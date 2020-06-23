Клерк.Ру
Ольга Андриевская

«Путин повысил НДФЛ! Путин повысил НДФЛ!» Все очень переживают по этому поводу. Не нужно

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Путин повысил НДФЛ! Путин повысил НДФЛ!

Все очень переживают по этому поводу.

Сберегу ваше время: повысил для тех, у кого доход выше 5 млн в год. Причем повышенный НДФЛ будет с сумм, которые свыше этих 5 млн.

По крайней мере так обещают.

Обратите внимание: ИП на УСН или патенте никакого НДФЛ не платят, если только не работают еще где-то, как физики (или сдают квартиру, сидят на бирже, etc).

IT-компаниям снизят налог на прибыли до 3% (сейчас надог на прибыль 20%).

Обратите внимание: прозвучало «налог на прибыль», отдельно про УСН не было.

Что запишут в законе — неизвестно.

IT- компаниям снизят страховые взносы с 14% до 7,6%.

Обратите внимание: чтобы быть той самой IT-компанией надо получить аккредитацию в Минкомсвязи, а, значит, соответствовать условиям.

Самозанятые с 1 июля по всей стране.

Что, конечно, неплохо.

В июле еще раз выплатят по 10 000 на детей до 16 лет.

Если получали в июне, то второй раз подавать заявление не надо, все будет автоматически.

Там еще было интересное про КИК, но это менее популярная штука.

ПС все со слов гаранта.

Повышение НДФЛ НДФЛ
Ольга Андриевская

Я помогаю предпринимателям справляться с ведением дел, грамотно легализоваться, не бояться налоговой и не тратить там, где можно экономить. Бухгалтер, консультант проекта Минфина по финансовой грамотности, финансовый аналитик. Изучаю управление бизнесом.