Утренний бухгалтер № 6021. Переходные положения по НДС в 2025-2026 году: таблица

В 2026 году будут действовать переходные положения по НДС: смотрите таблицу.
Законопроект: военнослужащих могут оставить на работе при сокращении штата сотрудников.
Минфин: НДФЛ платят по месту нахождения обособки, в том числе по договорам гражданско-правового характера.
ФНС: если работали без ККТ, нужно пробить чеки коррекции за все время работы.
С 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила расчета утильсбора при ввозе авто.
В Госдуме предлагает отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками.
Налоговая реформа-2026 утверждена: понятный путеводитель для бухгалтера — Дайджест Клерк.Премиум #12.
Президент подписал законы о поправках в НК, МРОТ-2026 и федеральном бюджете на 2026, 2027-2028 годы.
Страховые взносы в 2026 году: как увеличатся расходы бизнеса на сотрудников и исполнителей, узнаете из статьи.
Господдержка НКО: новые возможности и перспективы — подробности в статье.
🌴Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет. С 1 декабря цена вырастет!
Разборы законов
— Как МРОТ-2026 повлияет на выплаты работникам. Мини-курс
С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составит 27 093 рублей. В мини-курсе расскажем, как увеличение МРОТ повлияет на выплаты работникам.
— Зимняя и летняя «резины»: как отразить в учете
Компания должна переобуть свои автомобили на зимний период (с 1 декабря по конец февраля). Сроки могут двигаться в зависимости от климата региона, но если несколько дней температура не поднимается выше +5 градусов, они вступают в силу.
— Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026
В счете-фактуре меняются два реквизита, а саму форму будет утверждать ФНС, а не Правительство.
— Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли учесть затраты на использование телефонов в целях налога на прибыль и как подтвердить такие расходы.
— АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели все нюансы применения АУСН: можно ли обойти НДС, плюсы и минусы АУСН и обязанности бухгалтера на АУСН.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 декабря 2025 года
2 📉 Минпромторг: доля незаконного оборота потребительских товаров снизилась почти в три раза
3 Через сервисы ФНС можно предъявить чек для возврата товара и ремонта по гарантии
4 🎓 За ученую степень хотят повысить фиксированную выплату к страховой пенсии
5 ⚡ Путин подписал законы о МРОТ-2026 и федеральном бюджете на 2026, 2027-2028 годы
6 ❗ Президент подписал закон о ставке НДС 22%
7 Роструд: наставничество не всегда оплачивается дополнительно
8 💢 С 1 декабря 2025 действует новый повышенный утильсбор
9 👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор
10 🙏 Банковскую комиссию на переводы между родственниками предлагают отменить
11 ФНС: период корректировки кассовых чеков не ограничен
12 🚚 Скидки в системе «Платон» начнут отменять с 2026 года
13 Разница в зарплатах богатых и бедных сократилась до минимума с 2000 года
14 У Сбера появилась оплата через Alipay в Китае
15 ❗️ Сегодня начинается обучения на профкурсах — успейте занять последние места по ценам «Черной пятницы-2025»
16 Минцифры обяжет мобильных операторов перейти на российские сим-карты
17 💰 В четырех регионах РФ средние зарплаты – более 150 тыс. рублей. А от 100 тыс. – еще в восьми
18 Центробанк расширит тарифный коридор ОСАГО на 15%
19 Как учитывать уплату налогов и страховых взносов в расходах по налогу на прибыль
20 ❌ Банки стали отказывать в потребительских кредитах на 8,5% чаще
21 Кабмин утвердил Национальную модель целевых условий ведения бизнеса
22 ФНС утончила, как взносы 1% уменьшают налог на УСН «доходы» в 2025 году
23 С 1 января 2026 года меняются правила назначения единого пособия
24 😲 Жителям Краснодарского края нужно больше пяти лет копить на первоначальный взнос по ипотеке
25 Две трети компаний будут обучать сотрудников в 2026 году, а у 25% нет на это бюджета
26 👀 Какие переходные положения будут действовать по НДС в 2025-2026 году
27 👍 В Клерк.Премиум полезные обновления: эксперты уже раскладывают по полочкам налоговую реформу-2026
28 Штрафы для отелей и гостиниц на первый раз уменьшат
29 Минфин: как платить НДФЛ компании с обособленными подразделениями, если договоры ГПХ
30 Что проверяет ФНС при осмотре, можно ли установить разный размер праздничных премий, как оформить допсоглашение из-за увеличения ставки НДС: экспертные разборы за неделю
31 В 2026 году будет больше высокотехнологичного оборудования, при покупке которого можно получить налоговую льготу
32 Депутаты хотят позволить сотрудникам с детьми работать дистанционно
33 Военнослужащих могут оставить на работе при сокращении штата сотрудников
34 🔥 Научитесь составлять финансовую отчетность на онлайн-тренажерах: решайте самые сложные задачи и сразу разбирайте ошибки
35 Кабмин добавил 11 технологий, при внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт
36 Взыскания на страховые пенсии могут ограничить
37 Общий объем инвестиций по СПИК превысил 2 трлн рублей: кто заключает такие контракты
38 🚗 Алиханов: к 2035 году доля российских автомобилей на рынке составит 80%
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6020. Станет проще получить закрытую информацию из ЕГРЮЛ
ФНС будет автоматически возобновлять доступ к информации, если исчезли основания для ограничения доступа.
