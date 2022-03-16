Обзор практики Верховного Суда: налоговые проверки, капремонт арендованного помещения. Налоговые новости февраля 2022

Расскажу про наиболее интересные позиции Верховного Суда по налоговым вопросам за январь 2022 года.

Общие вопросы

Определение от 31 января 2022 № 310-ЭС21-27965 (с. Першутов А. Г., БелЭнергоСтрой).

Как указали суды, поскольку заявление о переходе на УСН общество не подавало, общество, как налогоплательщик, в данном случае обязано было применять общую систему налогообложения, а, следовательно, и исполнять обязанность по представлению налоговых деклараций, в том числе и по НДС.

Установив, что обязанность по представлению налоговых деклараций по НДС за 4 квартал 2019 года обществом не исполнена, что им не отрицается, суды пришли к выводу о наличии у инспекции правовых оснований, исходя из положений пункта 3 статьи 76 НК, для принятия оспариваемого решения. Обстоятельств, свидетельствующих о том, что инспекция своими действиями фактически признала право общества на применение специального режима, суды не установили.

Определение от 26 января 2022 № 301-ЭС21-26964 (с. Першутов А. Г., Регион-52).

Суды установили, что в рассматриваемом случае указанный срок исчисляется с момента уплаты обществом налога в период с 23.10.2013 по 23.03.2016, при этом вынесенное Инспекцией ФНС по Советскому району города Нижнего Новгорода решение от 08.05.2018 № 027-16/18 в отношении общества не повлияло на порядок исчисления срока, поскольку общество, участвуя в схеме «дробление бизнеса», знало или должно было знать, что его выручка является выручкой взаимозависимой организации.

Определение от 17 января 2022 № 309-ЭС21-25634 (с. Антонова М. К., АСК-Отель).

Суд исходил из доказанности налоговым органом обстоятельств пропуска трехлетнего срока на предъявление к вычету спорных сумм НДС, указав, что доказательств наличия уважительных причин пропуска данного срока, что послужило бы основанием для его восстановления, обществом не представлено.

Судом отмечено, что с учетом факта взаимозависимости налогоплательщика и его инвесторов определяющее значение в рассматриваемом споре имеет факт регистрации обществом права собственности на объект незавершенного строительства, а не вступление в законную силу решения суда о расторжении инвестиционного договора.

Определение от 17 января 2022 № 309-ЭС21-26067 (с. Тютин Д. В., Траст).

Суд округа указал, что налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции, а потому признание гражданско-правовой сделки недействительной без проведения реституции (приведения сторон сделки в первоначальное состояние) не может являться основанием для внесения изменений в налоговые декларации, расчеты. При таких обстоятельств, оснований для возврата заявленной суммы налога у инспекции не имелось.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2022

Налоговый контроль

Определение от 18 января 2022 № 306-ЭС21-26327 (с. Антонова М. К., Антикормаш).

Предположение налогового органа о наличии между заявителем и проверяемыми лицами признаков взаимозависимости само по себе не может свидетельствовать о наличии оснований для производства выемки. По смыслу статей 31, 94 НК проведение выемки документов не может быть произвольным и возможно только у лица, в отношении которого в установленном законом порядке проводится налоговая проверка.

Определение от 17 января 2022 № 309-ЭС21-26466 (с. Антонова М. К., крестьянского (фермерского) хозяйства «Марково-1»).

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что законодательством допускается возможность отмены вышестоящим налоговым органом такого решения нижестоящего налогового органа, которым налогоплательщику были предоставлены определенные льготы (преимущества, вычеты), в том числе решения о возмещении НДС, в случае, когда оно было принято в нарушение требований законодательства о налогах и сборах.

В данном случае управлением установлено нарушение законодательства о налогах и сборах, допущенное при проведении налогового контроля, которое заключается в проверке инспекцией соответствия представленных налогоплательщиком документов для обоснования права на вычет по НДС требованиям Налогового кодекса, при том, что налогоплательщиком подано уведомление и используется право на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Определение от 10 января 2022 № 308-ЭС21-25042 (с. Тютин Д. В., Концерн Кизлярский электромеханический завод).

31.12.2020 инспекцией вынесено решение № 04 о проведении выездной налоговой проверки общества, предметом которой в пункте 2 решения указано: «по всем налогам, сборам, страховым взносам», период проверки — с 01.01.2017 по 31.12.2017. Указанное решение направлено обществу по телекоммуникационным каналам связи 11.01.2021. 13.01.2021 налогоплательщику факсимильной связью вновь направлено решение инспекции от 31.12.2020 № 04 о проведении выездной налоговой проверки с указанием периода с 01.01.2017 по 31.12.2017 и внесенными изменениями о предмете проверки («налог на прибыль»).

Суды исходили из того, что внесение изменений в решение о проведении выездной налоговой проверки не противоречит действующему налоговому законодательству, исправления и изменения не привели к изменению существа налоговой проверки, техническая ошибка не повлияла негативным образом на права и обязанности общества.

Обзор налоговых новостей за февраль 2022

Налоговые споры

Определение от 20 января 2022 № 309-ЭС21-26675 (с. Першутов А. Г., Комбинат «Электрохимприбор»).

Судебные инстанции отметили, что оспариваемое требование сформировано и направлено налогоплательщику на основании вступившего в силу решения налогового органа, действия по выставлению налоговым органом спорного требования как начальной стадии принудительного взыскания по решению налогового органа законных прав заявителя не нарушают.

