Как вести КУДиР с 2024 года: новые правила заполнения книги учета доходов и расходов на УСН

Книгу учета доходов и расходов должны вести все организации и ИП на УСН. Порядок ее заполнения зависит от объекта налогообложения, который применяет бизнес. Новая книга учета доходов и расходов по УСН действует с 2024 года. Расскажем, что изменилось и как правильно ее заполнять. Что будет, если не вести КУДиР.

Кто должен вести КУДиР

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) — это налоговый регистр учета доходов и расходов, в котором отражают хозяйственные операции с целью формирования налоговой базы для расчета налога. По закону вести КУДиР обязаны ООО и ИП на УСН, ИП на ОСНО, ПСН или ЕСХН. Для каждого налогового режима разработана своя форма книги учета доходов и расходов.

С 1 января 2024 года организации и ИП на УСН, ПСН и ЕСХН должны заполнять свои книги по-новому. В статье рассмотрим, как с 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов организациям и ИП на упрощенной системе налогообложения.

Изменения в КУДиР с 2024 года

Налоговики разработали новую форму книги учета доходов и расходов для организаций и ИП, которые применяют УСН, а также порядок ее заполнения (приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@).

Необходимость обновления действующей до 2024 года книги обусловлена поправками в налоговое законодательство.

Главным образом, это связано с тем, что теперь ИП не обязаны производить оплату взносов «за себя», чтобы уменьшить на них суммы налога по УСН именно в периоде, за который эти взносы нужно уплатить.

В действующей до 2024 года форме КУДиР для УСН уплаченные взносы предпринимателей за себя отражались в разделе IV «Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 НК, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». С 2024 года этот раздел исключили из книги учета доходов и расходов по УСН.

Кроме того, внесены коррективы в правила ведения книги учета доходов и расходов в электронном виде. Из порядка заполнения исключено требование, которое предписывает по окончании налогового периода выводить документ на бумажный носитель.

Новая книга учета доходов и расходов

С титульного листа КУДиР убрали адрес компании (местожительства ИП), а также код по ОКЕИ, а в Разделе «Доходы и расходы» в названии граф с суммовыми показателями добавили «рублей».

Новая форма КУДиР для налогоплательщиков на УСН содержит четыре раздела вместо пяти в предыдущей форме.

Кроме того, что убрали раздел, где отражали уплаченные страховые взносы, на которые уменьшают налог на УСН «Доходы», еще:

уточнили графы 5, 6, 8–10, 14 раздела II. Так, в графу 8 включили в том числе расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ОС;

раздел V действующей до 2024 года книги, в котором отражали торговый сбор, уменьшающий налог по УСН, сделали разделом IV.

Как правильно заполнить КУДиР

Общие правила для заполнения книги учета доходов и расходов для всех спецрежимов такие:

Книга учета доходов и расходов заполняется в хронологической последовательности на основе первичных документов. В ней отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период. КУДиР необходимо заполнять на русском языке. Вести книгу учета доходов и расходов можно как на бумажных носителях, так и в электронной форме. На каждый очередной налоговый период заполняется новая книга. После заполнения книги учета доходов и расходов ее нужно пронумеровать и прошнуровать. На последней странице, в том числе в КУДиР, которая велась в электронной форме и распечатана по окончании налогового периода, нужно указать количество страниц, поставить подпись руководителя или ИП и печать (при ее наличии). Исправление ошибок в книге учета доходов и расходов подтверждается подписью руководителя / ИП с указанием даты исправления и печатью (при ее наличии). В графах раздела «Доходы и расходы» указывается порядковый номер регистрируемой операции, дата и номер первичного документа, на основании которого она проводилась и сумма операции.

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Правила и образец заполнения КУДиР на УСН

Титульный лист

С 2024 года в нем нужно указывать:

Календарный год, на который открыта книга учета доходов и расходов.

Код формы книги учета доходов и расходов по ОКУД и дату, когда ее начали вести.

Наименование организации / ФИО предпринимателя — полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность, отчество при наличии.

Код ОКПО.

ИНН.

КПП — только для организаций.

Объект налогообложения при применении УСН.

Номера расчетных и иных счетов и наименования банков, в которых эти счета открыты.

Раздел I «Доходы и расходы»

В этом разделе нужно регистрировать каждую хозяйственную операцию, которая оказывает влияние на формирование налоговой базы. Записи производятся в хронологическом порядке. В конце каждого квартала и года подбиваются итоги.

В графе 4 раздела I, согласно п.1 ст. 346.15 НК отражаются доходы, перечень которых содержится в ст. 249–250 НК. Соответственно, сюда не нужно включать операции, которые перечислены в ст. 251 НК, а также те, которые облагаются налогом на прибыль у юридических лиц или НДФЛ у ИП.

