Специальная оценка условий труда: что нужно знать работодателю

Что такое СОУТ и для чего она нужна

Специальная оценка условий труда — это целый комплекс мероприятий по проверке условий труда на местах, где трудятся работники.

Её проводят, чтобы выявить вредные и опасные факторы — высокий уровень шума, пыль, вибрацию, излучение, плохое освещение, концентрацию химических веществ, высокую или низкую температуру воздуха, повышенную нагрузку на зрение.

Проверяющие оценивают, насколько такие производственные факторы отклоняются от установленных нормативов и как влияют на здоровье работников.

Спецоценкой занимаются независимые специализированные фирмы. По результатам СОУТ рабочим местам присваивают классы условий труда:

1 — оптимальные;

2 — допустимые;

3 — вредные (делятся ещё на четыре подкласса вредности);

4 — опасные.

Вредными считаются условия труда, которые могут привести к профессиональному заболеванию, а опасными — к травме.

Если по итогам спецоценки рабочее место признали вредным или опасным, у работодателя появятся новые обязанности по работникам, которые трудятся в таких условиях. Например, им нужно предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск, установить сокращённый рабочий день, доплачивать за вредность, платить страховые взносы по доптарифу.

Набор льгот, гарантий и компенсаций вредникам зависит от присвоенного класса и подкласса условий труда.

Кто обязан проводить СОУТ и для каких рабочих мест

Проводить СОУТ обязаны все работодатели — организации и ИП, включая представителей малого и среднего бизнеса. Численность работников значения не имеет — спецоценка нужна даже если у вас один работник. Но её проводят не на всех рабочих местах.

Условия труда оценивают только у тех, кто работает по трудовому договору, в том числе по срочному. Под СОУТ подпадают все виды рабочих мест: от производственных до офисных. Проводить её нужно и у совместителей, и у работников, которых перевели на неполный рабочий день или неделю.

СОУТ не проводят:

на рабочих местах надомников и дистанционных работников, даже если с ними заключён трудовой договор (ч. 3 ст. 3 закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 );

(ч. 3 ст. 3 закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 на местах, где выполняют работу исполнители по договорам ГПХ, так как СОУТ касается только трудовых отношений;

на вакантных рабочих местах, то есть куда ещё не приняли работников. При СОУТ изучают вредные и опасные производственные факторы непосредственно в процессе работы и учитывают оборудование и материалы, которые применяет работник. Поэтому оценивать конкретное рабочее место нужно, когда там есть кому работать;

по рабочему месту ИП. Он не может сам с собой заключать трудовой договор, назначать себе должность и по трудовому законодательству его деятельность не считается работой. Если у ИП нет работников, заключивших с ним трудовой договор, проводить СОУТ не нужно.

Спецоценку не придётся проводить на всех аналогичных рабочих местах — тех, которые соответствуют условиям из ч. 6 ст. 9 закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013: расположены в таком же помещении, одинаково оснащены, работники на них выполняют те же работы в одном режиме времени.

В этом случае можно оценить только 20% от общего числа таких мест, но не менее двух. Какие рабочие места отнести к аналогичным, решает эксперт специализированной организации, которая проводит СОУТ.

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Проводить ли СОУТ, если в ООО только директор — единственный учредитель

Согласно ст. 274 гл. 43 ТК директор — тоже работник организации, на которого распространяются нормы трудового законодательства, в том числе право на спецоценку условий труда на своём рабочем месте.

Согласно ч. 2 ст. 273 гл. 43 ТК положения главы 43 ТК не распространяются на руководителя — единственного участника (учредителя). То есть СОУТ по нему не проводят.

На своём официальном сайте трудовая инспекция иногда даёт ответы, что спецоценку по директору — единственному учредителю не проводят только в случаях, когда он дистанционщик или надомник.

Однако его рабочее место не может считаться дистанционным. Организация должна регистрироваться по месту, где находится её постоянно действующий исполнительный орган — руководитель. Если директор — единственный учредитель работает из дома, там же должен быть адрес государственной регистрации ООО. Дистанцироваться от него нельзя.

В других ответах трудовой инспекции говорится, что для директора — единственного учредителя СОУТ не обязателен.

Чтобы не рисковать, лучше написать запрос в свою трудовую инспекцию и действовать на основании её письменного ответа.

