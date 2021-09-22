Индексация зарплаты в 2021 году

Потребительские цены на товары и услуги постоянно растут. Для поддержки покупательной способности и доходов населения, все компании должны индексировать зарплату сотрудникам, которые работают по трудовому договору. Работодатель не может лишить сотрудников гарантий повышения заработной платы (абз. 4 ст. 130, ст. 134 ТК РФ). Пандемия коронавируса и экономический кризис – не повод отказаться от индексации заработной платы. Роструд в своём письме от 19.05.2020 № ПГ/24-272-6-1 напоминает директорам компаний, что регулярное индексирование заработной платы – это их обязанность по Трудовому кодексу.

Отличие повышения окладов от индексации заработной платы

Индексация зарплат – обязанность работодателя, а повышение окладов – его право. Т.е. компания повышает оклады, когда и кому захочет, а индексировать заработную плату она обязана раз в год всем сотрудникам, которые работают по трудовому договору.

Когда проводить индексацию заработной платы

Трудовой кодекс не определяет сроки индексации, оставляет это право за работодателем (ст. 134 ТК РФ). Периодичность индексации могут установить совместно предприятия отрасли и прописать отраслевое соглашение партнёрства. Их публикует Минтруд на своём сайте. Если у предприятия отраслевого соглашения нет или в нём отсутствуют условия индексации, работодатель решает сам.

Лучше прописать в локальных нормативных актах или коллективном договоре, как часто будет проводиться индексация: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно или через более длительный период. Если не установить периодичность индексации, суды потребуют проводить её ежегодно (абз. 19 раздела III ч. 5 доклада о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год).

Безопаснее индексировать зарплату не реже одного раза в год, иначе трудовая инспекция может оштрафовать компанию до 50 000 руб. при первичном нарушении (ст. 5.27 КоАП, письмо Минтруда от 26.12.2017 № 14-З/В-1135).

На какую дату проводить индексацию, например, на 1 января или 1 апреля – работодатель может решить самостоятельно. А такая формулировка в локальном нормативном акте как:

«Индексация заработной платы работников производится один раз в два года»,

суду может не понравиться и такое условие индексации суд может оспорить и наложить на компанию штраф.

Причина штрафа – рост зарплаты как государственная гарантия по повышению уровня оплаты труда работников будет происходить редко, как следствие, не перекроет рост потребительских цен на товары и услуги (абз. 4 п. 1 ст. 130, ст. 134 ТК РФ). Безопаснее использовать формулировку:

«Индексация заработной платы работников производится один раз в год».

Компания должна индексировать зарплату независимо от своего финансового положения. В большинстве случаев суды поддерживают решение трудовой инспекции. Например, решение Ленинского областного суда от 22.04.2014 № 7-625/2014. Таким образом, формулировки условий о финансовом состоянии компании для индексации зарплаты в локальном нормативном акте в большинстве случаев не принимаются судом. Суды выносят решения оштрафовать компании, имеющие подобные формулировки в локальных нормативных актах:

«Индексация заработной платы работникам компании может производиться только в случае, если её финансовое положение вследствие проведения индексации не претерпит существенного ухудшения. При этом под существенным ухудшением понимается снижение общего уровня рентабельности на 15 и более процентов по данным бухгалтерской отчётности за календарный год, за который проводится индексация, по сравнению с годом, предшествующим её очередному проведению».

«В случае получения компанией по итогам года значения коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженности менее единицы индексация зарплаты за предшествующий год в текущем году не производится. Такое значение коэффициента свидетельствует о том, что в компании на конкретную дату сумма кредиторской задолженности больше, чем сумма дебиторской задолженности, что создает угрозу её финансовому положению за счёт вероятности невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия денежных средств».

Из-за некорректности обеих формулировок сотрудники могут обратиться в суд, трудовая инспекция оштрафовать компанию. Безопаснее в локальных нормативных актах прописать: «Индексация заработной платы работникам компании производится независимо от её финансового положения, результатов экономической деятельности, применяемых налоговых режимов, размеров уплаченных в бюджет налогов, пеней и штрафных санкций».