Суды установили, что в результате последующих действий налогового органа незаконно доначисленные и взысканные с налогоплательщика суммы земельного налога, пеней и штрафов возвращены, права предприятия восстановлены.

Определение от 13 января 2022 № 310-ЭС21-26124 (с. Першутов А. Г., ИП Денисов Илья Васильевич).

Действия инспекции не нарушают прав и законных интересов налогоплательщика, поскольку налог в завышенном размере, указанный в налоговом уведомлении, предпринимателем не уплачивался, инспекцией не предпринимались меры по его взысканию, а потому, учитывая положения пункта 1 статьи 198, части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя.

НДС

Определение от 31 января 2022 № 305-ЭС21-19887 (с. Маненков А. Н., Борисова Е. Е., Хатыпова Р. А., ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг V Электрощит).

Между тем в отзыве на исковое заявление, в дополнениях к апелляционной жалобе и в кассационной жалобе ответчик указывал на необоснованное включение истцом сумм налога в сумму убытков. Однако судебные акты судов первой, апелляционной инстанций не содержат выводов относительно оценки названного довода ответчика.

При этом, из материалов дела не следует, что общество «ЛУКОЙЛ-Коми» не являлось плательщиком НДС, либо в силу положений статьи 170 НК не имело права на применение налогового вычета по работам, приобретенным для устранения недостатков в оборудовании.

Определение от 31 января 2022 № 309-ЭС21-27113 (с. Тютин Д. В., Специальное Конструкторское Бюро «Турбина»).

Признавая правомерным доначисление обществу НДС в части, суды исходили из установленных фактических обстоятельств, согласно которым налогоплательщик в рассматриваемом периоде произвел своими силами капитальный ремонт арендованного недвижимого имущества.

Поскольку общество при расторжении договоров аренды возмещение затрат на проведение неотделимых улучшений, от арендодателя не получило, суды пришли к выводу о безвозмездной передаче налогоплательщиком неотделимых улучшений арендуемого имущества, что в целях главы 21 НК признается реализацией, ввиду чего неотделимые улучшения, произведенные налогоплательщиком в период действия договора аренды и переданные арендодателю после завершения арендных отношений, образуют самостоятельный объект налогообложения НДС.

Определение от 27 января 2022 № 309-ЭС21-27031 (с. Тютин Д. В., Т Плюс).

Суды согласились с выводами налогового органа о том, что представленные корректировочные счета-фактуры, выставленные заявителем в одностороннем порядке и отражающие изменения объемов реализованного теплоносителя в отсутствие соответствующего документального подтверждения, не свидетельствуют о наличии оснований для применения вычетов по НДС.

Определение от 25 января 2022 № 305-ЭС21-26775 (с. Завьялова Т. В., Страховая акционерная компания «Энергогарант»).

Суды исходили из того, что при приобретении годных остатков транспортных средств у юридических лиц, общество не вправе учитывать суммы налога, предъявленные указанными страхователями — юридическими лицами, в стоимости приобретенного имущества, и рассчитывать налоговую базу по НДС согласно пункту 3 статьи 154 НК, поскольку такой учет противоречит правилам, установленным пунктом 2 статьи 170 настоящего НК.

Определение от 21 января 2022 № 301-ЭС21-26684 (с. Антонова М. К., Скоково).

Основанием для принятия оспариваемых решений послужил вывод налогового органа о неправомерном применении обществом вычетов по НДС по сделке по приобретению основных средств за счет бюджетных инвестиций, полученных путем увеличения размера уставного капитала. Суд исходил из отсутствия у общества правовых оснований для предъявления к вычету спорной суммы НДС, поскольку поступившие налогоплательщику в качестве вклада в уставный капитал денежные средства являются бюджетными инвестициями.

Топ-10 Налоговых споров за 2021

Налог на прибыль

Определение от 31 января 2022 № 309-ЭС21-27113 (с. Тютин Д. В., Специальное Конструкторское Бюро «Турбина»).

Установив, что спорное арендованное недвижимое имущество было впоследствии приобретено налогоплательщиком в собственность, суды пришли к выводу, что затраты, понесенные обществом на создание неотделимых улучшений имущества, уже учтены в расходах в виде общей стоимости приобретенных основных средств, что привело к необоснованному отнесению к расходам, учитываемым при определении налогооблагаемой прибыли, амортизационных отчислений и повлекло неполную уплату налога на прибыль, и завышению налогоплательщиком убытков, учитываемых при налогообложении прибыли.

Вопросы добросовестности

Определение от 26 января 2022 № 306-ЭС21-21905 (с. Тютин Д. В., Пекоф).

Само по себе учреждение или выделение налогоплательщиком одного или нескольких новых хозяйствующих субъектов не говорит о формальном разделении бизнеса, целью которого является получение необоснованной налоговой выгоды, вследствие чего осуществленные налоговым органом доначисления незаконны.

Определение от 13 января 2022 № 308-ЭС21-26247 (с. Антонова М. К., Черноморские круизы).

При исследовании обстоятельств дела установлено, что общество не подтвердило приобретение спорного товара именно у ООО «Балтик-Сервис», что в силу подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 Налогового кодекса исключает право на возмещение НДС по нереальным сделкам с ООО «Балтик-Сервис».

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

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