Почему бухгалтерская периодика не отстает от желтых газет?

Бухгалтерская периодика не отстает от какой-нибудь средней желтушной газетенки.
"Путин подписал закон об отмене налоговой отчетности" - доставай хрусталь, шампанское и икру. Гуляем!
Давай быстрей, пока личку окончательно не порвало счастливыми предпринимателями, прочитавшими главное предложение из всей статьи.
Грузовик с конфетами только что, взвизгнув тормозами, совершил кульбит на нашей улице, все остальные - подождут.
К сожалению, бокалы так и останутся пылиться, игристое достанется другим, а для икры нынче не сезон, не стоит.
Выдыхаем, товарищи, ничего особенного не произошло.
Начиная с отчетности за 2020 год не надо будет сдавать:
- авансовые отчеты по налогу на имущество (декларацию надо);
- декларацию по транспортному налогу;
- декларацию по земельному налогу;
- 4-НДФЛ (это форма такая для ИП на ОСНО).
Ну и да, отпишитесь уже как-нибудь от "Главбуха". Их маркетологи явно прошли курс "хайповые заголовки" и отрабатывают вложения, чтоб при увольнении ранее, чем через три года, затраты на обучение не возвращать.