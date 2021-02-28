ТОП-10 разъяснений Минфина по НДС за 2020

Обзор писем Минфина по НДС за 2020 год.

1. Письмо от 4 марта 2020 г. № 03-07-14/15994

Операции по передаче товаров, осуществляемые в рамках договора товарного займа налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, следует рассматривать как операции по реализации товаров, подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Операции по передаче товаров, осуществляемые в рамках договора товарного займа индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, налогом на добавленную стоимость не облагаются.

2. Письмо от 28 декабря 2020 г. № 03-07-11/114871

Поскольку операции по безвозмездной передаче подарочного сертификата, являющегося документом, удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы, услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, в указанных перечнях не поименованы, организации, осуществляющей безвозмездную передачу третьим лицам подарочных сертификатов, ранее приобретенных у лица, выпустившего данные сертификаты, следует исчислять налог на добавленную стоимость при такой передаче.

3. Письмо от 21 января 2020 г. № 03-07-11/2937

Принимая во внимание, что обязательство коммерческого кредита не образует отдельного договора, а входит в состав иных обязательств, составляющих соответствующий договор, то есть коммерческий кредит представляет собой не самостоятельную сделку заемного типа, а условие, содержащееся в возмездном договоре, освобождение от налогообложения НДС при осуществлении операций займа в денежной форме, предусмотренное подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ, в отношении сумм аванса, предварительной оплаты, получаемых продавцом от покупателя по договору купли-продажи, предусматривающему условия о коммерческом кредите, не применяется.

4. Письмо от 30 января 2020 г. № 03-07-11/5569

При безвозмездной передаче пробных партий материалов потенциальным заказчикам налоговая база определяется как стоимость указанных товаров, исчисленная исходя из рыночных цен. При этом на основании пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе этих товаров на территорию Российской Федерации, подлежат вычету после принятия их на учет.

5. Письмо от 28 января 2020 г. № 03-07-05/5014

Банк, у которого не имеется соответствующих лицензий, выданных Банком России, не вправе применять порядок исчисления налога, предусмотренный пунктом 5 статьи 170 НК РФ.

6. Письмо от 1 июня 2020 г. № 03-07-10/46702

При реализации жилых помещений, созданных при реконструкции нежилого объекта недвижимости, суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету по указанному нежилому объекту недвижимости, подлежат восстановлению.

7. Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-07-14/102314

Возврат налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), используемым в своей деятельности индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в том числе при реализации товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, не производится.

8. Письмо от 28 октября 2020 г. № 03-07-14/93760

Операции по выдаче поручительства, осуществляемые индивидуальным предпринимателем, не являющимся банком, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, в случае если данный индивидуальный предприниматель не отказался от освобождения от налогообложения в отношении таких операций.

9. Письмо от 26 октября 2020 г. № 03-07-10/93113

Правовых оснований для применения освобождения от налогообложения, предусмотренного указанным подпунктом 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ, в отношении объекта незавершенного строительства - жилого дома не имеется.

При реализации объектов незавершенного строительства - жилых домов, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, суммы этого налога, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), ранее использованных для строительства жилого дома, подлежат вычету в порядке, установленном статьями 171 и 172 НК РФ. В связи с этим налогоплательщику следует представить в налоговый орган уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и при необходимости по налогу на прибыль организаций.

10. Письмо от 28 февраля 2020 г. № 03-07-14/14418

При предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в уставном капитале хозяйствующего общества налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует определять как стоимость передаваемых прав, исчисленную исходя из рыночных цен, без включения в них налога.

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