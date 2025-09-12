Premium 12.09 Десктоп мобильная Б
Правительство изучает варианты пополнить бюджет. Ждем повышения НДС до 22%? 🎲«Ночной бухгалтер» № 2015

Минфин обещал не повышать налоговое бремя, но дефицит бюджета чем-то закрывать нужно и вот уже в Правительстве, кажется, обсуждают возможность повышения ставки НДС, налога на прибыль и НДФЛ.

Сегодня в выпуске:

  • Обсуждают повышение НДС до 22%. Что об этом думают бухгалтеры.

  • ЦБ понизил ключевую ставку.

  • Отключили интернет — что делать с чеками?

  • Прятать деньги в «родственной компании» не вариант — ФНС легко взыщет налоги с зависимой организации.

  • ФНС обновила сведения в реестре субъектов МСП: проверьте, есть ли вы там.

  • Главред рекомендует и пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

Бухгалтеры обсуждают возможный рост НДС

Мы рассказали, что в сети говорят о рассмотрении Кабмином повышения НДС с 20 % до 22 %. Это один из вариантов получения доходов в бюджет, кроме того, рассматривают варианты с повышением налога на прибыль и НДФЛ.

По данным Минфина дефицит бюджета за восемь месяцев 2025 года составил 4,19 трлн рублей. Несмотря на то, что правительство обещало не поднимать налоги и даже президент на ВЭФ в сентябре 2025 года подчеркнул, что пополнение бюджета должно идти «не путем увеличения налогового бремени, а через повышение эффективности производства», остается вероятность, что бизнес ждут перемены.

Например, до 1 декабря президенту должны представить концепцию реформы УСН, напомним — предполагается отмена упрощенки для торговли.

Бухгалтеры в комментариях уже высказались по поводу поднятия ставки НДС:

«От повышения ставки по налогу на прибыль тоже ждали увеличения доходов бюджета. Только вот увеличение-то получилось отрицательное...».

«НДС надо увеличить до 40%, а по ТВ сказать что это по настойчивым просьбам бизнеса!!!».

«Мы отнесемся с пониманием. Они еще 60 млн рассматривают со всех сторон, 30 хотят сделать».

12 сентября 2025 года ключевая ставка снизилась до 17%

Центробанк пересмотрел значение ключевой ставки. В соответствии с прогнозами многих экспертов ставка снизилась, правда некоторые предрекали 16% и даже меньше.

До конца года по мнению аналитиков должно произойти еще большее понижение.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.», — сказано на сайте ЦБ.

Чеки на кассе можно пробить даже без интернета

Если у продавца возникли проблемы с интернетом, чек по кассе он все равно должен пробить и выдать его покупателю.

Онлайн-касса позволяет формировать чеки, даже если нет соединения с сетью, а после того, как оно восстановится, отправить данные в ФНС.

Если продавец отказывается пробить чек, ссылаясь на неполадки со связью — это нарушение.

С взаимозависимых лиц в 2025 году ФНС взыскивает долги по налогам без особых усилий

Если организации признают взаимозависимыми, то налоговая вправе взыскать долг в бюджет с любой из них.

Подобных судебных решений уже много. Перевод активов на дружественные компании не спасает от уплаты налогов.

Мы привели в новости пример такой ситуации — при долге в казну 132 млн рублей предприниматель перевел бизнес на другую компанию. В итоге со второй «взаимозависимой» фирмы и взыскали 132 млн. Суд счел действия первой компании сокрытием активов.

Проверяйте реестр МСП, чтобы не потерять льготы

ФНС 10 сентября 2025 года обновила сведения в реестре МСП. Данные реестра — источник информации для госорганов при подтверждении льгот. Например, малые предприятия имеют право на пониженную ставку взносов или преференции при участии в госзакупках. Проверить статус можно в сервисе «Единый реестр субъектов МСП».

Если вы по сем параметрам соответствуете статусу малого предприятия, но не нашли себя в реестре, следует сообщить в ФНС об ошибке, сделать это также можно при помощи сервиса.

