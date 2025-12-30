Что посмотреть в Новый год, бухгалтерские шутки и поздравление от главреда. А еще напоминаем, когда первые отчеты после праздников! 🎄«Новогодний бухгалтер» № 2091

Сегодня в выпуске:
🥂 С Новым годом! 💃
Наш главный редактор передает свое новогоднее поздравление:
Дорогие бухгалтеры!
Каждому из нас в Новый год хочется поверить в чудо, почувствовать домашний уют, поздравить самых дорогих сердцу людей. Желаю вам, чтобы в праздники вы по-настоящему хорошо отдохнули, ведь вы так много сделали за этот год, а 2026 обещает быть для вас особенно сложным.
Поверьте ненадолго в чудо🎆: что Налоговый кодекс могут не менять целый год, что не будет штрафа за ошибку, что директор неожиданно даст премию просто потому, что вы самый лучший бухгалтер, а проверяющие из ФНС будут к вам лояльны. Вдруг наша общая вера в чудеса исполнит эти мечты?
Пусть у вас все складывается и в работе, и в семье, пусть радуют дети и начальник, а под елкой в этом году точно найдется тот самый заветный подарок!
🍾 С Новым годом, наши наши самые любимые «клерки»!
Что сдавать в январе
Трудно ворваться в рабочие будни после праздников и не пропустить какой-то важный отчет. Заранее напоминаем, что именно сдать в январе:
Журнал учета счетов-фактур з
а 4 квартал 2025 года.
Срок сдачи: 20 января.
Уведомление по ЕНП по НДФЛ за период с 1 января по 22 января 2026 года.
Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).
Расчет по страховым взносам з
а 2025 год.
Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).
ЕФС-1 подраздел 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2025 год.
Срок сдачи: 26 января 2025 года (перенос, 25 января выпадает на выходной).
ЕФС-1 раздел 2 (аналог 4-ФСС) за 2025 год. Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).
ЕФС-1 подраздел 1.1 (аналог СЗВ-ТД) за декабрь 2025 года.
Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).
Декларация по НДС
за период: 4 квартал 2025 года.
Срок сдачи: 26 января (перенос, 25 января выпадает на выходной).
Ссылки на формы и дополнительные пояснения найдете здесь.
Глава Минтруда напомнил, что у чиновников ненормированный рабочий день
Чиновники могут выходить на работу даже в праздничные дни, ведь у них ненормированный рабочий день, сообщил Антон Котяков. За такой нестандартный график они получают дополнительные дни к отпуску и надбавки к зарплате. Как считаете — будут ли наши законотворцы работать в новогодние каникулы?
Что посмотреть в Новый год: подборка фильмов и мультфильмов
Наш постоянный автор Трибуны Ольга Ульянова сделал приятный подарок «клеркам» — подборку Гид по новогоднему настроению. Новогоднее кино.
Заходите и выбирайте. В комментариях пишут, что уже и подзабыли сюжет некоторых историй так что будет здорово снова пересмотреть их. И, да, «Иронии судьбы» там нет)))
Бухгалтеры шутят
«Если вы не любите Новый год, то с вероятностью 83% вы — мандарин».
«На самом деле 2025 год был неплохим. Скоро увидите сами».
«31 декабря сделали выходным, потому что все равно никто не работал. Теперь все равно никто не работает 30-го».
«Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам».
«Новый год — это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете отдельно».
«Последние лет 30 россияне отмечают новый год под лозунгом: пережили старый год, переживем и новый!»
Редакция подтверждает — про гирлянды истинная правда! 😆
Главред рекомендует
Минимальная пенсия в России 2026 году: таблица с суммами по всем регионам.
Белый список: подробный список сайтов работающих без интернета в 2026 году.
Топ новостей для бухгалтера за декабрь: спойлер — много новых отчетных форм.
Мем дня от Деда Мороза
