Нефть больше не в моде. Мысли о стоимости акций нефтяных компаний

Глядя на динамику стоимости акций нефтяных компаний, можно смело констатировать, что возобновляемые источники энергии уверенно побеждают. Более того, они уже практически победили. Потому что если пик спроса на нефть, с высокой долей вероятности, еще не был пройден, то пик цен на акции подавляющего большинства нефтяных компаний, кажется, уже уверенно находится позади. Даже если нефтяные цены когда-нибудь отрастут до приемлемых значений, это вряд ли поможет.

Все дело в том, что в современном мире пиар побеждает любые обоснованные выкладки и разумные доводы. Никто не будет в деталях разбираться с полным циклом стоимости ВИЭ, с тем, откуда берется электричество для электромобиля (в розетке же), с валом технологических трудностей на пути к zero emissions цели etc. В головах подавляющего большинства обывателей и политиков все что зеленое - это хорошо, все что связано с нефтью - плохо. Очень бинарно. Нефть просто больше не в моде. Зеленая волна отвоевала и оседлала важнейший плацдарм - широкий новостной поток. Более того, открывая новостные разделы сайтов нефтегазовых компаний, вы все чаще видите, как они переименовываются из ХХХ Петролеум в ХХХ Энерджи, как постепенно меняются их долгосрочные стратегические цели, насколько пристальное внимание уделяется зеленым проектам и т.д.

Помимо заявленной многими масштабной трансформации бизнеса в сторону низкоуглеродных или возобновляемых источников энергии в нефтянку больше не идут деньги. В глазах стратегических инвесторов это стагнирующая, в высокой степени ретроградная отрасль с плотной конкуренцией и грязным выхлопом. Поэтому деньги текут в ESG, в том числе выходя из нефтянки. Крупные фонды постепенно сокращают свои портфельные инвестиции в нефтяной сектор. Цены акций падают, из-за этого выходят все новые фонды и т.д., довольно-таки печальная спираль получается в моменте. И пока для нефтяников удорожается фондирование, любой профильный аналитик уверенно скажет вам, что доля фондов (типа etf) с пометкой ESG через пять лет будет сильно больше половины. То есть нефтянке попросту может не остаться места. И полный механизм воздействия зеленого перехода безусловно должен включать все шаги.

Вероятно, все эти неблагоприятные для будущего нефти рыночные и политические тренды, отчасти способствовали ситуации, когда цена на нефть, по сути, стоит в канале с начала лета, а большая часть акций нефтяного сектора продолжают копать дно.

И вроде бы до фронтального шествия ВИЭ по планете еще очень далеко, даже в самых агрессивных прогнозных сценариях. Кардинальное изменение структуры мирового энергобаланса подразумевается в лучшем случае через много лет, при этом сам переход обозначен крайне плавно. Причем многие вопросы реализации данного процесса все еще являются открытыми и подразумевают как наличие мощного научно-технического прогресса, так и массовое внедрение спектра самых разных технологий. От выращивания специализированной сельхозпродукции для производства этанола до мероприятий по закачке СО2 обратно под землю. От крайне дорогостоящей модернизации электросетевой инфраструктуры до необходимости массового субсидирования всего этого дела в объемах, приемлемых лишь для единичных стран в той же Европе. Причем никого не смущает слишком долгий горизонт планирования с экстраполяцией техпрогресса. В рамках работы долгосрочной стратегии по противодействию климатическим изменениям все средства хороши!

Сама механика зеленой концепции является крайне живучей, по типу прочих известных примеров, которые не так уж и сложно запустить, но при этом практически невозможно выключить (гонка вооружений, например). Интегральная же ценность нефтяного сектора на дистанции, с высокой долей вероятности, будет лишь деградировать. Не быстро, но былого величия сектору не сможет вернуть и цена нефти по 100+. А ежели данное событие все-таки ненадолго случится, то все сливки все равно снимут саудиты.