Сроки проведения СОУТ

Работодатели обязаны проводить СОУТ не реже, чем раз в пять лет. Срок отсчитывают со дня внесения информации о прошлой СОУТ в федеральную систему учёта результатов СОУТ.

Новые организации и ИП проводят первую спецоценку в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию рабочих мест, то есть с момента, с которого работник приступил к работе.

Результаты спецоценки действуют до тех пор, пока на проверенных рабочих местах не поменяются условия труда. Тогда провести её нужно ещё до истечения пяти лет.

Ситуации, когда СОУТ проводят досрочно — в течение 12 месяцев со дня таких изменений:

рабочее место переместили в другое помещение, например, в новый офис;

рабочее место изменили так, что это существенно повлияло на производственный процесс и на уровень воздействия вредных и опасных факторов — например, установили другое оборудование, заменили материалы, поменяли защитные средства работников;

организовали новое рабочее место и работник приступил на нём к своим обязанностям.

Бывает, что внеплановую спецоценку нужно провести ещё раньше — в течение шести месяцев с даты таких событий:

работодатель получил предписание от инспекции по труду (ГИТ) из-за того, что были нарушения в прошлой спецоценке или в охране труда;

на рабочем месте произошёл несчастный случай на производстве, причём не по вине третьих лиц;

у работника обнаружили профзаболевание, которое появилось из-за воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Если у работодателя произошли изменения, которые не влияют на условия труда на рабочих местах, внеплановая СОУТ не нужна. Например, когда поменяли название организации или ФИО предпринимателя, переименовали должности или отделы, а функции работника и само рабочее место остались те же. Если на рабочее место, где уже провели спецоценку, приняли нового сотрудника, а условия труда прежние, тоже не нужно заново проводить СОУТ.

Как провести СОУТ

Порядок проведения СОУТ утверждён гл. 2 Закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 «О специальной оценке условий труда», а методика — приказом Минтруда № 33н от 24 января 2014.

1. Создайте комиссию по проведению СОУТ

До начала СОУТ нужно создать комиссию, которая будет в ней участвовать. Состав участников утверждают приказом руководителя. Количество членов комиссии должно быть нечётным (п. 1 ст. 9 гл. 2 закона № 426-ФЗ).

В комиссию нужно включить специалиста по охране труда или того, кто выполняет его функции. Такой специалист должен быть у всех работодателей, включая малые и микропредприятия, так как они обязаны вести работу по охране труда. В зависимости от численности работников, организовать её можно по-разному:

более 50 человек — нужно создать отдельную службу из штата специалистов во главе с руководителем (начальником) или вместо этого назначить кого-то на должность специалиста по охране труда;

50 человек и менее — есть варианты: обязанности по охране труда может взять на себя сам работодатель, поручить эту работу штатному сотруднику или передать на аутсорсинг.

Кроме специалиста по охране труда, в комиссию по проведению СОУТ включают кадровиков, юристов, бухгалтеров и других работников, а также представителей профсоюза (если есть). Председателем может стать сам работодатель (директор или ИП) или его представитель.

Бывает, что у микропредприятий из-за маленькой численности нет возможности создать комиссию. Тогда её полномочия может исполнять ИП или директор ООО, либо уполномоченный ими работник.

Приказ о проведении СОУТ и создании комиссии составляют в свободной форме. В нём прописывают:

сроки проведения СОУТ;

ФИО и должности членов комиссии и её председателя;

поручение комиссии утвердить перечень рабочих мест и разработать график этапов СОУТ.

С приказом нужно ознакомить всех членов комиссии под подпись.

Образец приказа.

2. Заключите договор со специализированной организацией

Для проведения СОУТ нужно пригласить независимую специализированную фирму и заключить с ней договор ГПХ.

Она должна быть аккредитованной и соответствовать требованиям ст. 19 Закона № 426-ФЗ от 28.12.2013, в частности:

основной вид её деятельности — проведение специальной оценки условий труда;

не менее пяти сертифицированных экспертов в штате, в том числе как минимум один из них с высшим образованием по специальности «Общая гигиена», «Гигиена труда» или «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»;

одно из её структурных подразделений — аккредитованная испытательная лаборатория.

Реестр аккредитованных организаций есть на сайте Минтруда . Искать их можно по наименованию, ИНН, ОГРН, субъекту РФ, округу. Если в вашей местности нет специализированных организаций, можно выбрать любую из другого ближайшего региона.

