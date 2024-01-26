Открыта регистрация на онлайн-конференцию «Каждый бухгалтер желает знать»

Мероприятие будет полезно как новичку, так и опытному профессионалу в области бухгалтерии, руководителю компании и специалисту по бухгалтерскому аутсорсингу.
Обсудим важные темы
Практика применения норм по ЕНС и ЕНП.
ЕФС-1: ответы на актуальные вопросы.
Изменения по НДФЛ и социальным вычетам.
Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге.
Масштабирование бухгалтерского бизнеса и увеличение среднего чека.
Эксперты-практики поделятся опытом
Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению ООО «Элкод», преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров Контур.Школы, член ИПБ России, разберет трудности работы с ЕНП и ЕНС на практике: ошибки в уведомлениях, нестыковки в сальдо, порядок возвращения переплат и другие проблемные вопросы
Елена Кулакова, эксперт сервиса Контур.Экстерн по страховым взносам и персучету, консультант портала Buhonline.ru в вопросах отчетности, поможет разобраться с обновленной формой ЕФС-1.
Екатерина Сидиченко, основатель федеральной сети бухгалтерских агентств, создатель онлайн‑школы бухгалтерского бизнеса, поделится лайфхаками бухгалтерского аутсорсинга.
Почему стоит посетить конференцию
Вас ждут:
Дискуссии и выступления более 25 спикеров.
Анализ ситуаций и подробные ответы на вопросы после докладов.
Практические инструменты от экспертов и материалы для участников.
Разбор актуальных тем 2024 года.
Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы разобраться в тонкостях законодательных новшеств и получить рекомендации от ведущих экспертов-практиков.
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620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А
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