Каким способом индексировать зарплату

Закон не определяет порядок индексации, поэтому работодатель выбирает его самостоятельно и фиксирует в локальных нормативных актах, коллективном договоре (ст. 134 ТК РФ). Минтруд допускает применять коэффициент индексации и повышать зарплату без него (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305).

Более подробно о способах индексации читайте в статье: «Как правильно индексировать зарплату в 2021 году: инструкция для бухгалтера».

Как сократить расходы на индексацию зарплаты

Чтобы уменьшить расходы компании на ФОТ, нужно индексировать не всю зарплату, сначала нужно определить какие выплаты увеличить и на сколько. Например, можно индексировать постоянные доплаты, надбавки, премии в абсолютной величине вместе с должностным окладом. Или индексировать тарифные ставки или должностные оклады, но не увеличить постоянные доплаты, надбавки, премии в абсолютной величине. Или не индексировать доплаты, надбавки, премии, которые компания установила в процентах от оклада.

Определяет размер индексации работодатель, но не ниже фактического роста потребительских цен. Несмотря на то, что Росстат определяет индекс потребительских цен ежемесячно, индексировать зарплату 12 раз в год не обязательно, достаточно увеличивать зарплату один раз в год. Формулировка для локального нормативного акта, которая позволит сократить траты на индексацию: «Индексации подлежат следующие выплаты работникам: тарифные ставки, сдельные и повременные расценки. Индексации не подлежат:

доплаты, надбавки, премии в абсолютной сумме;

денежная компенсация за задержку выплаты зарплаты и других выплат, которые полагаются работнику (ст. 236 ТК РФ);

любые стимулирующие выплаты, которые носят разовый характер: вознаграждение по итогам года, ежегодное вознаграждение за выслугу лет, разовые премии;

материальная помощь;

заработок, сохраняемый за уволенным работником на период трудоустройства».

Обязан ли работодатель устанавливать зарплату не ниже среднеотраслевого заработка, если она в пределах МРОТ? Нет, не обязан. В ТК РФ нет требования устанавливать зарплату выше средней по отрасли, но безопаснее придерживаться среднеотраслевой величины. Её регулярно определяет Росстат. Также среднеотраслевые зарплаты по виду деятельности в регионе можно посмотреть в сервисе ФНС.

Как оформить индексацию зарплаты

Чтобы подтвердить индексацию зарплаты нужно подготовить следующие документы:

локальные нормативные акты. Например, положение об индексации, отдельный раздел положения об оплате труда;

приказ о проведении индексации;

трудовой договор или дополнительное соглашение к нему.

Нужно прописать условия индексации согласно локальному нормативному акту. Вместо локальных нормативных актов можно прописывать условия индексации в коллективном договоре при его наличии (апелляционное определение С.-Петербургского суда от 25.01.2016). Нужно внести изменение в штатное расписание в том числе информацию о зарплате по каждой должности.

Важно не забыть указать в штатном расписании тарифную ставку или оклад, доплаты, надбавки и другие выплаты, которые предусматривает система оплаты труда в организации (постановление Госкомстата 05.01.2004). В локальных нормативных актах или коллективном договоре нужно установить: периодичность индексации, её способ, выплаты, которые будут увеличиваться, коэффициент индексации, если выбран.

Такие формулировки лучше не использовать:

«Размер заработной платы может пересматриваться работодателем ежегодно с учётом экономической ситуации в РФ, уровня заработной платы персонала относительно рынка труда и по результатам годовой оценки эффективности работы компании».

«При наличии финансовых возможностей заработная плата работников может индексироваться согласно приказам или распоряжениям работодателя».

Здесь ошибка в том, что зарплату нужно индексировать в соответствии с локальным нормативным актом (ст. 134 ТК РФ), а не приказом работодателя. В этих двух примерах условия предусматривают право, а не обязанность работодателя индексировать зарплату работников, а это неправильно.

Если не проводить индексацию зарплаты, работники могут обратиться в трудовую инспекцию и суд. Чтобы избежать претензий, лучше использовать следующую формулировку:

«Размер заработной платы пересматривается работодателем ежегодно с учётом экономической ситуации в РФ, уровня заработной платы персонала относительно рынка труда и по результатам годовой оценки эффективности работы компании».

