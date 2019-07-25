Почему бухгалтерская периодика не отстает от желтых газет?

Бухгалтерская периодика не отстает от какой-нибудь средней желтушной газетенки.

"Путин подписал закон об отмене налоговой отчетности" - доставай хрусталь, шампанское и икру. Гуляем!

Давай быстрей, пока личку окончательно не порвало счастливыми предпринимателями, прочитавшими главное предложение из всей статьи.

Грузовик с конфетами только что, взвизгнув тормозами, совершил кульбит на нашей улице, все остальные - подождут.

К сожалению, бокалы так и останутся пылиться, игристое достанется другим, а для икры нынче не сезон, не стоит.

Выдыхаем, товарищи, ничего особенного не произошло.

Начиная с отчетности за 2020 год не надо будет сдавать:

авансовые отчеты по налогу на имущество (декларацию надо);

декларацию по транспортному налогу;

декларацию по земельному налогу;

4-НДФЛ (это форма такая для ИП на ОСНО).

Ну и да, отпишитесь уже как-нибудь от "Главбуха". Их маркетологи явно прошли курс "хайповые заголовки" и отрабатывают вложения, чтоб при увольнении ранее, чем через три года, затраты на обучение не возвращать.