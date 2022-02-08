Ветеранам боевых действий предлагают дополнительные льготы

ГосДума рассматривает предложение по расширению прав и гарантий ветеранов боевых действий.
Авторы поправок
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России
Депутаты Государственной Думы С. М. Миронов, Г. Ю. Семигин, В. К. Гартунг, Д. Г. Гусев, О. А. Нилов, М. Г. Делягин, А. А. Кузнецов, А. В. Чепа, Я. В. Лантратова, Н. В. Новичков, А. А. Ремезков, Ю. И. Григорьев, А. В. Терентьев; Сенатор Российской Федерации О. Н. Епифанова.
Содержание поправок
Законопроектом предлагается расширить права ветеранов боевых действий следующим образом:
- срок для постановки на учет нуждающихся ветеранов боевых действий для получения жилья за счет бюджета продлевается до 1 января 2024 года.
- ежемесячная денежная выплата индексируется темпами, опережающими на один процент темпы роста потребительских цен.
- устанавливается право ветеранов боевых действий на досрочное назначение страховой пенсии: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.