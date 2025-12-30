Что посмотреть в Новый год, бухгалтерские шутки и поздравление от главреда. А еще напоминаем, когда первые отчеты после праздников! 🎄«Новогодний бухгалтер» № 2091

Наш главный редактор передает свое новогоднее поздравление:

Дорогие бухгалтеры!

Каждому из нас в Новый год хочется поверить в чудо, почувствовать домашний уют, поздравить самых дорогих сердцу людей. Желаю вам, чтобы в праздники вы по-настоящему хорошо отдохнули, ведь вы так много сделали за этот год, а 2026 обещает быть для вас особенно сложным.

Поверьте ненадолго в чудо🎆: что Налоговый кодекс могут не менять целый год, что не будет штрафа за ошибку, что директор неожиданно даст премию просто потому, что вы самый лучший бухгалтер, а проверяющие из ФНС будут к вам лояльны. Вдруг наша общая вера в чудеса исполнит эти мечты?

Пусть у вас все складывается и в работе, и в семье, пусть радуют дети и начальник, а под елкой в этом году точно найдется тот самый заветный подарок!

🍾 С Новым годом, наши наши самые любимые «клерки»!