Эволюция путинских выплат-2. Кто получит пособия на детей старше 3 лет?

Сегодня поговорим о самом справедливом новшестве с детскими пособиями – о ежемесячных выплатах семьям с детьми до 7 лет. Все идет к тому, что получить деньги можно будет уже в 2020 году и право на них будут иметь очень многие.

С чего все началось

В.Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию, предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первом этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума (порядка 5,5 тыс. руб.), а с 2021 года она может быть удвоена.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года», — сказал глава государства.

Согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека в регионе.

Для получения денег, гражданам должно быть достаточно подать заявление и указать официальный доход. По мнению президента, процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей или дистанционно через госпорталы.

Власти должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч рублей».

И началось… Волна вопросов от родителей дошколят захлестнула интернет. Но и по сегодняшний день вопросов больше, чем ответов. Скорее всего, до принятия новых законов об этих выплатах ситуация сохранится.

Однако, на некоторые вопросы ответы уже удается найти и ими мы с вами поделимся.

На детей каких годов рождения можно будет получать выплаты от 3 до 7 лет?

По мнению чиновников Минтруда и ПФР, пособие должно полагаться детям, рожденным с 2012 по 2017 года. Для подачи заявления на пособие ребенку уже должно исполнится 3 года, но должно быть не более 7 лет 12 месяцев.

Грядущий закон будет иметь обратную силу. Если, например, он вступит в силу с 1 июля 2020 года, то все семьи, имеющие детей подходящего возраста, будут его получать. Предположительно, ведомство, осуществляющее выплату, исчислит платеж за предыдущие 6 месяцев. То есть, в июле 2020 малоимущая семья с ребенком в возрасте от 3 до 7 лет сможет получить выплату за период с 1 января 2020 по 1 июля 2020.

Что значит «малоимущий» для получения выплат на детей?

Малоимущие – это одиноко проживающие граждане или семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, утвержденного в данном субъекте РФ. Напомним, что прожиточный минимум отличается в разных регионах РФ.

Малоимущей может быть признана любая семья – как полная, так и неполная.

Важно! Малоимущей не может быть признана семья, в которой проживает человек, который может работать, но не трудоустроен и не состоит на учете в службе занятости населения.

Какой официальный доход нужно иметь, чтобы считаться малоимущей семьей?

При расчете совокупного дохода на каждого члена семьи учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих обращению за социальной помощью. К доходам относят все денежные поступления, в том числе заработную плату, стипендии, доходы от имущества, например, при сдаче в аренду недвижимости, доходы от ценных бумаг, социальные выплаты.

Малоимущей семьей считается семья, в которой общий доход не превышает одного прожиточного минимума на каждого ее члена. Например, прожиточный минимум в регионе для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей. Для признания малоимущими, доход одной семьи, где два работающих родителя и двое несовершеннолетних детей, должен составлять меньше 12 216 + 12 216 + 11 698 + 11 698= 47 828 рублей в месяц. Если доход вашей семьи меньше, можете рассчитывать на новое пособие.

Подведем итоги

Материал основан на разъяснениях чиновников, которые появились на региональных сайтах Минтруда и ПФР. Выводы они делают из событий, происходящих в ведомствах и связанных с разработкой законопроектов по детским выплатам на детей старше 3 лет.

Если пособия на детей от 3 до 7 лет будут введены в том виде, в каком представляют их чиновники, то это будет один из самых справедливых законов в данной сфере. Поскольку поддержит все небогатые семьи с детьми, а не выборочно, как в случае с «новым» маткапиталом или путинскими выплатами с 2018 года.