Нужно убедиться, что в локальных нормативных актах отсутствуют четыре составляющие:

Формулировки, которые противоречат отраслевым соглашениям с нормами по индексации, если их приняли в конкретной отрасли, регионе и работодатель присоединился к ним (ч. 8 ст. 45, ст. 134 ТК РФ). Условия, которые ухудшают положение работников по сравнению с нормами, которые гарантирует статья 134 ТК РФ (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). Дискриминационные условия (ст.3, 132 ТК РФ). Например, «компания индексирует зарплату только отдельным категориям работников». Двусмысленные, размытые и неопределённые формулировки. Например, «предприятие может проводить индексацию зарплаты работникам организации».

Утверждаются локальные нормативные акты, учитывая мнение представительного органа работников, при его наличии в организации (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305). Таким органом может быть профсоюз или просто представитель от работников.

Опасные примеры формулировок условий о субъекте индексации зарплаты в локальном нормативном акте:

«Индексация заработной платы производится только работникам компании, получающим зарплату в виде фиксированных (должностных) окладов»;

«Индексация заработной платы производится всем работникам, за исключением работников, должностной оклад которых равен или превышает 150 тыс. рублей»;

«Индексация заработной платы производится всем работникам, за исключением вновь принятых на работу в финансовом году (квартале, полугодии), за который производится индексация».

Все три формулировки дискриминационны по отношению к отдельным категориям работников, что противоречит нормам трудового кодекса (ст. 3 ч. 2, ст. 132 ТК РФ). Сотрудники могут пожаловаться в трудовую инспекцию и суд.

Чтобы не нарушать требования трудового кодекса, лучше использовать следующую формулировку:

«Индексация заработной платы производится всем работникам компании, работающим по трудовым договорам, по основному месту работы. Заработная плата по внутреннему совместительству индексируется по основному месту и по внутреннему совместительству. Заработная плата от работы по внешнему совместительству индексируется в части работы по внешнему совместительству. Для вновь принятых работников индексация заработной платы производится в общеустановленном порядке независимо от количества полных (неполных) месяцев, отработанных ими в финансовом году (квартале, полугодии), за который в первый для них раз производится индексация».

Как определить коэффициент пересчёта при расчёте среднего заработка в общем порядке

Чтобы определить коэффициент пересчёта при расчёте среднего заработка, нужно разделить новый размер оклада (тарифной ставки, денежного вознаграждения) сотрудника на его ранее установленный размер.

При этом, если при увеличении оклада (тарифной ставки, денежного вознаграждения) изменялись состав, величина ежемесячных выплат, которые напрямую зависят от его размера, то индексацию нужно проводить с учётом этого. Например, если при увеличении оклада сотрудников, уменьшили или отменили ежемесячные процентные надбавки, т. е. изменилась структура оплаты труда, такой порядок следует из п.16 положения, утверждённого постановлением правительства России от 24.12.2007 № 922.

Систему оплаты труда, которую выбрало руководство организации нужно зафиксировать в коллективном трудовом договоре или другом локальном акте (ч. 2 ст. 135 ТК РФ). Так, например, систему оплаты труда можно зафиксировать в положении об оплате труда, а в трудовом договоре прописать конкретный размер зарплаты (тарифная ставка или оклад).

Что грозит за отсутствие индексации зарплаты

Если не оформить порядок индексации, трудовая инспекция вправе будет выдать предписание об устранении нарушения (абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ) и оштрафовать организацию и её руководителя (ч. 1 и 2 ст. 5.27 КоАП).

При первичном нарушении для должностного лица предусмотрено предупреждение или штраф от 1 000 руб. до 5 000 руб., для организации – штраф от 30 000 до 50 000 руб.

При повторном нарушении для должностного лица – штраф от 10 000 руб. до 20 000 или его дисквалификация на срок от одного года до трёх лет, для организации – штраф от 50 000 до 70 000 руб.

Если не провести индексацию по итогам года, в течении которого Росстат фиксировал повышение потребительских цен, трудовая инспекция может привлечь организацию к ответственности вне зависимости от того принят локальный нормативный акт или нет. Придётся устранить нарушение, проиндексировать зарплату и утвердить локальный нормативный акт, если он отсутствовал.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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