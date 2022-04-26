Насколько выросли цены на товары потребительской корзины в марте и что теперь покупают чаще

Вся аналитика подготовлена на основе данных ОФД от Контур.Маркета, а материал создан при участии экспертов «Контур Экстерн».

Лук подорожал в два раза

Цены на овощи в среднем выросли на 4%. Если говорить о видах овощей по отдельности, то рост цен у них такой:

стоимость капусты выросла на 6%;

лука — на 97%;

моркови — на 3%;

огурцов — на 2%;

помидоров — на 8%;

картофеля — на 9%.

Картофель — основа продуктовой корзины россиянина. Его потребление не снижается, а даже выросло на 1%. Стоимость килограмма картофеля (и мытого, и немытого) приближается к 80 рублям за килограмм. Лидером по росту цены картофеля стал Московский регион, где рост составил 21%. При этом потребление картофеля в целом по России не снижается, а даже выросло на 1%.

Лидерами потребления овощей стали регионы: Приморье, Кузбасс, Москва.

Фрукты в сторону

Цены на фрукты в среднем выросли на 13%. Лидером по росту стала хурма, стоимость которой увеличилась на 19%. Чуть ниже в рейтинге груши и мандарины, их цена выросла на 16%.

Продажи фруктов по стране в марте упали на 20%. Не изменились показатели только у винограда и яблок.

В лидерах по потреблению фруктов: Пермский край и Московская область.

Хлеб едят как раньше

В целом в стране показатели потребления хлеба не изменились, но на 6% выросли цены.

Лидеры потребления хлеба: Приморье, Московская область и Пермский край.

Индейка набирает популярность

Средний рост цен в категории мясопродуктов составил 16%.

Сильнее всего цена выросла на свинину — на 21%. Лидеры потребления свинины: Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область.

На втором месте по росту цен — индейка. Стоимость с начала февраля увеличилась на 18%, при этом рост потребления составил 21%. Индейку чаще всего покупают в Приморском и Пермском краях и в Челябинской области.

Пока мясо и птица дорожают, выбирайте рыбный четверг

Цены на рыбу по данным ОФД от Контур.Маркета не поднялись. При этом потребление увеличилось на 9%.

Лидеры по потреблению рыбы среди регионов: Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми.

Рынок молочки стабилен

В категории молочной продукции цены выросли на 1%. Лидером по росту стал сыр, его стоимость выросла на 3%.

Лидеры по потреблению молочной продукции: Московская область, Приморский край, и Свердловская область.

Домашним любимцам — корм впрок

Цены на корма для животных увеличились на 5%, а потребление выросло на 18%.

Лидерами по потреблению стали: Крым, Приморье и Челябинская область.

Запасаемся бытовой химией и подгузниками

Рост потребления этой категории товаров составил в среднем 30%.

Например, стоимость дезинфицирующих средств для дома увеличилась на 24%, а потребление выросло на 35%. Лидеры по потреблению: Москва и Московская область, Бурятия, Свердловская область.

Цена подгузников выросла на 12%, а продажи увеличились на 75%, это самый высокий показатель среди товаров первой необходимости. Регионы, в которых аналитики ОФД от Контур.Маркета зафиксировали максимальные продажи: Иркутская область и Республика Коми.

Мнение эксперта

Ситуацию прокомментировала Дарья Жигалина, аналитик больших данных проекта Контур.ОФД:

«В марте потребители покупали всё необходимое впрок. Покупателей начал беспокоить рост цен и резкий недостаток товаров на прилавках. Значительно выросли продажи товаров, которые долго не портятся или которые можно заморозить. Например, потребители активно закупали на будущее макароны или индейку.

Относительно стабильны продажи скоропортящихся товаров, например овощей и хлеба. Цены на эти категории выросли не сильно.

Сильно упали продажи фруктов, особенно хурмы, граната и мандаринов. Возможно, спад продаж связан с сезонностью, но мы предполагаем, что потребитель сейчас готов отказаться от фруктов, чтобы купить более необходимые для жизни товары — побольше и впрок.

Общий рост потребления непродуктовых товаров первой необходимости связан с опасениями потребителей, что цены будут расти. Тем более часть зарубежных брендов заявила об уходе с российского рынка. Особенно это заметно в категории товаров для детей, таких как подгузники».

Источник: журнал Я бухгалтер