Власти признали проблемы с налоговой нагрузкой малого бизнеса. 🙏«Ночной бухгалтер» № 2099

Сегодня в выпуске:
Власти признали системную проблему с налогами малого бизнеса.
Штрафы за трудовые нарушение хотят увеличить в 2 раза.
После решения КС владельцы криптовалюты смогут защитить свои права в суде.
Чек НПД можно исправить задним числом.
На алкоголе будут страшные картинки, а на вредной еде – предупредительные надписи.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговая нагрузка малого бизнеса
Владимир Путин обсудит с правительством ситуацию с налогами малого бизнеса, в том числе с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обращался на прямую линию. Теперь он намерен свернуть свой бизнес.
В Кремле признали, что с налоговой нагрузкой на малый бизнес есть системная проблема, которая «не была приняла во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались».
Работа с ВЭД в 2026 году
Подробнее о том, как рассчитывать и уплачивать пошлины, НДС и налог на прибыль, расскажем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Вы научитесь заполнять декларации, разберетесь в таможенном и валютном законодательстве. Мы обновили программу с учетом изменений 2026 года.
Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось всего несколько мест по этой цене.
Штраф за нарушение ТК
Работодатели-нарушители ТК РФ, совершающие рецидивы, будут платить штраф в 2 раз больше. С таким предложением выступили депутаты.
За повторные правонарушения норм ТК РФ по аналогичному составу штрафы планируют установить в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.
Продажа криптовалюты
Если человек не уведомил ФНС о получение цифровой валюты и сделках с ней, это не лишит его права на судебную защиту в случае, если деньги при передаче крипты ему не вернули.
Такое решение недавно принял Конституционный суд. Это касается тех, кто купил криптовалюту, а не намайнил.
Таким образом, суды пересмотрят все дела с отказом защищать права владельцев криптовалюты, отметил эксперт.
Чеки СМЗ
Бывший самозанятый может исправить свои старые чеки, даже если на момент обнаружения ошибки он уже перестал быть плательщиком НПД.
Сформировать чек задним числом можно в приложении «Мой налог». Но выбрать можно только ту дату, когда человек был плательщиком НПД.
🛒 Совет от редакции
Работаете с маркетплейсами? Приходите на онлайн-консультацию с экспертом Еленой Шедис 23 января в 15.00 по мск.
Что разберем: последние изменения, влияющие на работу бухгалтера на маркетплейсах в 2026 году. Эксперт ответит на вопросы.
Алкоголь и вредная еда
На бутылки с алкоголем предлагают клеить этикетки со страшными картинками о вреде: предупредительные надписи и пиктограммами с изображением недугов или пораженных органов человека.
Еще одно предложение депутатов – делать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других вредностей.
В целях формирования культуры ответственного питания граждан надо предупреждать, сколько грамм вредных продуктов в день допустимо употреблять в пищу.
Главред рекомендует
Тест для бухгалтера при приеме на работу и другие способы проверки компетенций: как распознать плохого специалиста
Как с 2026 года начислять страховые взносы за директора по новым правилам в 1С — инструкциями со скринами из программы
Как продлить договор ГПХ с физическим лицом: способы, образец допсоглашения
Как предоставлять работникам стандартные вычеты по НДФЛ на детей в 2026 году: руководство для бухгалтера
Ошибки в учете и документах: как бизнесу работать без нарушений в 2026 году
Топ вопросов и ответов по налогообложению криптовалюты в 2026 году: памятка для бухгалтера
Мем дня
Ваша иногда есть жирное и соленое, не высчитывая граммы редакция
Начать дискуссию