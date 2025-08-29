Звонки от бизнеса перестанут быть безымянными с 1 сентября: а вы свои уже промаркировали? 📞«Ночной бухгалтер» № 2005

Сегодня расскажем, кто выиграл подарки от «Клерка»! Загляни — вдруг повезло именно тебе!
Сегодня в выпуске:
Бизнес будет заключать с операторами договоры о предоставлении информации для маркировки звонков.
Пенсии для путешествий.
Могут ввезти плату за проезд грузовиков по региональным дорогам.
В УПД можно добавлять дополнительную информацию, и не спорить с клиентом.
Главред рекомендует.
Пятничный «Клерк» + итоги розыгрыша подарков.
Мем дня.
Маркировка звонков
С 1 сентября 2025 года организации и ИП будут заключать с операторами связи договоры о предоставлении информации для маркировки звонков. Операторы же обязаны будут маркировать вызовы.
Согласно постановления правительства от 28 августа 2025 года № 1300 на экране телефона при звонке от бизнеса должно появляться название компании (ФИО ИП) либо коммерческое обозначение и категория вызова.
Так абонент сможет сразу понять, что за звонок ему поступает и отфильтровать нежелательные контакты.
👩💻Как уйти из бухгалтеров в аналитики?
Не обязательно стоить карьеру только в бухгалтерии. Навыки, полученные на этой работе, пригодятся в других, гораздо более оплачиваемых и весьма востребованных направлениях.
Одно из них — аналитик 1С. Бухгалтеру намного проще изучить нюансы профессии, он быстрее усваивает программу обучения и ему проще найти первых клиентов. Мы создали наш курс Аналитик 1С в соответствии с профстандартом «Системный аналитик».
Вас ждет полное погружение в мир 1С: видео, лекции, практика в разных базах. Формат обучения — дистанционно, с помощью видео, конспектов, тестов и с доступом к базе 1С. Вы получите официальный документ — диплом профпереподготовки на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72%: 16 900 рублей вместо
59 900 рублей. Старт потока — 1 сентября.
Депутат предложил повысить пенсии до МРОТх2, чтобы пенсионеры могли путешествовать
Леонид Слуцкий предложил увеличить размер пенсий по РФ, ведь в регионах они зачастую ниже. Он предлагает установить пенсии в размере не менее двух МРОТ (22 440 х 2 = 44 880 руб.). По мнению депутата это позволит немного поднять уровень жизни пенсионерам и даст им возможность заниматься здоровьем, помогать с внуками и путешествовать по стране.
Оптимизма чиновника не разделили в комментариях бухгалтеры:
«Помнится, в 2018 году говорили, что поднимут пенсионный возраст, чтобы пенсия у вышедших уже пенсионеров повысилась на 1000 руб. Тогда пенсионеры "смогут путешествовать и помогать внукам".-)))»
Минтранс может сделать проезд грузового транспорта в регионах платным
Министерство разрабатывает механизм внедрения платы за проезд грузовиков (максимальная разрешенная масса авто свыше 12 тонн) по региональным и муниципальным дорогам.
Сейчас Росавтодор проводит закупку на предоставление консультационных услуг по этому вопросу. На исследование готовы потратить более 73 млн рублей.
В УПД не запрещено добавлять информацию
На форуме «Клерка» обсудили — стоит ли спорить с юристом, который просит добавить в УПД сведения о декларации соответствия. Покупателю передают УПД, копию декларации соответствия и копию протокола испытаний. но юристу кажется, что сведения о декларации нужно вписать в УПД.
Один из пользователей предложил не спорить, а просто добавить нужные данные в строку 12 «Иные сведения об отгрузке, передаче».
Пятничный «Клерк» + итоги розыгрыша подарков
Пятница — время отдохнуть и расслабиться)) Поэтому предлагаем вам позалипать в игру «три в ряд». Вы можете побить рекорд и оказаться на доске почета)
Скоро осень, а значит нужно подготовиться к непростому для организма сезону — почитайте советы по питанию от эксперта.
Не обойдемся и без любимого мозгонапрягателя — ищем целых 16 отличий между картинками.
А еще мы провели опрос в соцсети и оказалось, что бухгалтеры — любители ужастиков. Какие фильмы смотрят бухгалтеры — читаем тут и пишем в комментариях свои любимые, конечно.
А теперь итоги розыгрыша, который мы провели в честь выхода 2000-го выпуска «Ночного бухгалтера». Подробности можно почитать тут.
🎁 1 и 2 место и подписку Клерк.Премиум на месяц получают подписчики с почтами:
🎁 3 и 4 место и подписку Клерк.Плюс на месяц получают подписчики с почтами:
С победителями мы свяжемся по электронной почте, а с теми, у кого есть профиль на «Клерке», также через личные сообщения. Поздравляем!!! 🥳
Главред рекомендует
Чек-лист бухгалтера: как войти в январь без авралов и штрафов
Персональные данные с 1 сентября 2025 года: согласие, соцсети и чат-боты — рекомендации от преподавателя и руководителя Школы «Клерка».
В каком случае создание компании-двойника не спасет от проблем? Разбор свежего дела № А72-11685/2024 от 30.07.2025 — горячая тема в блоге пользователя.
Рейтинг благонадежности ФНС с 1 января 2026 года: как это работает, риски и последствия для бизнеса
Ключевая ставка: что это, на что влияет, как изменилась в 2025 году
Мем дня
Ваша намерена придаваться предосенней хандре редакция
Начать дискуссию