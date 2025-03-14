ТОП-13 статей в блогах за неделю: как стать лидером по количеству просмотров

Публиковать только качественный полезный контент
Создание высокоинформативного контента, который имеет ценность для аудитории — «золотое» правило контент-маркетинга. Пользователи приходят в блог, чтобы найти решение своей проблемы, получить новые знания и ответ на конкретный запрос. Тем более что сейчас пространство буквально насыщено информацией, и конкурировать за внимание аудитории становится все сложнее.
Неуникальные тексты, ничем не отличающиеся от десятков других, как и откровенно рекламный контент — путь в никуда. Читатели ценят блоги, которые приносят реальную пользу.
Вести блог регулярно
Казалось бы, банальная рекомендация, но именно нерегулярные публикации — одна из главных проблем и корпоративных, и личных блогов. У читателей и подписчиков должен сформироваться постоянный интерес к вашему контенту, а это невозможно, если статьи появляются от случая к случаю.
Когда аудитория знает, что новые материалы публикуются в блоге с определенной периодичностью, это становится частью рутины пользователей. И с гораздо большей вероятностью читатели будут возвращаться за обновлениями.
А еще регулярная публикация контента работает на репутацию. Постоянное обновление блога ассоциируется с надежностью и профессионализмом и, как результат, формирует доверие аудитории к вашей компании.
Не игнорировать инфоповоды
О том, как инфоповоды продвигают бизнес и помогают собирать просмотры, мы рассказывали в одной из своих статей. И хотим напомнить еще раз: материалы, в которых вам удастся обыграть значимое для аудитории событие, вызывают максимальный интерес. Это подтверждает и статистика по просмотрам в блогах компаний на «Клерке».
Важные для вашей сферы даты, нововведения, законодательные инициативы, новые продукты — при желании инфоповод можно найти всегда. Главные составляющие успеха — актуальность инфоповода для вашей аудитории, скорость реакции и высокое качество контента.
Продвигать блог на «Клерке» в своих соцсетях
Комплексное продвижение всегда показывает максимальную эффективность. Если компания ведет соцсети, они также способны помочь в увеличении количества просмотров: как правило, сообщества в социальных сетях охватывают большую аудиторию, которая уже заинтересована в вашем контенте.
Плюс — соцсети обеспечивают быстрое распространение информации. Когда вы оставляете ссылку на статью в своем блоге, у нее больше шансов разлететься по сети благодаря репостам и комментариям.
Выпускать статьи на «долгоиграющие» темы
Собирать просмотры помогают не только инфоповоды, но и материалы, которые не потеряют своей актуальности и через несколько месяцев. «Какие ошибки совершают начинающие предприниматели и как их избежать», «Как уволиться, чтобы не испортить отношения с работодателем», «Как справиться с выгоранием сотрудников» — примеры статей, которые освещают никогда не устаревающие темы.
«Вечнозеленый контент» отличает стабильное увеличение просмотров. По сути, он превращается в «долгосрочную рекламную кампанию» вашего бизнеса, а с ростом популярности статьи растет и количество лидов.
А теперь — топ-13 статей в блогах за неделю, которые подтвердят эффективность наших рекомендаций.
1. «Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2024–2025» (12056 просмотров)
2. «Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» (9313 просмотров)
3. «Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» (8016 просмотров)
Срок сдачи декларации по УСН — не позже 25 марта 2025 года для юрлиц и не позже 25 апреля 2025 года для ИП, поэтому статья в блоге компании «Такском» удачно иллюстрирует эффективность продвижения через инфоповоды. Благодаря тому, что материал был опубликован еще в начале февраля, к моменту максимального интереса к этой теме ему уже удалось стать популярным.
4. «НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса» (7029 просмотров)
Следующим в нашем рейтинге на этой неделе оказалась еще одна статья в блоге компании «Такском». Материал посвящен НДС на УСН, и тема ожидаемо привлекает внимание аудитории «Клерка», так как вопросов по нововведению по-прежнему немало. Статья собирает тысячи просмотров уже несколько месяцев: она была опубликована еще в ноябре 2024 года.
5. «Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году» (6075 просмотров)
Статья в блоге компании «Мое дело» — очередной пример того, как работает качественный контент: материал опубликован еще в мае 2024 года, а его просмотры по-прежнему растут! Секрет успеха — актуальная тема, действительно полезная информация и доступная подача материала. И в целом у компании «Мое дело» популярный блог, который аудитория ценит за качественные тексты.
6. «Как рассчитать стандартный налоговый вычет на детей в 2025 году» (5812 просмотров)
В 2025 году увеличиваются и сами вычеты, и верхняя планка годового дохода для их получения. Компания Scloud в своем блоге делится полезной информацией о том, какие изменения следует учесть для правильного расчета налоговой базы. Материал не теряет своей актуальности уже несколько месяцев: его просмотры стабильно растут.
7. «Как рассчитать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2025 году» (5449 просмотров)
Значительные изменения в налоговой сфере затронули и НДФЛ: с 2025 года шкала ставок расширилась. Этот инфоповод смогла грамотно использовать компания «КСК Групп»: в своем блоге они подробно рассказали о ставках, налоговом вычете, сроках уплаты НДФЛ и других важных аспектах.
8. «Как начать бизнес с нуля без денег» (4743 просмотров)
Статья в блоге компании «Астрал» — классический пример «вечнозеленого контента». Материалы на подобные темы востребованы всегда, и текст «Как начать бизнес с нуля без денег» это подтверждает. Статья была опубликована еще в январе 2024 года, но даже по сравнению с прошлой неделей ее просмотры увеличились.
9. «Как заключить социальный контракт и получить 350 тысяч на бизнес» (4287 просмотров)
Еще одна статья на популярную тему — и снова в блоге компании «Астрал». Полезные советы о получении от государства финансовой помощи на открытие своего дела не теряют своей актуальности: из материала можно узнать о сути и видах социального контракта, условиях и порядке его заключения и других значимых нюансах.
10. «Как вести КУДиР с 2024 года: новые правила заполнения книги учета доходов и расходов на УСН» (4167 просмотров)
11. «Изменения УПД с 1 апреля 2025 года: какой формат больше нельзя использовать» (4049 просмотров)
И снова в топе «Клерка» статья, посвященная законодательным новшествам: из материала в блоге компании «ПЭБ» читатели могут узнать о применении универсального передаточного документа с учетом изменений. Компания «ПЭБ» регулярно делится со своими читателями нововведениями в законодательстве, поэтому ее блог воспринимается аудиторией как надежный источник информации.
12. «Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы» (3865 просмотров)
В блоге компании «ПЭБ» есть материалы не только на основе инфоповодов, но и много экспертного контента, который не теряет своей актуальности на протяжении длительного времени. Пример такого материала — статья «Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы», опубликованная еще в январе 2024 года.
13. «Специальная оценка условий труда: что нужно знать работодателю» (3536 просмотров)
И завершает нашу подборку статья в блоге компании «Мое дело», опубликованная еще в 2022 году! СОУТ традиционно воспринимается работодателями как сложная процедура, поэтому материал остается востребованным у нашей аудитории уже несколько лет.
Блог вашей компании тоже может оказаться в еженедельном топе «Клерка». Напишите нам, и мы предложим самые эффективные решения для продвижения вашего бизнеса.
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