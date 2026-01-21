Власти признали проблемы с налоговой нагрузкой малого бизнеса. 🙏«Ночной бухгалтер» № 2099

Налоговая нагрузка малого бизнеса

Владимир Путин обсудит с правительством ситуацию с налогами малого бизнеса, в том числе с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обращался на прямую линию. Теперь он намерен свернуть свой бизнес.

В Кремле признали, что с налоговой нагрузкой на малый бизнес есть системная проблема, которая «не была приняла во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались».