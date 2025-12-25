Пока нет новой формы РСВ, надо применять рекомендованную. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2088

Новый РСВ

С 2026 года для малого бизнеса отмненяется пониженный тариф взносов. Он будет только у тех, кто войдет в перечень Правительства. Поэтому в РСВ отменяются код тарифа 20 и код застрахованных лиц МС. Вместо них будут коды 32 и ПВ.

Проект новой формы РСВ уже готов. Но утвердить вовремя ее не успеют. Поэтому пока надо будет применять рекомендованную форму. Она доведена письмом ФНС.