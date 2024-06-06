Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска

Буквально вчера читали акт камеральной проверки за 4-й квартал 2023 года (свеженький, да), где одним из аргументов налоговиков было наличие недостоверного адреса. В момент заключения договора. Как так-то? Это один из самых легко проверяемых признаков.

Но сегодня не только об этом. В том же акте поставщики (конкретные) проверяемого лица, были обозваны организациями, обладающими признаками фирм-однодневок. Вряд ли эти контрагенты работали на одного покупателя (это было бы еще подозрительнее). Так, что на текущий момент, а может быть и ранее, конкретные поставщики получили критерий однодневки о котором мы расскажем сегодня.

Критерий № 36 «Наличие данных о юридическом лице в ресурсе «Схемы уклонения» в качестве фирмы «однодневки»». Признак приобретается по итогам либо камеральной, либо выездной проверки. После этого идет массовая отработка покупателей данной лавки (контрагентом назвать язык не поворачивается). Шанс назначения ВНП намного больше 50% (то ли назначат, то ли не назначат). Так как аргументация относительно выводов и мероприятия налогового контроля в отношении фирмы уже проведены. А их итогами могут пользоваться все налоговики.

Давайте прикинем как вам с этим жить. Увидеть наличие данного критерия перед заключением договора из открытых источников невозможно, а работать с таким контрагентом, как вы уже поняли, себе дороже.

Конечно, мы надеемся, что контрагента с таким критерием никто не будет представлять (но это не точно). Налоговые органы и их роботы очень хорошо натаскались даже в рамках камеральных проверок выявлять однодневки. Даже если в какой-то проверке вашего контрагента признали участником схемы уклонения, то не всегда собранные доказательства оказываются достаточными для того, чтобы признать вашу сделку совершенной с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Не забывайте, что на вашей стороне п. 3 ст. 54.1 НК РФ, которая (не смейтесь) устанавливает, что нарушение контрагентом законодательства о налогах и сборах не является самостоятельным основанием для признания полученной вами налоговой выгоды неправомерной. Так что включайте «Людвига Аристарховича», делайте круглые глаза и удивляйтесь вместе с налоговой легендарной фразой «а кто это сделал?».

Конечно же необходимо обложиться документами и доказательствами, что вы совсем не причем и стали жертвой недобросовестных поставщиков, которые обманывали не только государство, но и вас. Хотя вы и проявили такие меры осмотрительности, что налоговой впору всплакнуть от умиления.

Скоро продолжим публиковать критерии, будьте на связи.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса