Что посмотреть в Новый год, бухгалтерские шутки и поздравление от главреда. А еще напоминаем, когда первые отчеты после праздников! 🎄«Новогодний бухгалтер» № 2091

Уф.... вот мы и добрались до завершения года. Как принято говорить — он был непростым. И мы с вами знаем, что 2026-й будет не легче. Но сегодня мы просто хотим подарить вам новогоднее настроение. Начните уже отдыхать, дорогие вы наши бухгалтеры!

Сегодня в выпуске:

  • Поздравление от главного редактора.

  • Что и когда сдаем в январе. Не пропустите в первые рабочие дни!

  • У чиновников ненормированный рабочий день, они могут работать в праздники (а будут ли?)

  • Что посмотреть в новогодние праздники.

  • Бухгалтеры шутят про уходящий год.

  • Главред рекомендует.

  • Мем от Дедушки Мороза.

🥂 С Новым годом! 💃

Наш главный редактор передает свое новогоднее поздравление:

Дорогие бухгалтеры!

Каждому из нас в Новый год хочется поверить в чудо, почувствовать домашний уют, поздравить самых дорогих сердцу людей. Желаю вам, чтобы в праздники вы по-настоящему хорошо отдохнули, ведь вы так много сделали за этот год, а 2026 обещает быть для вас особенно сложным.

Поверьте ненадолго в чудо🎆: что Налоговый кодекс могут не менять целый год, что не будет штрафа за ошибку, что директор неожиданно даст премию просто потому, что вы самый лучший бухгалтер, а проверяющие из ФНС будут к вам лояльны. Вдруг наша общая вера в чудеса исполнит эти мечты?

Пусть у вас все складывается и в работе, и в семье, пусть радуют дети и начальник, а под елкой в этом году точно найдется тот самый заветный подарок!

🍾 С Новым годом, наши наши самые любимые «клерки»!

Кстати, мы продлили конкурс на лучшую бухгалтерскую елочку! Успейте прислать фото!

Что сдавать в январе

Трудно ворваться в рабочие будни после праздников и не пропустить какой-то важный отчет. Заранее напоминаем, что именно сдать в январе:

  • Журнал учета счетов-фактур з

    а 4 квартал 2025 года.

    Срок сдачи: 20 января.

  • Уведомление по ЕНП по НДФЛ за период с 1 января по 22 января 2026 года.

    Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).

  • Расчет по страховым взносам з

    а 2025 год.

    Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).

  • ЕФС-1 подраздел 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2025 год.

    Срок сдачи: 26 января 2025 года (перенос, 25 января выпадает на выходной).

  • ЕФС-1 раздел 2 (аналог 4-ФСС) за 2025 год. Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).

  • ЕФС-1 подраздел 1.1 (аналог СЗВ-ТД) за декабрь 2025 года.

    Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).

  • Декларация по НДС

    за период: 4 квартал 2025 года.

    Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).

Ссылки на формы и дополнительные пояснения найдете здесь.

Глава Минтруда напомнил, что у чиновников ненормированный рабочий день

Чиновники могут выходить на работу даже в праздничные дни, ведь у них ненормированный рабочий день, сообщил Антон Котяков. За такой нестандартный график они получают дополнительные дни к отпуску и надбавки к зарплате. Как считаете — будут ли наши законотворцы работать в новогодние каникулы?

Напишите в комментариях — будете ли вы сами работать в праздники или полноценно отдыхать?

Что посмотреть в Новый год: подборка фильмов и мультфильмов

Наш постоянный автор Трибуны Ольга Ульянова сделал приятный подарок «клеркам» — подборку Гид по новогоднему настроению. Новогоднее кино.

Заходите и выбирайте. В комментариях пишут, что уже и подзабыли сюжет некоторых историй так что будет здорово снова пересмотреть их. И, да, «Иронии судьбы» там нет)))

Бухгалтеры шутят

  • «Если вы не любите Новый год, то с вероятностью 83% вы — мандарин».

  • «На самом деле 2025 год был неплохим. Скоро увидите сами».

  • «31 декабря сделали выходным, потому что все равно никто не работал. Теперь все равно никто не работает 30-го».

  • «Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам».

  • «Новый год — это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете отдельно».

  • «Последние лет 30 россияне отмечают новый год под лозунгом: пережили старый год, переживем и новый!»

Редакция подтверждает — про гирлянды истинная правда! 😆

Главред рекомендует

Мем дня от Деда Мороза

Ваша радуется новогодним каникулам редакция

