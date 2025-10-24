В 2026 году изменятся правила для НДФЛ с продажи, наследства и дарения квартир. 🏬«Ночной бухгалтер» № 2045

Внесут изменения в НДФЛ с продажи квартир

При большой сроке владения квартирой иноагентам все равно придется платить НДФЛ при ее продаже. Еще они будут платить налог за подаренную им квартиру (даже если даритель — родственник), за полученную в наследство квартиру. Такие поправки внесут в НК РФ с 2026 года.

Семьи с двумя детьми при улучшении жилищных условий, как и прежде, смогут продать квартиру без НДФЛ при любом сроке владения. Но теперь будут учитывать и будущих детей, которых на момент сделки не было даже в проекте. Что еще изменится в НДФЛ с продажи квартир, мы разобрали тут.