— Как заполнить платежку на налоги с 27 октября 2025 года: образцы для ИП и организаций
С 27 октября 2025 года изменились реквизиты для уплаты налогов.
— Переход с УСН на ОСНО в 2026 году
Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.
— Аванс новому работнику: когда платить
Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?
— Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку
При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?
— Компенсация питания работникам: как оформить, облагать ли НДФЛ и страховыми взносами
Если организация хочет компенсировать сотрудникам расходы на питание, необходимо прописать это в локальном акте. Нужно ли облагать выплату взносами и можно ли включить ее в расходы в целях налога на прибыль — рассказали в статье.
— Организация продает товары на Ozon в ЕАЭС: нужно ли подавать статистическую форму в ФТС
При торговле Wildberries маркетплейс самостоятельно выкупает товар для стран ЕАЭС, поэтому продавцу не нужно подавать статформу. А вот с Ozon ситуация другая: площадка поступает так только с Беларусью, для выкупа в другие страны нужно подавать отдельный запрос.
— Повышение утильсбора с 1 декабря 2025 года: кого коснется и как увеличится
Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, как изменятся тарифы уже с 1 декабря.
— Как отозвать согласие на обработку персональных данных
Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.
— Как подготовиться к налоговой реформе 2026 года и избежать претензий ФНС: реальные кейсы и решения для бухгалтеров от Светланы Беляевой
Налоговый консультант Светлана Беляева приглашает бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11–12 декабря в Москве. Практикующие специалисты обсудят, как подготовиться к налоговой реформе 2026 года, избежать претензий ФНС и работать без штрафов в новых условиях.
— Как узнать остаток имущественного вычета
Все способы узнать остаток имущественного вычета в 2025 году.
Трибуна
⚡️Продаю облигации Ренессанс Кредит выпуск 4
Контрагент под подозрением: как защитить сделку от претензий налоговой
💥Обзор новостей: В ГД спрогнозировали упразднение ИП, ФНС участит проверки неработающих москвичей в 2026 году, появится родительская зарплата
🏡 Аренда по-белому: ФНС, Биг Дата и вычет для арендатора. Анализируем анонсированное главой ФНС — Даниилом Егоровым про «обеление» арендного рынка
Налоговая реформа-2026: мы ждем перемен?
Взлет или обвал: что ждет МосБиржу до конца года? Хеджирование рисков
Автоматизированная упрощенная система налогообложения
Проверка ФНС: как подготовиться без паники и потерь
👓 Приняты важнейшие законы на 2026 год, для МСП сократят отчетность, Егоров предрек снижение расходов бизнеса на бухгалтеров: топ-10 новостей на «Клерке» (24-30.11.2025)
Утилизационный сбор с 1 декабря 2025 года значительно вырос
Как писать статьи для Клерка, чтобы попадать в ТОП?
Контроль активов в реальном времени: как перестать бояться инвентаризации и оптимизировать учет
Зачем нужна регулярная проверка исполнения бюджета?
Об отражении в учете непокрытого аккредитива
Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут в два этапа: ключевые изменения
Пенсия по потере кормильца в 2025 году: что нужно знать о выплатах, превысивших 17 000 рублей
Раздельный учет НДС в 2026 году для УСН: формулы, правила
Обзор: налог на апартаменты инвалидов, грустный Закон, налоги при расследовании
