Пока нет новой формы РСВ, надо применять рекомендованную. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2088

ФНС не успевает вовремя утвердить новую форму РСВ. Поэтому вышло письмо с рекомендованной формой.
При выходе из ООО долю бывшего учредителя будут оценивать по рынку, а не по балансу.
Компенсацию за задержку зарплаты хотят повысить в 5 раз.
Если один человек — директор в двух компаниях, то взносы за него с МРОТ будут по каждой из них.
За 21-ю симку — штраф 500 тыс. рублей.
Новый РСВ
С 2026 года для малого бизнеса отмненяется пониженный тариф взносов. Он будет только у тех, кто войдет в перечень Правительства. Поэтому в РСВ отменяются код тарифа 20 и код застрахованных лиц МС. Вместо них будут коды 32 и ПВ.
Проект новой формы РСВ уже готов. Но утвердить вовремя ее не успеют. Поэтому пока надо будет применять рекомендованную форму. Она доведена письмом ФНС.
Выход из ООО
Выйдет закон, по которому участнику ООО при выходе из бизнеса выплатят его долю, исходя из рыночной стоимости его актива, а не по данным бухгалтерского учета.
Если есть несогласие с действительной стоимостью доли по балансу, надо привлечь оценщика, который проведет оценку ее рыночной цены.
Зарплатные долги
Компенсация за задержку зарплаты сейчас составляет 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Предлагают увеличить компенсацию до 1/30 ставки ЦБ. То есть компенсация вырастет в 5 раз и для работодателей это будет более ощутимо, чем сейчас.
Кстати, по данным Росстата сейчас долги по зарплате есть перед 1% сотрудников, и они составляют 1,77 млрд. рублей. На первом месте по зарплатным долгам – строительный бизнес.
Двойные взносы за директора
За директора надо платить взносы с МРОТ. Привязка идет к компании, а не к человеку. Если один и тот же человек числится директором в нескольких компаниях, то каждая из них должна платить за него взносы с МРОТ. И неважно, начисляется там зарплата директору или нет, есть там деятельность или нет.
Лишние сим-карты
Одобрен закон о штрафах для операторов связи за оказание услуг абоненту по sim-картам, подключенным сверх лимита или после оформления абонентом самозапрета.
Напомним, у россиян не может больше 20 симок, у иностранцев — 10.
Если сотовый оператор оформил вам 21-ю симку, ему грозит штраф: до 500 тыс. рублей на юрлицо и до 50 тыс. — на должностное лицо.
