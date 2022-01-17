Новый год и старые проблемы. Как бухгалтеры пережили первую рабочую неделю

Спойлер: кажется, что пережили с огромным трудом. Поломки у ФНС, волна профессионального выгорания и подгорание от надвигающейся отчетности. Собрали топ новостей с 10 января в одной подборке.

Постпраздничное

Новогодние подарки все получили? Это хорошо. А НДС с них заплатили? Минфин рассказал, когда презенты детям сотрудников облагаются этим налогом.

У юристов в фейсбуке пошла волна постов о профессиональном выгорании. Мы спросили, а что тогда делать бухгалтерам, и наших читателей, что называется, накрыло:

«Руководители считают, что бухгалтер это нахлебник, достойную зарплату платить не хотят, приходится брать подработки, ни выходных, ни праздников, и бухгалтер и секретарь и кадровик, достало все, хочу в тайгу глухую, где нет налоговой, интернета, телевизора и телефона, выгорание 100%»

«За 20 лет выгорела, разочаровалась в профессии из-за тупизма нашего законодательства. Вижу, как налоговая система делает наших граждан нищими и бесправными. Бухгалтер — это вообще мальчик (девочка) для битья. Сейчас работаю на автомате, стараюсь отключить эмоции, тупо жду пенсии. Уже давно подрабатываю как юрист и как помощник кадастрового инженера, в этом моя отдушина.»

Мы нашли подходящий мем на просторах интернета:

Теперь заживем

Конечно, потому что пенсионерам задним числом поднимут пенсии (аж до 19 тысяч рублей среднюю пенсию, представляете!).

А пособия за счет ФСС проиндексируют на целых 8,4%!

В Госдуме, кстати, посчитали, что каждый россиянин теряет примерно 1 миллион в год. Как можно потерять то, чего нет, спросите вы? А вот так: виной всему коварная теневая экономика. Вот такие пироги.

Кстати, в тему: налоговики собрались обелить рынок недвижимости. Грозят уголовкой всем, кто не платит НДФЛ с продажи квартир.

Опять двадцать пять

Бесконечно можно смотреть на три вещи — огонь, воду и сбои в программах налоговиков. Причем проблемы одни и те же:

Криминальное

Прямо целые хроники пошли с начала года. В одной истории бухгалтера посадят за украденный миллион, в другой — за 43 тысячи рублей, а в третьей целый экшен: там афера на 130 с лишним миллионов еще и с участием налоговика.

О чем сыр-бор

Дискуссии недели разгорелись по поводу того, какой ноутбук лучше выбрать бухгалтеру для работы, а еще о том, сколько стоит восстановить учет ИП на упрощенке 15%.

Образовательное

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