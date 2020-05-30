Как формальные требования налоговиков уничтожают мелкий бизнес. Выживают только черные

Полное ощущение того, что из купели выплескивают воду вместе с ребёнком. И купель выкидывают. Вместо того, чтобы что-то сделать с налоговой системой, уничтожают мелкий бизнес. Чего завтра кушать будем, господа налоговики? Газ грызть нефтью запивать?

Есть микробизнес из одного предпринимателя без работников. Зачем-то ООО и почему-то на общей системе налогообложения, таких кстати много, но не суть. Работает как посредник или как агент, за очень небольшой процент, купи-продай, потому доход мизерный, а оборот по расчетному счету не мизерный.

Вот таким стали приходить требования, по которым надо предоставить пояснения по выбору контрагентов, перечисленных в требовании: документы с результатами поиска, мониторинга и выбора контрагента, источники информации (сайт, рекламные материалы, предложения о сотрудничестве, информация о ранее выполненных работах), результаты мониторинга рынка соответствующих товаров/работ/услуг, изучение и оценка потенциальных контрагентов, документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента (закреплённый порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения тендеров и т.д.), деловую переписку.

Дальше пишут, что у этих контрагентов есть свои контрагенты, у которых в свою очередь есть тоже контрагенты, у которых не установлены источники для принятия НДС к вычету. В связи с чем предлагают скорректировать налоговые обязательства.

Мы очень хотим посмотреть на того, кто из букаф собирал текст требования. Потому что нам кажется, что это делал робот, сделанный победителем тендера с 88-ю процентным падением от первоначальной цены. Или инопланетянин, засланный на Землю с целью уничтожения человечества.

Какие к черту документы с результатами выбора контрагента и закреплённым порядком контроля? В микробизнесе. Кто их будет делать, а главное зачем. Максимум, какие можно дать пояснения — это «шёл-шёл и нашёл». Потому что если сказать правду — по рекомендации, или это мой брат/сват/друг/вместе работали — будет намного хуже.

Теперь касаемо корректировки налоговых обязательств. У контрагента контрагента контрагента моего контрагента один из контрагентов — фирма помойка. Один из. Остальные — не помойки. Получается, что они заплатят НДС, и нам предлагают его же заплатить по второму кругу. Морда не треснет, не?

Полное ощущение того, что из купели выплескивают воду вместе с ребёнком. И купель выкидывают. Вместо того, чтобы что-то сделать с налоговой системой, уничтожают мелкий бизнес. Чего завтра кушать будем, господа налоговики? Газ грызть нефтью запивать?

И да кстати. Бизнес бывает белый и пушистый, серый и чёрный. Так вот, загибается сейчас белый и светло-серый, несмотря на господдержку. С другой стороны, темно-серый и чёрный чувствуют себя хорошо и помирать не собираются. Это совершенно очевидно всем, кто видит и слышит и в состоянии срастить факты в умозаключения.