Может ли сотрудник уйти с работы без предупреждения?

На вашем предприятии сотрудники часто уходят без предупреждения с работы? Как правило, работник всегда говорит руководителю, что ему нужно уйти пораньше в силу каких-то обстоятельств. В принципе все мы так делаем — отпрашиваемся, если конечно мы сами не начальники. Сейчас поговорим о том, что бывает, если сотрудник не предупредил работодателя и ушёл. Рассмотрим подробно судебное разбирательство Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2020 № 57-КГ20-9-К1.

Ситуация:

Сотрудник плохо себя почувствовал и ушёл с работы. Он не предупредил никого и не отпросился у работодателя. Больничный лист в этот день не оформил и соответственно не предъявил. Выйдя с больничного, сотрудник был неприятно удивлен, ведь его уволили за прогул (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Работник посчитал увольнение неправомерным и обратился в суд с рядом требований, главное из которых — это восстановить его в ранее занимаемой должности.

Позиции судов:

Суды нижестоящих инстанций отказали уволенному сотруднику в удовлетворении заявленных требований. Обосновали они свою позицию тем, что факт временной нетрудоспособности подтверждается больничным листком, а он представлен не был. Сотрудник не уведомил своего непосредственного или вышестоящего руководителя об ухудшении состояния здоровья и не отпросился. О том, что работник отсутствовал на рабочем месте, работодатель узнал только по окончании рабочей смены. А отсутствовал он на работе более 4 часов подряд (решение Губкинского городского суда Белгородской области от 27 июня 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда от 17 сентября 2019 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 24 декабря 2019 г.).

По итогам всех этих трёх разбирательств судьи приходили к одному к выводу, что работодатель имел законные основания для увольнения сотрудника за прогул.

Работник, конечно же, не согласился с такими выводами и подал обжалование в Верховный Суд РФ. Как вы думаете какое решение принял Верховный суд?

Судьи встали на сторону уволенного работника. Они обосновали свою позицию тем, что прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). А в этой ситуации суд счёл, что работник отсутствовал по уважительным причинам. Выходит, что такое отсутствие не может приравниваться к прогулу. Также суд обратил внимание, что законодательно не определён исчерпывающий перечень уважительных причин отсутствия на рабочем месте.

Суд обозначил, что ухудшение состояния здоровья работника имело резкий и внезапный характер. Сам же он подтвердил, что испытывал острую сильную боль в ноге, которая приобрела неестественный цвет и сильно припухла. Опасаясь угрожающих его жизни последствий и находясь в паническом состоянии, он ушёл с работы до окончания смены домой. Уже из дома он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

В медицинском учреждении ему оформили больничный лист. Неделю сотрудник находился на стационарном лечении в хирургическом отделении больницы, а далее проходил лечение амбулаторно. Период лечения подтверждался листом нетрудоспособности.

На основании вышеизложенного Верховный Суд РФ пришёл к выводу, что у сотрудника имелись веские и довольно уважительные причины для оставления своего рабочего места без предупреждения работодателя. Поэтому сотрудник не мог быть уволен за прогул.

В результате чего решения предыдущих судов были отменены, а дело — направлено на новое рассмотрение.

Кто бы мог подумать, что суд будет на стороне уволенного сотрудника! Как мы с вами видим, бывают и такие случаи в судебной практике. В представленном примере работодатель не пытался найти сотрудника и выйти на связь с ним для выяснения обстоятельств. Если на вашем предприятии будет подобный случай, лучше сначала выясните, что с сотрудником, как он, и почему ушёл без предупреждения. Дождитесь выхода на работу и возьмите с него объяснительную. Попробуйте обойтись без судебных разбирательств, ведь суд может принять не вашу сторону, а это повлечёт за собой дополнительные расходы.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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