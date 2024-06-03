₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь

Путешествие по Островкам Налоговых льгот: Республика Мордовия

Продолжаем путешествие по захватывающим налоговым оазисам России, и сегодня наш маршрут ведет нас в удивительную Республику Мордовия – волшебное место, в котором сочетаются древняя история, красивая природа и современные технологии.
Путешествие по Островкам Налоговых льгот: Республика Мордовия

Это идеальное направление для путешественников, которые хотят открыть для себя не только уникальные достопримечательности, но и быть в курсе новейших инноваций в сфере информационных технологий.

Давайте рассмотрим особенности налогообложения в Республике Мордовия для определенных групп налогоплательщиков. (Закон РМ от 04.02.2009 № 5-З (ред. от 25.11.2023)).

1. Льготы для вновь зарегистрированных предпринимателей

Ставки 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы» предусмотрены для вновь зарегистрированных налогоплательщиков в Республике Мордовия в 2022-2023 и 2024-2026 годах, а также для вновь зарегистрированных после смены места нахождения или места жительства.

Налогоплательщики, впервые зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 2022-2023 годах из-за изменения места нахождения (места жительства), имеют право применять пониженную налоговую ставку непрерывно в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве ЮЛ или ИП на территории Республики Мордовия.

Налогоплательщики, впервые зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 2024-2026 годах из-за изменения места нахождения (места жительства), имеют право применять пониженную налоговую ставку непрерывно в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, следующего!!! за налоговым периодом, в котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на территории Республики Мордовия. Это важно, что при переезде в 2024-2026 г.г. льгота появится только со следующего года, а не сразу.

2. Льготы для области IT и разработки программного обеспечения

Ставки 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы» предусмотрены для тех, кто занимается деятельностью в области информационных технологий. Если вы зарегистрированы после 1 января 2021 года и получили государственную аккредитацию, вы можете воспользоваться налоговой льготой. Важно отметить, что для применения этой ставки необходимо, чтобы не менее 90% от общей суммы всех доходов составлял доход от осуществления видов экономической деятельности, соответствующих кодам ОКВЭД 62 и 63 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

3. Льготы для резидентов Технопарка

Налогоплательщики, занимающиеся производством продукции в Технопарке высоких технологий Республики Мордовия, могут применять ставку 5% «доходы минус расходы» в течение 5 лет с момента заключения договора аренды с "Технопарк-Мордовия". Льгота предоставляется однократно и утрачивается, если условия не соблюдаются в течение этого срока. Ставка может быть восстановлена до окончания 5-летнего периода.

4. Льготы для интеллектуальной деятельности

Налогоплательщики, внедряющие результаты интеллектуальной деятельности, могут применять ставку 5% «доходы минус расходы» при условии, что их учредителями являются бюджетные образовательные учреждения высшего образования в Республике Мордовия. Сниженная ставка действует в течение 5 лет со дня регистрации.

5. Общие ставки для остальных налогоплательщиков

Налогоплательщики, которые не попадают под вышеупомянутые категории, могут использовать общие ставки УСН: 6% "доходы" и 15% "доходы минус расходы".

В следующих статьях мы продолжим изучение налоговых оазисов нашей необъятной родины.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://taxpi.ru/uslugi

Начать дискуссию

1С:Сервистренд
Маркировка товаров

Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса

Большое количество нововведений связано с обязательной маркировкой: добавляются новые продуктовые группы, проводятся эксперименты по маркировке разных товаров. Чтобы помочь предпринимателям разобраться в этом потоке информации, составили — календарь-шпаргалку, который позволит быстро и легко ориентироваться в актуальных законодательных требованиях. 

Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При неуплате вывозных таможенных пошлин экспорт считается незаконным и ставку НДС 0% применять нельзя

Для подтверждения ставки НДС при экспорте нужно сдать электронный реестр, в котором указывают данные таможенной декларации. Если ее нет, то нет и ставки НДС 0%.

Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект с изменениями в налоговую систему

Кабмин направил в Госдуму пакет законов, которые изменят налоговую систему РФ с 2025 года.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Государственные ведомства

С 8 июня — новые основания для отказа в госрегистрации прав на недвижимость

Росреестр изменил порядок выездного приема и курьерской доставки документов для регистрации прав на недвижимость.

Налоговая помощь

Путешествие по Островкам Налоговых льгот: Республика Мордовия

Продолжаем путешествие по захватывающим налоговым оазисам России, и сегодня наш маршрут ведет нас в удивительную Республику Мордовия – волшебное место, в котором сочетаются древняя история, красивая природа и современные технологии.

Путешествие по Островкам Налоговых льгот: Республика Мордовия
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Каждый гражданин, пострадавший от незаконного уголовного преследования, имеет право на возмещение как имущественного, так и морального вреда. Но легко ли такую компенсацию получить и что для этого необходимо? Разбираемся с законом и судебной практикой.

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Пользователи интернета

«Додо Пицца» будет судится с Telegram

Компания «Додо Пицца» хочет забрать телеграм-канал под названием Dodo Pizza, а также изменить условия использования мессенджера, чтобы юзеры не могли устанавливать в качестве ников названия известных брендов.

7
Уведомление по ЕНП

Налоговики хотят пояснения от компаний, которые не сдают ЕНП-уведомления. Опрос

При начислении и выплате зарплаты организации должны сдавать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

Кадры

Глава РАН: проблема кадров связана с ЕГЭ и школьной подготовкой

Школьники и преподаватели все больше ориентированы на то, как подготовиться к ЕГЭ. Но пока что действующая система образования не использовала все механизмы, поэтому отменять единый экзамен было бы преждевременным решением.

3
Платформа ОФД
Страховые взносы и ПСН

Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году ИП, которые работают на патенте (ПСН), как и прежде, могут уменьшать его стоимость на страховые взносы. Рассказываем, по каким правилам производится уменьшение.

Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году
Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов
Бесплатно с Налоги, взносы, пошлины

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Разборы законов

1 307
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ТРИО
Бухгалтерские программы

Основные справочники в ERP-системах: настройка перед стартом как залог успеха

Планирование — неотъемлемая часть любого успешного проекта, и когда речь идет о внедрении ERP-систем (Enterprise Resource Planning или планирование ресурсов предприятия), важность этой фазы трудно переоценить.

Основные справочники в ERP-системах: настройка перед стартом как залог успеха
Кадровый учет

Как оформить совмещение должностей в 2024 году: образцы документов

Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Как правильно его оформить?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДФЛ

Выплаты директору компании облагаются НДФЛ в РФ, даже если он работает за границей

Выплаты от источников в РФ облагаются НДФЛ в РФ по ставке 13% (15%) для резидентов и 30% для нерезидентов.

Банки

Банки просят ЦБ настроить прием карт «Мир» в иностранных магазинах

Для расчетов в иностранных интернет-магазинах бизнес обращается к платежным брокерам. Это хотят изменить и предоставить зарубежным компаниям стать платежными агрегаторами, чтобы принимать карты «Мир».

Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на курсы повышения квалификации и переподготовки с максимальными скидками, чтобы вы не ограничивали траты на отпуск и получили полезные знания. Сегодня последний день, когда можно записаться на поток!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток
2
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию

С 30 июня — новые правила по налоговым отсрочкам и рассрочкам

ФНС уточнила правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

Интересные материалы

Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам

Давно пора домой — к семье и к детям, а количество задач у бухгалтера беспощадно растёт. Оставить на завтра нельзя, дедлайны — ещё вчера. Пора искать новые решения. Одним из них может стать частичный аутсорсинг. Есть те, кто уже попробовали такой метод. Делимся кейсами.

5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам