не изучили договор — и выбрали не тот способ отражения.
✅ Что делать, чтобы всё прошло гладко:
Проверяйте цель гарантии — от неё зависит учёт;
Готовьте документы заранее;
Не списывайте «на автомате» всё на 91;
Следите за обновлениями законодательства;
И не стесняйтесь консультироваться — лучше потратить час, чем потом объясняться с проверяющими.
📎 Итог
Банковская гарантия — вроде не актив, не обязательство, и даже не доход. Но бухгалтеру она может добавить головной боли не меньше, чем три договора аренды и один сомнительный займ.
Хорошая новость — всё можно учесть грамотно, если смотреть не только на бумагу, но и на суть. А если остались сомнения — лучше задать себе вопрос:
«Что я скажу налоговой, если она спросит, почему я учёл это именно так?»
Если ответ понятен — значит, всё сделано правильно.
Комментарии10
Хороший вопрос же
конечно
@Василий, почему?
Согласны?
@Борис Мальцев, и ткт согласны
Согласны?