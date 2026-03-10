Утвердили новую форму РСВ с тарифом 32 и категорией ПВ. 📌«Ночной бухгалтер» № 2131

РСВ

С 06.05.2026 сдавать РСВ надо будет по новой форме. В ней, в частности, предусмотрены новые коды тарифов и категорий застрахованных лиц. Так, для малого бизнеса код тарифа — 32 вместо 20, а категория — ПВ вместо МС.

Напомним, что за 1 квартал 2026 года надо сдавать РСВ по аналогичной форме, но не утвержденной приказом, а рекомендованной письмом ФНС.