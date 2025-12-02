Утренний бухгалтер № 6021. Переходные положения по НДС в 2025-2026 году: таблица

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6020. Станет проще получить закрытую информацию из ЕГРЮЛ

ФНС будет автоматически возобновлять доступ к информации, если исчезли основания для ограничения доступа.

— Как заполнить платежку на налоги с 27 октября 2025 года: образцы для ИП и организаций

С 27 октября 2025 года изменились реквизиты для уплаты налогов.

— Переход с УСН на ОСНО в 2026 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

— Аванс новому работнику: когда платить

Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?

— Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку

При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?

— Компенсация питания работникам: как оформить, облагать ли НДФЛ и страховыми взносами

Если организация хочет компенсировать сотрудникам расходы на питание, необходимо прописать это в локальном акте. Нужно ли облагать выплату взносами и можно ли включить ее в расходы в целях налога на прибыль — рассказали в статье.

— Организация продает товары на Ozon в ЕАЭС: нужно ли подавать статистическую форму в ФТС

При торговле Wildberries маркетплейс самостоятельно выкупает товар для стран ЕАЭС, поэтому продавцу не нужно подавать статформу. А вот с Ozon ситуация другая: площадка поступает так только с Беларусью, для выкупа в другие страны нужно подавать отдельный запрос.

— Повышение утильсбора с 1 декабря 2025 года: кого коснется и как увеличится

Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, как изменятся тарифы уже с 1 декабря.

— Как отозвать согласие на обработку персональных данных

Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.

— Как подготовиться к налоговой реформе 2026 года и избежать претензий ФНС: реальные кейсы и решения для бухгалтеров от Светланы Беляевой

Налоговый консультант Светлана Беляева приглашает бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11–12 декабря в Москве. Практикующие специалисты обсудят, как подготовиться к налоговой реформе 2026 года, избежать претензий ФНС и работать без штрафов в новых условиях.

— Как узнать остаток имущественного вычета

Все способы узнать остаток имущественного вычета в 2025 году.