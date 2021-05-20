О чём нужно знать, собираясь в отпуск за свой счёт

Любому из нас могут понадобиться дни, в которые можно не выйти на работу на вполне законных основаниях. Например, кому-то нужно уехать на свадьбу к другу в другой город или, возвращаясь из отпуска, вы опоздали на самолёт и никак не успеваете прибыть на работу вовремя. А может кто-то просто хочет посадить картошку на огороде. Предугадать всего невозможно, наша жизнь полна неожиданностей.

Во всех этих и во многих других подобных случаях работнику нужно написать заявление на имя руководителя с просьбой предоставить отпуск за свой счёт. В соответствии со ст. 128 ТК РФ у работника есть такое право, и работодатель может предоставить ему такой отпуск с сохранением места работы и занимаемой должности.

В своём заявлении работник указывает необходимое количество дней отпуска без сохранения заработной платы.

Пределы продолжительности для отпуска за свой счёт законом не установлены, но есть категории работников, для которых максимальная продолжительность такого отпуска не может превышать 1 года. К ним относятся, например, гражданские государственные и муниципальные служащие и педагоги (ч. 15 ст. 46 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, п. 4 ч. 5 ст. 47 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Написав заявление работник должен подписать его у руководителя, согласовав тем самым дату, с которой работодатель готов предоставить ему отпуск, а также количество дней этого отпуска. Но лучше дождаться издания соответствующего приказа (распоряжения). Почему?

Да потому, что решение о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы принимает именно работодатель. Он в первую очередь будет исходить из интересов производства, а потом уже даст оценку обстоятельств, сложившихся у работника. Конечно, как правило, руководители входят в положение работников и предоставляют им отпуск за свой счёт. Но могут и отказать.

В случае отказа со стороны работодателя, при неявке на работу, у него будут все основания, чтобы уволить работника за прогул (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Об этом же говорится и в Письме Роструда от 31.10.2008 № 5916-ТЗ. Суды в своих решениях, в большинстве случаев, также признают обоснованным увольнение сотрудника по данному основанию (решение Волжского городского суда от 04.12.2017 № 2-5749/2017).

Хотя есть и противоположные мнения. В 2020 году определением Верховного суда РФ от 22.06.2020 № 13-КГ20-1-К2 были отменены решения судов первой и второй инстанции по делу № 2-165/2019 Ленинского районного суда г. Тамбова. В определении Верховный суд опирался на тот факт, что заявление сотрудника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи с похоронами родственника было подано заблаговременно (а именно за 2 дня до начала отпуска), зарегистрировано кадровой службой и подшито в папку входящих документов. К тому же, на данном предприятии достаточно было получить устное согласие генерального директора, чтобы уйти в отпуск за свой счёт. Работники расписывались в приказах на предоставление отпуска позже, поэтому отсутствие приказа не вызвало подозрений. Дополнительным аргументом в пользу работника стало и то, что у работодателя было достаточно времени, чтобы уведомить сотрудника об отказе.

Уволить работников, уже находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, по инициативе работодателя нельзя (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Исключение составляют лишь ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем.

Трудовым законодательством не определено, какие именно причины отсутствия работника на рабочем месте можно считать уважительными, но есть ряд обстоятельств, перечисленных в ч. 2 ст. 128 ТК РФ, дающих право любому работнику организации на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней при наличии письменного заявления. К ним относятся рождение ребёнка, регистрация брака, смерть близких родственников.

Если работник в заявлении просит предоставить отпуск без сохранения заработной платы по одному из вышеперечисленных обстоятельств, по возвращению из отпуска он должен документально подтвердить своё отсутствие (предоставить копию свидетельства о браке, о рождении ребенка и т. д.).

Может случиться так, что в течение одного года работник женился, а потом у него родился ребёнок, тогда он может взять неоплачиваемый отпуск по 5 календарных дней в связи с каждым событием, а значит суммарно ему должно быть предоставлено уже 10 календарных дней отпуска.

Частью 2 ст. 128 ТК РФ также перечислены категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы при наличии от них письменного заявления. А также указано, что предоставление работодателем отпуска за свой счёт в обязательном порядке возможно и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором.

Так, работодатель в коллективном договоре для ряда сотрудников организации, например, для сотрудников, имеющих двух или более детей в возрасте до 14 лет, работников, имеющих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и др., может установить ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в год (ст. 263 ТК РФ). Такой отпуск на следующий рабочий год не переносится. В коллективном договоре можно предусмотреть и иные случаи предоставления отпуска без сохранения заработной платы, например, 1 сентября для родителей первоклассников, родителям выпускников – в день последнего звонка, юбилярам в день их рождения и т.п.

