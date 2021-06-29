Какие займы выгоднее: беспроцентные или процентные

Организация вправе выделить часть имеющихся свободных денежных средств и предоставить займ другим организациям, физическим лицам, учредителям или своим работникам. На самом деле, выдача займов сотрудникам — это достаточно распространённая практика, целью которой является их своевременная материальная поддержка.

Получая займ на своём предприятии работники, как правило, пользуются заёмными средствами на более выгодных условиях, чем им предложили бы в банках. Работодатель, в свою очередь, выдавая займы сотрудникам, повышает уровень доверия персонала, что сказывается положительно на деятельности организации и её деловой репутации.

Передача денег в долг оформляется договором займа, составленным в письменной форме. В этом договоре указывается сумма займа, срок возврата средств, а также тип займа (беспроцентный или процентный). Договор займа вступает в силу с момента передачи денег (п. 1, ст. 807 ГК РФ). Вообще все операции займа регулируются главой 42 ГК РФ.

Законом не установлено каких-либо ограничений ни по сумме займа, ни по сроку, на который он может выдаваться. А вот по применяемой процентной ставке ограничение предусмотрено, она не может быть больше 1 % в день (п. 23, ст. 5, 353-ФЗ).

Главным условием выдачи займа является соблюдение экономической целесообразности данной операции.

Как я уже отмечала, договор займа можно заключить между любыми лицами, например, между двумя организациями, между учредителем и организацией, между организацией и её сотрудником. Так, при выдаче займа организацией своему сотруднику с ним необходимо заключить договор займа, по этому договору деньги будут переданы ему в пользование, сотрудник же, в свою очередь, обязуется вернуть их в установленные договором сроки.

Допустим, что организация выдала своему директору беспроцентный займ в январе 2020 г. на сумму 200 000 руб. на один год. К концу срока, определённого договором займа, он должен вернуть на расчётный счёт организации 200 000 руб.

Сумма выданного займа в соответствии с п. 12, ст. 270 НК РФ не должна отражаться в расходах организации по налоговому учёту, а значит она не будет уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организации. После возврата заёмных средств заёмщиком сумма займа не будет отражаться и в доходах организации в соответствии с пп. 10, п. 1, ст. 251 НК РФ и не увеличит налоговую базу по налогу на прибыль. Проще говоря, сумма такого займа никаким образом не повлияет на этот налог.

Иногда беспроцентный займ организацией директору или учредителю выдаётся с целью вывода средств из оборота компании. Но здесь необходимо очень хорошо подумать, прежде чем решаться на подобные действия. При проверке налоговыми органами такой договор беспроцентного займа, скорее всего, переквалифицируют в процентный по ставке 2/3 от ключевой ставки ЦБ РФ на дату получения займа и доначислят НДФЛ с возникшей материальной выгоды по ставке 35 % на сумму начисленных процентов за весь период. Забавно, что в данной ситуации налоговая сама решает, как организации следует вести бизнес. Но, к сожалению, в таких делах суд всегда поддерживает позицию налоговых органов.

На чём же основываются столь неутешительные выводы налоговых органов? В первую очередь, инспекторы налоговой службы обращают внимание на то, что такой займ является сделкой между взаимозависимыми лицами, будь то учредитель и организация или директор и организация. А в соответствии с п. 1, ст. 105.3 НК РФ при заключении сделки между взаимозависимыми лицами условия такой сделки должны быть идентичны для аналогичных сделок с не взаимозависимыми лицами. В противном случае, недополученные доходы взаимозависимыми лицами подлежат налогообложению.

Проще говоря, организация вряд ли бы выдала беспроцентный займ первому встречному, теряя возможность заработать на процентах. Поэтому недополученные проценты по таким сделкам считаются упущенным доходом, подлежащим налогообложению.

Как следствие, налоговики доначислят заёмщику — физическому лицу (или индивидуальному предпринимателю) НДФЛ по ставке 35 % (пп. 1, п. 1, ст. 212 НК РФ) с суммы процентов, т.к. это будет считаться материальной выгодой от экономии на процентах по полученному займу. Параллельно с суммой налогов будут начислены пени и штраф.

Вернёмся к условию из нашего примера: в случае проверки и переквалификации договора беспроцентного займа в процентный по этому договору будет установлена процентная ставка 4,2 % годовых (2/3 от ставки ЦБ, установленной на январь 2020 года) и доначислен НДФЛ с суммы процентов.

200 000,00×4,2 % = 8 400,00 сумма процентов;

8 400,00×35 % = 2 940,00 сумма НДФЛ с полученной материальной выгоды от экономии на процентах. Дополнительно будут рассчитаны пени и штраф.

Напомню, что порядок определения даты получения дохода и, как следствие, уплаты НДФЛ с материальной выгоды с 2016 года изменился.

