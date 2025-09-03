Расходы на оплату услуг самозанятых: прямые или косвенные
По нормам НК к расходам на оплату труда в целях налога на прибыль относят расходы на оплату труда исполнителей (не состоящих в штате) по договорам ГПХ за исключением оплаты по договорам ГПХ для ИП.
Согласно мнению Минфина из письма от 22.07.2020 № 03-03-06/1/63730 в состав этих расходов не включают выплаты самозанятым. Ведомство считает, что их стоит относить в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК.
Выплаты самозанятым по сути могут относиться и к косвенным расходам, так как организации самостоятельно определяют в учетной политике перечень прямых и косвенных расходов по п. 1 ст. 318 НК.
Если организация регламентировала в учетной политике, что выплаты самозанятым считаются косвенными расходами, то на основании этого документа их можно отнести к косвенным расходам.