Есть ещё несколько категорий работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению. Перечень таких работников перечислен в Трудовом кодексе ч. 2 ст. 173, ч. 2 ст. 174, ст. 286, ч. 3 ст. 322.

Также это могут быть доверенные лица политических партий, кандидаты на период осуществления ими своих полномочий (ч. 4 ст. 55 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") и др.

Во всех случаях, определенных ч. 2 ст. 128 ТК РФ, иными нормативными актами и коллективным договором, работодатель обязан предоставить работнику отпуск независимо от того, насколько уважительной с точки зрения последнего является указанная в заявлении причина отпуска. Это уже не право, а обязанность работодателя. Если такой работник подал заявление на отпуск за свой счёт, а работодатель ему отказал, он может смело использовать дни отпуска. Уволить его за прогул будет невозможно.

Отказывать в неоплачиваемом отпуске сотруднику, относящемуся к одной из вышеперечисленных категорий, работодателю выйдет себе дороже. Если работник обратится с жалобой в надзорные органы, работодатель может быть привлечён к административной ответственности и оштрафован.

Да и суды в подобных случаях встают на сторону работников. В своих решениях они не только восстанавливают их на работе, но и обязывают работодателя выплатить компенсацию за моральный ущерб, который был нанесён работнику из-за нарушения срока предоставления отпуска за свой счёт (определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.12.2012 № 33-16784/2012; Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 16.01.2013 №33-302/2013).

Отпуск за свой счёт всегда предоставляется только по личной просьбе работника. Вынуждать работников уйти в отпуск за свой счёт при снижении объёмов производства работодатель не имеет права. Такая инициатива работодателя наказуема, в первую очередь рублём. Штрафные санкции за подобное нарушение достаточно серьёзные, сумма штрафа может составить до 50 000 руб. за каждое нарушение. В случае резкого снижения уровня производства работодатель должен объявить простой и сохранить за членами трудового коллектива средний заработок.

Предоставляя работнику отпуск за свой счёт работодателю необходимо учесть следующие моменты:

1. Дни отпуска за свой счёт не накапливаются и должны быть использованы в течение рабочего года. Это важно помнить, предоставляя обязательные отпуска за свой счёт.

2. Отпуск без сохранения заработной платы включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, только в пределах 14 календарных дней за рабочий год сотрудника.

3. При пересечении периода отпуска за свой счёт и временной нетрудоспособности работника, пособие по временной нетрудоспособности работнику оплачено не будет (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Оплата пособия по временной нетрудоспособности будет произведена только с того дня, когда работнику надлежало выйти на работу.

Работник, конечно, может обратиться с просьбой к работодателю переоформить ранее поданное заявление на отпуск за свой счёт и исключить из него дни отпуска, приходящиеся на дни болезни, но у работодателя есть полное право отказать в этой просьбе. Аргументировать причины своего отказа он не обязан, а значит пособие по временной нетрудоспособности за период отпуска за свой счёт оплачено не будет.

4. Отпуск за свой счёт на период болезни работника не продлевается. Не продлевается он и на нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска.

5. Если работник имеет право в силу закона на отпуск за свой счёт по двум и более основаниям, то количество дней отпуска напрямую будет зависеть от этих оснований.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Допустим, что работник организации является инвалидом и воспитывает двух детей в возрасте до 14 лет (в коллективном договоре определено, что таким работникам должен предоставляться отпуск за свой счёт продолжительностью 14 календарных дней). Следовательно, наш работник имеет право на два вида отпуска за свой счёт: как работник-инвалид (60 календарных дней) и как родитель двух детей в возрасте до 14 лет (14 календарных дней). По заявлению сотрудника ему следует предоставить отпуск за свой счёт большей продолжительности, в нашем примере, 60 календарных дней. Но если у такого работника произойдёт событие, перечисленное в ч. 2 ст. 128 ТК РФ, например, у него родится третий ребёнок, работодатель обязан будет предоставить ему как неоплачиваемый отпуск в связи с инвалидностью, так и отпуск в связи с произошедшим событием (совокупно 65 календарных дней).

Подводя итог хочу отметить, что работодатели, как правило, идут навстречу работникам, которым в силу сложившихся обстоятельств понадобился неоплачиваемый отпуск, понимая, что без крайней нужды они такой отпуск оформлять не будут, ведь за период этого отпуска зарплату они не получат.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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