Открыта регистрация на онлайн-конференцию «Каждый бухгалтер желает знать»

14 и 15 февраля пройдет ежегодная онлайн-конференция для бухгалтеров об изменениях в законодательстве и главных бухгалтерских трендах 2024 года. Участие бесплатное.

Мероприятие будет полезно как новичку, так и опытному профессионалу в области бухгалтерии, руководителю компании и специалисту по бухгалтерскому аутсорсингу.

Обсудим важные темы

Практика применения норм по ЕНС и ЕНП.

ЕФС-1: ответы на актуальные вопросы.

Изменения по НДФЛ и социальным вычетам.

Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге.

Масштабирование бухгалтерского бизнеса и увеличение среднего чека.

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Эксперты-практики поделятся опытом

Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению ООО «Элкод», преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров Контур.Школы, член ИПБ России, разберет трудности работы с ЕНП и ЕНС на практике: ошибки в уведомлениях, нестыковки в сальдо, порядок возвращения переплат и другие проблемные вопросы

Елена Кулакова, эксперт сервиса Контур.Экстерн по страховым взносам и персучету, консультант портала Buhonline.ru в вопросах отчетности, поможет разобраться с обновленной формой ЕФС-1.

Екатерина Сидиченко, основатель федеральной сети бухгалтерских агентств, создатель онлайн‑школы бухгалтерского бизнеса, поделится лайфхаками бухгалтерского аутсорсинга.

Почему стоит посетить конференцию

Вас ждут:

Дискуссии и выступления более 25 спикеров.

Анализ ситуаций и подробные ответы на вопросы после докладов.

Практические инструменты от экспертов и материалы для участников.

Разбор актуальных тем 2024 года.

Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы разобраться в тонкостях законодательных новшеств и получить рекомендации от ведущих экспертов-практиков.

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