Раньше, уплату НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу следовало производить на дату возврата займа, поэтому, подписывая дополнительные соглашения к договору беспроцентного займа, можно было сдвигать дату его возврата до бесконечности. С 2016 года НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах рассчитывается ежемесячно и не зависит от даты возврата заёмных средств (пп. 7, п. 1, ст. 223 НК РФ). Расчёт материальной выгоды придётся произвести также и по процентным займам в которых указана процентная ставка ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.

Иногда случается, что сумму займа сотрудник не в состоянии вернуть ввиду сложившейся у него сложной финансовой ситуации. Иногда займы выдаются учредителям или директору вообще без цели их дальнейшего возврата, преследуя лишь цель вывода денег из оборота компании. Во всех этих случаях организация может простить долги по займам (ст. 415 ГК РФ).

Обратите внимание, что в случае прощения долга, у сотрудника возникнет доход, НДФЛ с которого должна будет удержать организация, если сотрудник ещё работает в компании. К тому же тело прощённого займа перейдёт в расходы за счёт чистой прибыли, и у организации возникнет обязанность по уплате налога на прибыль.

В итоге налоговая нагрузка при прощении долга составит:

для организаций, применяющих УСН (15 %) — 28 % (13 % НДФЛ и 15 % налог на УСН);

для организаций на общей системе налогообложения — 33 % (13 % НДФЛ и 20 % налог на прибыль).

К тому же, прощение долга по займу, выданному организацией, всегда вызывает много подозрений со стороны налоговых органов, в результате, они определяют такую сделку фиктивной. А сумму прощённого долга приравнивают к трудовым доходам и доначисляют с этой суммы НДФЛ и страховые взносы, увеличивая их на сумму пени и штрафов.

Можно, конечно, дополнительными соглашениями переносить дату возврата займа, но и в этом случае налоговая может признать договор займа фиктивным, если заподозрит контекст ухода от возврата займа или признаки трудовых отношений. Поэтому, если у участников общества возникла необходимость вывода части средств из оборота компании, дешевле и безопаснее это сделать через выплату дивидендов, а не через выдачу денег по договору займа и прощение долга.

К счастью, суды далеко не всегда в вопросах переквалификации прощённого сотруднику долга по договору займа в трудовые доходы разделяют мнение налоговых органов. Приведу пример одного из таких споров.

Организация заключила со своим сотрудником два беспроцентных договора займа для оплаты дорогостоящего лечения в Израиле на общую сумму 1 238 000 руб. По первому займу организация простила сотруднику часть долга в сумме 400 000 руб. В результате выездной проверки налоговая доначислила с суммы прощённого долга страховые взносы и штраф в размере 10 000 руб.

Выводы специалистов налоговой службы основывались на признании договора беспроцентного займа фиктивным в части суммы прощённого долга. К тому же, по мнению налоговиков, в договоре займа имелся пункт про обязательные трудовые отношения с заёмщиком, а значит была прямая зависимость обязательств сторон от трудовых отношений.

Изучив материалы дела суд встал на строну организации. В своём решении судом было указано на следующие обстоятельства:

во-первых, работником организации были предоставлены подтверждающие документы (чеки и документы из клиники в Израиле), устанавливающие целевое использование заёмных средств;

во-вторых, на момент прощения части долга, первый займ сотрудником был частично погашен, а обязательства по второму займу, выданному сотруднику, не прекращены. Сотрудник возвращает займ в установленные в договоре сроки;

в-третьих, в договорах займа отсутствовали прямые ссылки на выполнение работником трудовых функций и на качество выполняемой им работы;

в-четвёртых, наличие пункта в договоре займа про обязательные трудовые отношения между организацией и заёмщиком не позволяет квалифицировать выплаты по договору займа, как оплату труда.

Основываясь на выводах судей можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что простить долг сотруднику по договору беспроцентного займа просто так нельзя. Как правило, такие займы выдаются на определённые цели, а значит, должно быть подтверждение их целевого использования заёмщиком. Также будет совсем не лишним изложить причины, в результате которых сотрудник не может вернуть сумму займа.

Исходя из всего вышесказанного можно с уверенностью утверждать, что любой компании безопаснее выдавать займы под определённый процент, указав процентную ставку в договоре займа. В соответствии с п. 6, ст. 250 НК РФ проценты, полученные по займу, необходимо учитывать в составе доходов по налогу на прибыль. Следовательно, начисленные проценты будут увеличивать базу по этому налогу.

Обратите внимание, что процентная ставка, указываемая в договоре процентного займа, должна превышать 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. Такая процентная ставка позволит избежать уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по ставке 35 %.

А значит, как бы парадоксально это ни звучало организации более выгодно выдавать процентный займ, т. к. конечная налоговая нагрузка при выдаче процентного займа будет меньше, ведь ставка налога на прибыль составляет 20 %, а ставка НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах — 35 %.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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