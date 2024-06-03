Путешествие по Островкам Налоговых льгот: Республика Мордовия

Продолжаем путешествие по захватывающим налоговым оазисам России, и сегодня наш маршрут ведет нас в удивительную Республику Мордовия – волшебное место, в котором сочетаются древняя история, красивая природа и современные технологии.

Это идеальное направление для путешественников, которые хотят открыть для себя не только уникальные достопримечательности, но и быть в курсе новейших инноваций в сфере информационных технологий.

Давайте рассмотрим особенности налогообложения в Республике Мордовия для определенных групп налогоплательщиков. (Закон РМ от 04.02.2009 № 5-З (ред. от 25.11.2023)).

1. Льготы для вновь зарегистрированных предпринимателей

Ставки 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы» предусмотрены для вновь зарегистрированных налогоплательщиков в Республике Мордовия в 2022-2023 и 2024-2026 годах, а также для вновь зарегистрированных после смены места нахождения или места жительства.

Налогоплательщики, впервые зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 2022-2023 годах из-за изменения места нахождения (места жительства), имеют право применять пониженную налоговую ставку непрерывно в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве ЮЛ или ИП на территории Республики Мордовия.

Налогоплательщики, впервые зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 2024-2026 годах из-за изменения места нахождения (места жительства), имеют право применять пониженную налоговую ставку непрерывно в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, следующего!!! за налоговым периодом, в котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на территории Республики Мордовия. Это важно, что при переезде в 2024-2026 г.г. льгота появится только со следующего года, а не сразу.

2. Льготы для области IT и разработки программного обеспечения

Ставки 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы» предусмотрены для тех, кто занимается деятельностью в области информационных технологий. Если вы зарегистрированы после 1 января 2021 года и получили государственную аккредитацию, вы можете воспользоваться налоговой льготой. Важно отметить, что для применения этой ставки необходимо, чтобы не менее 90% от общей суммы всех доходов составлял доход от осуществления видов экономической деятельности, соответствующих кодам ОКВЭД 62 и 63 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

3. Льготы для резидентов Технопарка

Налогоплательщики, занимающиеся производством продукции в Технопарке высоких технологий Республики Мордовия, могут применять ставку 5% «доходы минус расходы» в течение 5 лет с момента заключения договора аренды с "Технопарк-Мордовия". Льгота предоставляется однократно и утрачивается, если условия не соблюдаются в течение этого срока. Ставка может быть восстановлена до окончания 5-летнего периода.

4. Льготы для интеллектуальной деятельности

Налогоплательщики, внедряющие результаты интеллектуальной деятельности, могут применять ставку 5% «доходы минус расходы» при условии, что их учредителями являются бюджетные образовательные учреждения высшего образования в Республике Мордовия. Сниженная ставка действует в течение 5 лет со дня регистрации.

5. Общие ставки для остальных налогоплательщиков

Налогоплательщики, которые не попадают под вышеупомянутые категории, могут использовать общие ставки УСН: 6% "доходы" и 15% "доходы минус расходы".

В следующих статьях мы продолжим изучение налоговых оазисов нашей необъятной родины.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://taxpi.ru/uslugi