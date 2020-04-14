Пока всю отчетность не сдадим и на требования не ответим – карантина не будет

Фсе, ребя, конец света отменяется. Пока всю отчетность не сдадим и на требования не ответим — хрен собачий вам, а не армагеддец.
Налоговая
(все события фактические)
Звонит мне в пятницу налоговая. И грит такая, а чой-то вы на мои требования не отвечаете. И не читаете даже. Я сразу потерялась вся, стою себя в кучу собираю. Так, год — 2020, месяц — апрель. Вроде как вся планета на самоликвидации. Нене, на самоспекуляции. Тьфу, на самоэпиляции. Даблииин, на самоизоляции! И отвечаю так, аккуратно, а то вдруг я одна на само…как ее там…изоляции.
— Так это, указ же вышел, всем по домам сидеть. Безвылазно. Вот, так сказать, мы и сидим. По домам. Указ соблюдаем. Потому и не читаем. Требования. Они же в офис приходят. А мы по домам. В офис не ходим. Как-то так…
А налоговая на это отвечает, сердитым голосом.
— И что, теперь на требования отвечать не надо?
ПФР
Теперь СЗВ-ТД сдаем на следующий день после увольнения сотрудника.
И еще там какой-то новый отчет о работниках, в связи с коронавирусом.
Еженедельно.
ПФР призывал сдавать отчеты дистанционно по ТКС, только вот какая штука, чтобы сдать отчет по ТКС, это надо сходить ногами в ПФР, поклониться, взять бумажный договор-подписать руками и синими печатями, а потом только можно сдать по ТКС. Не говоря уже о том, что бланк договора в каждом отделении свой. В каждой избушки свои колотушки. ПФР отдельное государство.
Сам процесс заполнения и подачи традиционно отдельный квест, не для средних умов.
Самоизоляция, карантин — не, не слышали.
Статистика
(все события фактические)
Самая загадочная вещь, начисто лишенная логики — это статистика. Во-первых, вобще непонятно, зачем она существует. Судя по тем данным, которые мы туда подаем. Во-вторых, она существует отдельно на своей планете. И только для того, чтобы пугать Ген. до заикания письмами со штрафами в 70 тыщ. Именно таким образом она сообщает налогоплательщику о необходимости сдать отчетность.
Но мы приспособились ходить на ихний сайт смотреть какие отчеты нужно сдавать. Казалось бы, вот она — логика! Оказалось показалось.
Звонит статистика.
— Так, срочно сдать четыре отчета!
— Мы же сдали все…
— А мы вам новых накидали, зайдите на сайт и посмотрите. Срочно сегодня принесите на бумаге, а то оштрафуем!
— А как же карантин...
— Никакого карантина нет, не выдумывайте!
Конец света
(все события вымышленные, хотя…)
Первая часть конца света началась — мор напал, коронавирусный.
Потом все будет по сценарию — мертвые восстанут, всадники Апокалипсиса, кони, все дела. Сотона в праздничном, конец света же. Все с ним фоткаться будут и постить везде.
Вобщем ничего не предвещало. Авотфиг. Тут посреди перфоманса прилетает восемь новеньких бэх с мигалками. Выходят ФНС-ники, с папочками, в пиджаках. И достают такой список на стопицот листов.
— Тааак, пока все не отчитаются как положено, не ответят на требования и не устранят разрывы —никаких концов света не будет!
В это время с другой стороны подлетают восемь новеньких бэх, откуда выходят ПФР-щики, достают такой же список на стопицот листов и отодвигают ФНС-ников.
— Таааак, пока не отчитаетесь по пяти новым отчетам в связи с концом света — никаких концов света!
ФНС-ники ПФР-щикам «а ну валите отсюда это наше место!».
ПФР-щики ФНС-никам «сами валите, было ваше стало наше». После чего началась массовая драка.
Сотона, в остром приступе черной зависти: «Я лох!»…
Астероид подлетает такой к Земле. Стучится к диспетчеру Шереметьевво-2 «дайте полосу на посадку». А ему визглявым бабским голосом с маасковским акцентом отвечают.
— Это хтой-то там такой умный вне графика лезет? Нету полос свободных.
— Почему нету? Я же вижу что есть.
— Так бурыклы свои протри. Видишь везде таблички «резерв», то есть занято. Олигархи с заграниц на родину прибывают, на конец света.
— Послушайте, так я самый главный в конце света.
— У нас знаешь, кто самый главный? Точно не ты.
— Так что же мне делать?
— Знаешь где Париж?
— Ну… да.
— Так вот. Представь, что ты кусок фанеры и пролетай прямо над ним. Давай.