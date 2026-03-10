Утвердили новую форму РСВ с тарифом 32 и категорией ПВ. 📌«Ночной бухгалтер» № 2131

Сегодня в выпуске:
Опубликован приказ с новой формой РСВ.
Беременных ИП предложили освободить от фиксированных взносов.
Предложили добавить к отпуску 10 дней работающим пенсионерам и 14 дней молодым отцам.
С 1 сентября запретят пополнять чужой ЕНС, на котором нет налоговых долгов.
Упростят порядок получения соцвычета на покупку лекарств.
Главред рекомендует.
Мем дня.
РСВ
С 06.05.2026 сдавать РСВ надо будет по новой форме. В ней, в частности, предусмотрены новые коды тарифов и категорий застрахованных лиц. Так, для малого бизнеса код тарифа — 32 вместо 20, а категория — ПВ вместо МС.
Напомним, что за 1 квартал 2026 года надо сдавать РСВ по аналогичной форме, но не утвержденной приказом, а рекомендованной письмом ФНС.
Фиксированные взносы ИП
Сейчас ИП с ребенком до 1,5 лет могут не платить фиксированные взносы, если не ведут деятельность.
Предложили распространить право на освобождение от взносов еще на такие периоды:
беременность и роды;
уход за ребенком с 1,5 до 3 лет.
Дополнительный отпуск
У работающих пенсионеров есть право на 14 дней неоплачиваемого отпуска. В Думе предложили внести поправки в ТК РФ и предусмотреть для этой категории работников дополнительный отпуск, который будет оплачиваться — 10 календарных дней.
Еще одно предложение депутатов — давать дополнительно 14 дней отпуска сотрудникам-мужчинам, у которых родился ребенок.
Зачет ЕНП
Зачесть деньги со своего ЕНС можно не только в счет уплаты своих налогов, но и чужих. С 01.09.2026 заработает правило, по которому зачет на чужой ЕНС будет возможен только если сальдо на этом чужом ЕНС — отрицательное.
Если вы захотите свою налоговую переплату перекинуть на чужой ЕНС с положительным сальдо, этот зачет не пройдет.
Соцвычет на лекарства
Врачи будут выдавать рецепт или выписку из медицинской документации, чтобы пациенты могли получить социальный вычет на покупку лекарств.
Минздрав подготовил новые правила оказания медицинских услуг, где будет прописан этот нюанс. Они заработают с 1 сентября 2026 года.
Еще по этим правилам договор можно будет заключать дистанционно как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении.
