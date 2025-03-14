ТОП-13 статей в блогах за неделю: как стать лидером по количеству просмотров

Создание высокоинформативного контента, который имеет ценность для аудитории — «золотое» правило контент-маркетинга. Пользователи приходят в блог, чтобы найти решение своей проблемы, получить новые знания и ответ на конкретный запрос. Тем более что сейчас пространство буквально насыщено информацией, и конкурировать за внимание аудитории становится все сложнее.

Неуникальные тексты, ничем не отличающиеся от десятков других, как и откровенно рекламный контент — путь в никуда. Читатели ценят блоги, которые приносят реальную пользу.