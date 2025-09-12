Правительство изучает варианты пополнить бюджет. Ждем повышения НДС до 22%? 🎲«Ночной бухгалтер» № 2015

Бухгалтеры обсуждают возможный рост НДС

Мы рассказали, что в сети говорят о рассмотрении Кабмином повышения НДС с 20 % до 22 %. Это один из вариантов получения доходов в бюджет, кроме того, рассматривают варианты с повышением налога на прибыль и НДФЛ.

По данным Минфина дефицит бюджета за восемь месяцев 2025 года составил 4,19 трлн рублей. Несмотря на то, что правительство обещало не поднимать налоги и даже президент на ВЭФ в сентябре 2025 года подчеркнул, что пополнение бюджета должно идти «не путем увеличения налогового бремени, а через повышение эффективности производства», остается вероятность, что бизнес ждут перемены.

Например, до 1 декабря президенту должны представить концепцию реформы УСН, напомним — предполагается отмена упрощенки для торговли.

Бухгалтеры в комментариях уже высказались по поводу поднятия ставки НДС:

«От повышения ставки по налогу на прибыль тоже ждали увеличения доходов бюджета. Только вот увеличение-то получилось отрицательное...».

«НДС надо увеличить до 40%, а по ТВ сказать что это по настойчивым просьбам бизнеса!!!».

«Мы отнесемся с пониманием. Они еще 60 млн рассматривают со всех сторон, 30 хотят сделать».