Звонки от бизнеса перестанут быть безымянными с 1 сентября: а вы свои уже промаркировали? 📞«Ночной бухгалтер» № 2005

Маркировка звонков

С 1 сентября 2025 года организации и ИП будут заключать с операторами связи договоры о предоставлении информации для маркировки звонков. Операторы же обязаны будут маркировать вызовы.

Согласно постановления правительства от 28 августа 2025 года № 1300 на экране телефона при звонке от бизнеса должно появляться название компании (ФИО ИП) либо коммерческое обозначение и категория вызова.

Так абонент сможет сразу понять, что за звонок ему поступает и отфильтровать нежелательные контакты.