Доходы определяются кассовым методом — по факту поступления средств на расчетный счет или в кассу. Доходы, которые получены в натуральной форме, отражаются по рыночной цене поступившего имущества.

Также в этой графе отражаются доходы от неденежных расчетов, например, при взаимозачете или списании кредиторской задолженности. При получении предоплаты эта сумма отражается в доходах, а при возврате аванса сумму, возвращенную покупателю, нужно указать в графе «Доходы» со знаком минус.

Графу 5 этого раздела I заполняют плательщики налога УСН с объектом учета «доходы минус расходы». Они вносят туда свои оплаченные расходы, которые указаны в ст. 346.16 НК. Порядок признания и учета расходов установлен п. 2– 4 ст. 346.16, п. 2–5 ст. 346.17, п. 2, 3, 5, 7 и 8 ст. 346.18 и п. 1, 2.1, 4 и 6 ст. 346.25 НК. Суммы авансов в графу 5 не попадают, пока расходы фактически не состоятся.

Кроме этого в Графе 5 налогоплательщики УСН «на доходах», указывают свои расходы, произведенные в рамках реализации бюджетных программ по безработице, а также затраты, которые были произведены из денег, субсидированных на развитие предпринимательства.

Также налогоплательщики с объектом налогообложения «Доходы», вправе по своему усмотрению отражать в графе 5 раздела I другие расходы по УСН. Но, важно понимать, что это только для удобства учета, а не для уменьшения налога по УСН с объектом «Доходы».

После каждого квартала нужно заполнить две итоговые строки — за квартал и нарастающим итогом с начала года.

В конце раздела «Доходы и расходы» налогоплательщики с объектом «Доходы минус расходы» заполняют Справку к разделу I книги учета доходов и расходов и указывают в ней:

Строка 010 — сумма полученных доходов за год.

Строка 020 — сумма произведенных расходов за год.

Строка 030 — сумма разницы между суммой уплаченного за предыдущий налоговый период минимального налога и суммой исчисленного за этот же период времени в общем порядке налога.

Строка 040 — налоговая база за налоговый период (строки 010 за вычетом строки 020 и строки 030). Отрицательное значение по строке 040 не указывается.

Строка 041 — сумма полученных за налоговый период убытков (сумма строки 020 и строки 030 за вычетом строки 010). Отрицательное значение по строке 041 не указывается.

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Раздел II. Расчет расходов на основные средства

Этот раздел заполняют налогоплательщики УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». В нем производят расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по УСН.

В нем нужно указать, в том числе: наименование ОС, НМА в соответствии с инвентарными карточками и иными документами, даты оплаты, госрегистрации, ввода в эксплуатации, первоначальную и остаточную стоимость, срок полезного использования, долю стоимости принимаемую в расходы.

Раздел III. Расчет суммы убытка

Этот раздел оформляют налогоплательщики УСН с объектом «доходы минус расходы», если у них по итогам предшествующих лет есть убытки, которые можно учесть при расчете налога за текущий год.

Налогоплательщик вправе переносить сумму убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за периодом получения этого убытка. Если убыток не перенесли на следующий год, его можно перенести целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.

Раздел IV. Сумма торгового сбора

Раздел IV книги учета доходов и расходов заполняет налогоплательщик на УСН, который выбрал объект «Доходы». В нем отражается сумма уплаченного торгового сбора, которая уменьшает сумму налога УСН (авансовых платежей по налогу). Налог исчисляется по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 НК установлен торговый сбор.

Нужно указать порядковый номер операции, дату и номер первичного документа, период, за который произведена уплата, и сумму торгового сбора.

Штраф за отсутствие КУДиР

Книгу учета доходов и расходов не требуется сдавать в налоговую вместе с декларацией, но при проведении проверки она должна быть предоставлена проверяющим в 10-дневный срок (п. 3 ст. 93 НК).

Если книга не ведется или при ее заполнении допущены существенные нарушения, которые привели к занижению налоговой базы, нарушителю грозит штраф. Максимальный размер штрафа — 20% от суммы не поступившего в казну единого УСН-налога, минимальный — 40 000 руб. (п. 3 ст. 120 НК).

Если нарушение порядка ведения налогового учета не привело к занижению налога, штраф составит от 10 000 до 30 000 рублей (пп. 2 и 3 ст. 120 НК).

Если не предоставить КУДиР по требованию проверяющих, то накажут штрафом в 200 руб. (ст. 126 НК) плюс 300–500 руб. (ст. 15.6 КоАП) в виде административного взыскания на должностное лицо.

Заключение

Книга учета доходов и расходов — обязательный налоговый регистр, достаточно несложный в заполнении. Его можно вести как в бумажной, так и в электронной форме. Не пренебрегайте заполнением книги доходов и расходов, ведь заполнить этот регистр не сложно, а последствия его отсутствия могут быть ощутимы.

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