В 2026 году изменятся правила для НДФЛ с продажи, наследства и дарения квартир. 🏬«Ночной бухгалтер» № 2045

Сегодня в выпуске:
Для семей с детьми льготу по НДФЛ при продаже квартир улучшат. Для иноагентов отменят все льготы.
ЦБ понизил ключевую ставку до 16,5%.
Матпомощь от работодателя в 1 млн рублей не будут учитывать в доходах семьи для детского пособия.
Из-за шестидневной недели ваша зарплата не увеличится, но и не уменьшится.
Работники не обязаны отвечать на телефонные звонки работодателя в нерабочее время.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Внесут изменения в НДФЛ с продажи квартир
При большой сроке владения квартирой иноагентам все равно придется платить НДФЛ при ее продаже. Еще они будут платить налог за подаренную им квартиру (даже если даритель — родственник), за полученную в наследство квартиру. Такие поправки внесут в НК РФ с 2026 года.
Семьи с двумя детьми при улучшении жилищных условий, как и прежде, смогут продать квартиру без НДФЛ при любом сроке владения. Но теперь будут учитывать и будущих детей, которых на момент сделки не было даже в проекте. Что еще изменится в НДФЛ с продажи квартир, мы разобрали тут.
24 года — «Клерку», а скидка — вам!
🎀Дарим дополнительную скидку 24% на лучшую подписку для бухгалтера!
В честь Дня рождения «Клерка» подписка на 1 год «Клерк.Премиум + 24 консультации» за 13 680 рублей! Акция действует до 25 октября!
Ставка ЦБ снизилась с 17% до 16,5%
Сегодня Центробанк принял решение снизить ключевую ставку. С 27.10.2025 она составит 16,5%.
Эксперт комментирует: снижение на 50 базисных пунктов вряд ли окажет заметное влияние на рынок, но станет позитивным сигналом. Это даст положительный эффект для рынка недвижимости.
Кстати, ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на следующий год — до 13-15% с 12-13%. Это негативный сигнал рынку.
1 млн от работодателя – не помеха детскому пособию
СФР платит единое пособие только семьям с низким доходом. При подсчете дохода туда не будут включать единовременную материальную помощь от работодателя при рождении ребенка. Такие поправки готовит правительство.
Напомним, с 01.01.2026 работодатели смогут платить за рождение ребенка до 1 млн рублей, которые не облагаются никакими налогами и учитываются в расходах для налога на прибыль.
Работа в субботу 1 ноября не увеличит ваш доход
Следующая рабочая неделя будет длинной, придется трудиться еще и в субботу 1 ноября. Но этот дополнительный рабочий день никак не отразится на зарплате тех, кто работает за оклад.
1 ноября – это рабочий день по производственному календарю, а значит за весь месяц, включая этот день, сотрудники получат обычный оклад.
А вот сдельщики могут заработать больше, ведь с учетом этого дня они произведут больше продукции.
В нерабочее время можно отключить телефон
В свои выходные дни, а также в нерабочее время вы не обязаны отвечать на телефонные звонки руководства и вести переписку в рабочих чатах.
Это касается как офисных сотрудников, так и удаленщиков.
Так что можете смело отключать телефон в нерабочее время, поясняет депутат Госдумы.
Главред рекомендует
Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2025 года: подробная инструкция с образом.
Как правильно заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 3 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с образцом.
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами — вебинар 12 ноября в 11:00 мск.
Как считать НДС и страховые взносы в общепите после повышения лимита доходов с 1 октября 2025 года.
Пятничный «Клерк»
Вечер пятницы — время отдохнуть от работы, поиграть и почитать что-то для души:
🧠Мозгонапрягатель 42/52 — найдите предметы.
📢Что почитать в Трибуне? Топ-5 самых бодрых текстов недели — почитайте бодрячок!
Тесты, игры и тренажерчики, шуточные и полезные, для прокачки мозга и оттяга после рабочего дня — играйте и прокачивайтесь!
Мем дня
Ваша работает удаленно и не отключает телефон в нерабочее время редакция
Начать дискуссию