Код выполняемой функции для договора ГПХ в ЕФС-1

Как отчитываемся с 2023 года

В 2023 году отчетность страхователей кардинально меняется. Больше нет отдельных форм о трудовой деятельности, страховом стаже, допвзносах на накопительную пенсию и взносах на травматизм. Вместо них нужно заполнять комплексный отчет ЕФС-1: для каждого типа сведений – свой раздел. Сведения о трудовой и иной деятельности будем отражать в подразделе 1.1 отчета ЕФС-1.

Правила работы с единой формой сведений утверждены постановлениями Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п и № 246п. Отчет ЕФС-1 нужно подавать в территориальное отделение СФР. Сроки предоставления зависят от типа сведений.

Подайте сведения о трудовой деятельности в такие сроки (пп. 2 п. 5 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ):

прием, увольнение, заключение или окончание договора ГПХ, приостановление или возобновили трудовых отношений – на следующий рабочий день после кадрового мероприятия;

перевод сотрудника на другую работу, переименование организации, установление новой квалификации, запрет занимать должность, заявление о форме трудовой книжки – до 25 числа следующего месяца.

При каждой подаче сведений обязательно заполняется титульный лист ЕФС-1. То есть, чтобы отчитаться о трудовой деятельности застрахованного лица, нужно заполнить титульный лист, подраздел 1 и подраздел 1.1. Другие разделы и подразделы заполнять в этом случае не надо.

Как заполняем подраздел 1.1 отчета ЕФС-1

Подраздел 1.1 заменяет форму СЗВ-ТД, в которой раньше страхователи отчитывались о трудовой деятельности. Этот подраздел заполняют при приеме, увольнении, переводе и других кадровых мероприятиях.

Подраздел 1.1 подается на каждое застрахованное лицо: на штатных сотрудников, на совместителей, на дистанционных работников.

А теперь страхователи должны подавать сведения о трудовой деятельности и на сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. Исключение – самозанятые и ИП: для них отчет не заполняют.

Обязательно заполните раздел 1.1 отчета ЕФС-1 при заключении договора о выполнении работ или оказании услуг, авторского заказа. Это необходимо, поскольку на такие соглашения тоже начисляют страховые взносы. Поэтому если заключили или расторгли гражданско-правовой договор с работником, отправьте заполненный подраздел 1.1 максимум на следующий день после подписания соглашения.

Если информация о сотруднике составляет гостайну, заполнять подраздел 1.1 не нужно (п. 10 ст. 11 27-ФЗ).

Как указываем код выполняемой функции для договора ГПХ

Как и в старой форме СЗВ-ТД, в подразделе 1.1 нужно указывать трудовую функцию и ее код:

трудовая функция – должность и структурное подразделения из трудового договора, для ГПД не заполняется;

код выполняемой функции – специальная пятизначная кодировка из Общероссийского классификатора занятий, для ГПД обязательно заполняется.

Код выполняемой функции для работников по ГПХ заполняют по общим правилам. Выглядит код так: ХХХХ.Х. Первые четыре знака соответствуют группе занятий в ОКЗ, а пятым знаком указывают контрольное число профессии. Но для работников по ГПД потребуется еще одно значение – код вида договора, его можно найти в пункте 4.7 Правил заполнения ЕФС-1.

Читайте подробнее о том, как подобрать правильный код выполняемой функции в ЕФС-1 и СЗВ-ТД.

Если вид кадрового мероприятия в графе 3 подраздела 1.1 – начало или окончание договора ГПХ, обязательно покажите коды выполняемой функции и вида договора в графе 6.

Ниже в списке – все возможные коды для договоров гражданско-правового характера:

ДГПХ 一 выполнение работ, оказание услуг;

ДАВТ 一 авторский заказ;

ДОИП 一 отчуждение исключительного права (для научных и литературных произведений, произведений искусства);

ИЗЛД 一 издательская лицензия;

ЛДПИ 一 лицензия на предоставление права использования научных и литературных произведений, произведений искусства.

Для остальных договоров гражданско-правового характера подраздел 1.1 отчета ЕФС-1 страхователи не формируют. Если заключили или расторгли договор займа, аренды, дарения или другое соглашение об имущественных правах, не нужно информировать СФР о трудовой деятельности.