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Какими были налоговики в 2021 году?

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Помните этот знаменитый квест для женихов на свадьбах «назови пять комплиментов невесте»? Мы тоже хотим сделать такие комплименты.

Итак, в 2021 году налоговики были...

...заботливыми

В начале года Даниил Егоров рассказал: считать налоги ФНС будет сама. Для этого всю систему налогового администрирования будут перестраивать. Создадут новые сервисы, чтобы освободить бизнес от издержек, которые у него при этом получаются.

Ну в общем, не Федеральная налоговая служба, а Федеральная заботливая служба, что еще сказать.

Итоги года: принят закон о едином налоговом платеже для бизнеса (ради которого чуть ли не половину НК переписали), а еще Госдума одобрила закон об автоматической упрощенной системе налогообложения. ЕНП будет работать со следующего года на добровольной основе, а АУСН в качестве эксперимента стартует только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

...изобретательными

Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет...способ покошмарить бизнес. В этом году компании то и дело трясли по поводу зарплат ниже МРОТ и даже ниже средних по отрасли.

А еще тщательно искали подмену трудовых отношений в договорах бизнеса с самозанятыми: а вдруг там грандиозные налоговые схемы строятся?

Поэтому вызывали на допросы даже курьеров.

И главное, какой полет фантазии: претензии по самозанятым додумались заворачивать даже в требования по РСВ!

Итоги года: вероятнее всего, в 2022 ситуация не слишком изменится, хотя буквально на днях ФНС и выпустила загадочное письмо от 23.12.2021 № СД-4-2/18103@ о том, что абсурдные требования бизнесу рассылать не надо.

...рачительными

Потому что зачем вам какой-то финансовый ассистент Олег или Салют, когда есть сервис ФНС для хранения электронных чеков?

Все покажет и расскажет — когда, где, что покупали и сколько денег потратили.

А если потом сопоставить с тем, сколько вы зарабатываете, вообще интересная картина получится.

Итоги года: налоговых проверок физлиц стало больше. Сложно назвать конкретные причины, но Форбс, например, предположил, что это связано с зарубежными активами россиян. Даже если у вас таких нет, все равно будьте бдительными. Мало ли какие еще идеи насчет «физиков» появятся.

...снисходительными

Поистине революцию в налоговой практике сделало «письмо года» ФНС по статье 54.1 НК. Там много всего интересного, но один из важнейших пунктов — согласие ФНС с правом бизнеса на налоговую реконструкцию!

Ну ладно, вы хотели — значит, так тому и быть, забирайте, мол.

Правда, есть немало оговорок. Чтобы запустить налоговую реконструкцию, компании нужно:

  • доказать реальность операции (что поставки имели место в реальности, даже несмотря на наличие «технических» компаний в цепочке);
  • раскрыть действительных поставщиков и исполнителей;
  • и представить подтверждающие документы.

Итоги года: несмотря на новое письмо, вышла довольно скандальная история со знаменитым делом фирмы Мэри. Некоторые суды на это самое письмо ссылаются, некоторые нет. И честно говоря, до сих пор его по-разному толкуют даже сами налоговики. Совет в 2022 — не забывайте про должную осмотрительность. И сто миллион первый раз проверьте каждого контрагента.

...отважными

Борьба со злостными нарушителями закона требует много мужества, особенно если это борьба с маленькими, но коварными ипэшниками, никак не желающими устанавливать ККТ.

Это целый отраслевой проект ФНС с названием «Общественное питание», его запустили еще в начале года. Речь, конечно, не только про ИП, но и про другие формы бизнеса в общепите.

Итоги года: уже к середине 2021 налоговики отчитались о том, что нарушителей по ККТ в общепите стало в два раза меньше. Проверки по кафе, барам и ресторанам продолжатся и в будущем году.

...и немного революционерами

Похоже, в недалеком будущем нас ждет полный отказ от налоговой отчетности:начать уже к 2024 году собираются с 3-НДФЛ.

Какими были инспекторы ФНС для вас, друзья? Что еще мы забыли? Делитесь в комментариях.

Новые платежи по налогам — новые риски и, возможно, новые проверки бизнеса.

Как к ним подготовиться? Лучше всего не просто читать статьи, а пройти полноценный курс повышения квалификации по налоговым проверкам.

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