СОУТ — это платная услуга. Стоимость складывается из количества рабочих мест, специфики оборудования, количества вредных и опасных факторов, которые нужно оценить. Стоит запросить коммерческие предложения в разных организациях, чтобы сравнить цены и выбрать подходящую.

3. Получите иднетификатор

До начала работы, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения договора, специализированная организация должна получить идентификационный номер предстоящей спецоценки. Его автоматически присваивает ФГИС СОУТ — федеральная государственная информационная система учёта результатов СОУТ.

Организация сообщает этот номер работодателю тоже до начала спецоценки — направляет уведомление заказным письмом или электронным документом, подписанным УКЭП.

4. Предоставьте экспертам информацию

В ходе СОУТ работодатель обязан предоставить по запросу специализированной организации документы, которые характеризуют условия труда на рабочих местах, например:

технологическую документацию;

список оборудования, материалов и сертификаты на них;

штатное расписание;

должностные инструкции.

Если работодатель не предоставит документы или не даст разъяснений, специализированная организация может приостановить СОУТ.

5. Утвердите отчёт о результатах СОУТ

По итогам СОУТ специализированная организация составляет отчёт — документ с информацией об условиях труда на каждом проверенном рабочем месте. Он будет храниться у работодателя.

На титульном листе указывают идентификационный номер СОУТ. В отчёт входят:

сведения об организации, проводящей СОУТ;

перечень рабочих мест с информацией о том, какие вредные и опасные факторы на них исследовали;

карты СОУТ по форме из приложения № 3 — оформляют отдельно на каждое рабочее место, указывают должность и СНИЛС работника, вредные факторы с их оценкой, льготы и компенсации, положенные работающему;

форме протоколы исследований и измерений вредных факторов (если есть);

протокол оценки эффективности средств индивидуальной защиты (СИЗ) — если СОУТ проводили, чтобы снизить уже присвоенный класс или подкласс условий труда;

сводная ведомость результатов спецоценки;

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, если были выявлены вредные условия труда;

заключение эксперта организации, проводящей СОУТ.

К отчёту могут быть приложены письменные замечания и возражения работника по результату спецоценки на его рабочем месте, если они у него были.

Если кто-то из комиссии не согласен с выводами экспертов, то может письменно изложить мотивированное особое мнение. Его прикладывают к отчёту о СОУТ. Несогласные могут затем подать заявление в трудовую инспекцию и запросить у неё экспертизу качества проведённой спецоценки, а также обжаловать результаты СОУТ в судебном порядке. Работодатель может подать жалобу в трудовую инспекцию на действия или бездействия специализированной организации.

Не позднее 30 календарных дней со дня, когда специализированная организация отправила отчёт работодателю, его подписывают все члены комиссии и утверждает председатель. После утверждения отчёта работодатель обязан в течение трёх рабочих дней:

Уведомить специализированную организацию о том, что документ подписан. Сделать это можно любым удобным способом, но таким, чтобы осталось подтверждение, что уведомление отправлено. Копию утверждённого отчёта о СОУТ направить в адрес специализированной организации — почтовым отправлением с уведомлением о вручении или электронно по защищённым каналам связи, подписав её УКЭП.

Что сделать после СОУТ

После утверждения отчёта у работодателя есть ещё несколько обязанностей, связанные со спецоценкой.

1. Получите уведомление о внесении данных во ФГИС СОУТ

Специализированная организация в течение 10 рабочих дней с даты утверждения отчёта вносит результаты спецоценки в информационную систему учёта от Минтруда — ФГИС СОУТ. После этого в течение трёх рабочих дней сообщает работодателю о том, что информация о СОУТ зарегистрирована в системе.

Уведомление отправляют в бумажном виде заказным письмом или в электронном, подписанном УКЭП. К нему прикладывают копии подтверждающих документов (ч. 3 ст. 18 закона № 426-ФЗ). Результаты спецоценки действуют с даты внесения их во ФГИС СОУТ.

Проверить, внесены ли они, можно по ИНН или ОГРН на сайте .

2. Ознакомьте работников с результатами СОУТ

В течение 30 календарных дней после утверждения отчёта работникам нужно подписать карты спецоценки по своим рабочим местам. В этот срок не включают периоды, когда работник болеет, находится в отпуске или командировке.

Новых работников информируют о результатах спецоценки условий труда и об имеющихся опасных или вредных производственных факторах при вводных инструктажах.

Образец карты спецоценки

3. Разместите информацию на своём сайте

Если у организации или ИП есть официальный сайт, нужно разместить на нём сводную информацию о результатах СОУТ:

какие классы, подклассы и степени условий труда установлены на рабочих местах;

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

Сделать это нужно не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчёта. Если сайта нет, информацию нигде не публикуют.

4. Сдайте декларацию в трудовую инспекцию

Не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах спецоценки во ФГИС СОУТ работодателю нужно подать декларацию соответствия условий труда.

С 1 марта 2022 года её заполняют по новой форме из приложения № 1 к Приказу Минтруда № 406н от 17 июня 2021 года.

Декларацию подают в трудовую инспекцию по месту нахождения работодателя или по месту нахождения его филиала, представительства по рабочим местам, на которых:

не выявили вредные или опасные факторы;

условия труда признали оптимальными или допустимыми.

Сдать декларацию можно любым способом — лично, отправить почтой с описью вложения и уведомлением о вручении или заполнить форму на сайте Роструда, подписать её КЭП и отправить дистанционно.

5. Внесите изменения в кадровые документы

Если по итогам СОУТ выявлены рабочие места с вредными или опасными условиями труда, занятым на них работникам нужно предоставить гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством.

Это может быть доплата к зарплате, сокращённое рабочее время, дополнительный отпуск, уплата страховых пенсионных взносов по доптарифам, выдача молока, обязательные медосмотры.

Конкретный набор льгот зависит от присвоенных классов и подклассов условий труда. Гарантии и компенсации указаны в картах СОУТ в строке 040.

Если были выявлены улучшения условий труда по сравнению с предыдущей спецоценкой, класс или подкласса понизится и список льгот работнику может уменьшиться.

Во всех случаях нужно изменить кадровые документы:

трудовой договор — если его положения поменялись, например, добавились льготы за вредную или опасную работу или они, наоборот, отменились;

правила внутреннего трудового распорядка — если у кого-то из работников будет другой режим работы, например, ему установили сокращённое рабочее время;

график отпусков — если вредникам нужно предоставить ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска;

список работников, обязанных проходить периодические медосмотры — если по итогам СОУТ его нужно дополнить.

Также нужно проанализировать тексты других локальных нормативных актов и при необходимости их изменить. Точные сроки изменений кадровых документов по итогам СОУТ не установлены, но лучше с этим не затягивать.

6. Обновите информацию о СОУТ в отчётё 4-ФСС

Для информации о спецоценке предназначена таблица 5 формы 4-ФСС. Сведения в этой таблице приводят по состоянию на 1 января отчётного года и в течение всего календарного года они не меняются.

Если вы провели спецоценку в 2022 году, отразить новые данные нужно в отчётах 4-ФСС за 2023 год.

Что будет, если не провести СОУТ

Соблюдение работодателем требований законов о проведении спецоценки контролирует государственная инспекция труда (ГИТ). Она может проводить проверки:

плановые — планы проверок ежегодно публикуют на своём сайте местная трудовая инспекция;

внеплановые — по жалобам работников или если у инспекции есть информация о нарушениях, например, когда компания не провела СОУТ в положенный срок.

Проверки ГИТ бывают документарные — инспекторы запрашивают документы и проверяют их у себя в кабинете и выездные, когда проверяющие приезжают на предприятие. Проверять могут соблюдение трудового законодательства в целом и отдельные вопросы, например, спецоценку условий труда: как она проходила, выполняет ли работодатель мероприятия, установленные по её результатам.

Если работодатель не провёл СОУТ или нарушил её порядок, ему грозят штрафы по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП:

от 5 тыс. до 10 тыс. руб . — на должностное лицо организации (например, директора), но штраф могут заменить на предупреждение;

от 5 тыс. до 10 тыс. руб . — на ИП;

от 60 тыс. до 80 тыс. руб . — на саму организацию.

После проверки работодатель получит от трудовой инспекции предписание об устранении нарушений. Его нужно выполнить в указанный срок, иначе добавятся штрафы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП:

от 10 тыс. до 20 тыс. руб . — на организацию;

от 1 тыс. до 2 тыс. руб . — на должностное лицо или ИП.