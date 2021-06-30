«Ночной бухгалтер». Кратко про линию с Путиным. Кому отменят НДФЛ, кого не уволят за медотвод, почему кредиты без залога бизнесу не дадут. И еще про магию

Магия случилась: Путин еще не закончил говорить, а с проблемами уже разбираются. Правда, враги пытались препятствовать — DDos-атаками на прямую линию.

Волшебные палочки наизготовку

Очередная прямая линия с президентом закончилась прямо-таки волшебством: все озвученные людьми проблемы сразу стали решать. Мы собрали основное, о чем сегодня говорили.

Коронавирус еще накануне анонсировали как главную тему прямой линии. Путин рассказал, что сам привился Спутником V, и всем посоветовал сделать прививку. А еще сказал:

что при наличии медотвода нельзя увольнять или требовать вакцинироваться;

и что если планы по вакцинации выполнят, то локдауна не будет.

Коротко о других вопросах:

И конечно, о магии: следователи уже разбираются, почему ветерана труда лишили звания, в регионах уже решают проблемы газификации, ситуацию с «нулевым доходом» уже изучают. А в московском департаменте образования уже рассказали, что педагога, которого хотели уволить за медотвод от прививки, даже отстранять от работы нельзя.

Вот что прямая линия животворящая делает...

Среди того, что показали Путину, например, такие счета за коммуналку: