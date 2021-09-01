Судебное онлайн-заседание: как в нем участвовать, и что для этого нужно

В арбитражных судах имеется возможность участия в судебных онлайн-заседаниях.

Это значит, что ездить на другой конец страны в суд уже не обязательно, достаточно иметь под рукой компьютер и вэбкамеру. Судебное онлайн-заседание проходит примерно, как по скайпу.

Помимо экономии времени, участие в онлайн-судебном заседании позволяет избежать расходов на покупку авиабилетов, проживание в гостинице, питание и прочих командировочных расходов.

Поэтому если вашей фирме предстоит суд на другом конце страны, не расстраивайтесь и не спешите покупать билеты и бронировать гостиницу.

Важно не путать судебное онлайн-заседание и судебное заседание по видеоконференц-связи. Участие в судебном онлайн-заседании осуществляется с вашего компьютера и из любого удобного вам места (офис, дом). А для участия по видеоконференц-связи вам нужно приехать в арбитражный суд вашего города и там участвовать в видеоконференции с судом другого города, в котором и идёт заседание.

Ходатайства об участии в судебном онлайн-заседании удовлетворяются гораздо чаще, чем ходатайства об участии в судебном заседании по видеоконференц-связи.

На сайте «Мой арбитр» опубликован перечень судов, для которых доступна возможность проведения онлайн-заседаний.

Перед участием в судебном онлайн-заседании вы можете протестировать ваш компьютер на этой странице.

Для того, чтобы принять участие в судебном онлайн-заседании, необходимо подать в арбитражный суд ходатайство с приложением копий паспорта, диплома о высшем юридическом образовании и доверенности.

Подробная инструкция как получить доступ к судебному онлайн-заседанию, в том числе по настройке компьютера здесь.

Хотя лично я ничего специально не настраивал, у меня и так всё работает прекрасно и на моём счету участие в онлайн-заседаниях Арбитражного суда Хабаровского края, Арбитражного суда Псковской области, Арбитражного суда Тюменской области, Арбитражного суда Ростовской области, Арбитражного суда Воронежской области.

А вы что выбрали бы: лично ехать в командировку в суд другого города или участвовать в судебном онлайн-заседании?