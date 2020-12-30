Увольнение сотрудника за предоставление подложных документов

Часто ли вы увольняете сотрудников за предоставление подложных документов? Такой вопрос был задан на одном из семинаров. Ответы были разными: «было такое и не раз», «единожды», а кто-то и вовсе не сталкивался с такими ситуациями.

Вот вы приняли на работу сотрудника. Он благополучно трудится, получает заработную плату. А тут выясняется, что при приёме этот работник предоставил недостоверный документ. Как быть в таком случае? Вы, наверняка, задавали такой вопрос себе. В статье я расскажу вам про порядок действий в такой ситуации.

Для начала давайте выясним, какой документ можно назвать подложным или недостоверным. Это документ, который был создан с нарушением действующего законодательства и содержит недействительные сведения. Он может быть фальшивым, своего рода подделкой, изготовленной по оригиналу, или подлинным, но с некорректными сведениями. В Трудовом кодексе в качестве подложного рассматривается документ, предоставленный соискателем при приёме на работу и содержащий сведения, необходимые для трудоустройства.

На практике чаще всего подделывают документы об образовании для получения той или иной должности. Диплом — один из основных документов, подтверждающий уровень знаний и квалификацию работника, благодаря которому гражданин может занимать какую-то конкретную должность. Например, при наличии диплома с квалификацией учителя, вряд ли вас примут на должность бухгалтера.

Второе место среди недостоверных документов занимает трудовая книжка. Подделка трудовой в первую очередь связана с тем, что соискатель не хочет, чтобы новый работодатель просмотрел основания увольнения с предыдущих мест работы, а также отсутствие опыта работы, необходимого для трудоустройства. Но в этом году ввели новую отчётность в ПФР, с помощью которой орган отслеживает приёмы и увольнения сотрудников, а также, при желании, некоторые сотрудники могут отказаться от бумажной трудовой книжки.

Также часто встречаются случаи подделки медицинских справок и книжек, различных сертификатов и удостоверений, то есть именно тех документов, которые могут быть основанием для конечного принятия решения об оформления приёма нанимателем.

Факт подделки документов должен быть установлен компетентными органами (например, образовательной организацией, выдавшей диплом об образовании, правоохранительными органами, судом).

Если всё-таки документ, который предоставил работник, оказался подделкой, или содержит недостоверные сведения, работодатель имеет полное право его уволить по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а именно в связи с представлением работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.

Обращаю ваше внимание, что расторжение трудового договора по указанному основанию будет правомерным только в случае признание подложными или фальшивыми следующих видов документов:

Представленные при трудоустройстве именно им; Послужившие основанием для заключения трудового договора; Обязательные к представлению при заключении трудового договора.

Роструд в своем докладе за 3 квартал 2020 года дал разъяснения нюансов увольнения работников по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (Доклад с Руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за III квартал 2020 года).

В первую очередь в ведомстве обратили внимание на то, что данное основание относится к увольнению по инициативе работодателя, а значит по нему нельзя уволить беременных женщин. Также не допускается увольнение по данному основанию в период отпуска или болезни сотрудника.

И, как оказалось, подтверждения факта подложности документа недостаточно для расторжения трудового договора с сотрудником по данному основанию. Ещё требуется указать, что недостоверный документ был предоставлен при оформлении на работу именно этим соискателем и никем другим. Вот почему необходимо все документы и записи хранить, например, в анкете или просто в какой-то расписке, будущий работник мог упомянуть наличие этого подложного документа, ничего не подозревая, что его уличат в этом.

Уволить сотрудника, как за совершение дисциплинарного проступка, вы не можете, так как в момент представления подложных документов лицо ещё не состоит с работодателем в трудовых отношениях, а значит такой порядок к данному случаю неприменим. Так что возбуждать дисциплинарное производство и требовать от сотрудника объяснений нет необходимости. Никаких рекомендаций о сроке увольнения, в течение которого должно быть произведено увольнение, нет. То есть вы можете его уволить сразу, либо отложить на пару дней эту процедуру.

Вам нужно издать приказ о расторжении трудового договора, работника, при этом, нужно ознакомить с ним.

В случае запроса сотрудником копии приказа на увольнение, необходимо ему предоставить копию.

В день увольнения бывшему сотруднику необходимо выдать бумажную трудовую книжку (если он не отказался от ведения трудовой деятельности на бумажной ТК) или предоставить сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р) у данного работодателя. Выплатить ему всю начисленную заработную плату, в том числе компенсацию за неиспользованные дни отпуска (при наличии), а также другие выплаты, если они указаны в трудовом или коллективном договорах. При этом выходное пособие при увольнении по данному основанию не предусматривается законом.

Как мы уже выяснили, состава дисциплинарного проступка в действиях такого гражданина нет. Но его действия всё равно приравниваются к виновным, а значит, при увольнении ему не может быть предоставлен отпуск с последующим оформлением прекращения трудового договора.

Повторно хочу обратить ваше внимание на то, что расторгнуть трудовой договор с работником по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно только при наличии следующих условий: документ предоставлен при трудоустройстве на работу именно им; является обязательным для предоставления; послужил основанием для принятия решения о приёме на работу.

Также бывают ситуации, когда сотрудник принёс документы после оформления приёма, например, договорился с кадровым сотрудником, что принесёт через пару дней. Если выяснится, что он принёс подложный или фальшивый документ после заключения трудового договора, основание для увольнения будет. А именно нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).

Хочу отметить, что вы можете обратиться в суд и подать иск на взыскание материального ущерба с такого работника, которому на основании подложного или фальшивого документа (к примеру, диплома) доплачивали за специальные знания, квалификацию или стаж. Но надо понимать, что эти два факта необходимо доказать.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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