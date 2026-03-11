КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Обзоры для бухгалтера
Льготные кредиты от банка не облагаются НДФЛ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 2132

Льготные кредиты от банка не облагаются НДФЛ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 2132

Если вы оформили льготный автокредит на покупку машины, такая матвыгода не облагается налогом, если вы не сотрудник банка.

Сегодня в выпуске:

  • НДФЛ с выгодных кредитов будет только при взаимозависимости.

  • Скоро заработает СПОТ для импортеров и стран ЕАЭС.

  • В мае два праздничных дня: выгодно ли идти в отпуск.

  • Неопытных бухгалтеров заменит ИИ.

  • Предлагают увеличить тариф взносов за курящих сотрудников.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Льготные кредиты

Накануне в СМИ прошла информация, что за льготные автокредиты надо платить НДФЛ с разницы между начисленными процентами и рассчитанными из 2/3 ставки ЦБ. Но это не совсем так, пояснили в ФНС.

НДФЛ с матвыгоды будет только в том случае, если льготный заем получен у работодателя или взаимозависимого лица.

Если вы взяли автокредит в банке и при этом не являетесь сотрудником этого банка, то налога с матвыгоды у вас нет. А вот если вы сотрудник этого банка, то тогда придется платить НДФЛ.

Импорт из ЕАЭС

При импорте товаров из стран ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж.

Запустят национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT), которая поможет вовлечь в легальный торговый оборот бизнес из серой зоны, снизит объем контрафакта, а также улучшит администрирование косвенных налогов внутри ЕАЭС.

Сначала система заработает только для автомобильного транспорта, потом — для остального.

Как сдать годовую отчетность без ошибок

Пройдите курс повышения квалификации Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам.

  • Узнаете все новые правила составления и сдачи отчетности по новым правилам.

  • Получите практические навыки и рекомендации экспертов по заполнению отчетности.

  • Минимизируете риск ошибок и штрафов при составлении годовой бухгалтерской отчетности.

По окончании курса получите удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО на 72 ак. ч.

Цена курса со скидкой 60%: 6 900 ₽ вместо 17 600 ₽.

Записаться

Отпуск в мае

В месяцах, где много праздничных дней и мало рабочих, ходить в отпуск невыгодно. Но многие желают отдохнуть между майскими праздниками. Оформить такой отпуск можно по-разному и один из вариантов не приведет к материальным потерям, и даже наоборот увеличит доход.

Чтобы не потерять в деньгах, надо включить в отпуск больше выходных дней. Пример — здесь.

ИИ

Такие специалисты как бухгалтеры, айтишники с начальным уровнем знаний скоро будут не нужны – их с легкостью заменит искусственный интеллект.

Но откуда потом возьмутся высококвалифицированные специалисты, кто придет на смену «старой гвардии», задаются вопросом эксперты.

А вот чей труд будет востребован и кого пока не заменит ИИ, это курьеры, сельхозработники, рабочие.

Еще вне конкуренции – работники с очень высокой квалификацией.

Повышайте квалификацию, чтобы ИИ не вытеснил вас с рынка труда.

Взносы в ФОМС

Часть взносов, которые работодатели платят за сотрудников, идет на медицинское страхование. Эту часть надо увеличить в 2 раза для тех работников, которые курят или имеют лишний вес. С таким предложением выступили во Всероссийском союзе страховщиков.

Повышенные взносы будут стимулом вести здоровый образ жизни.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша некурящая редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим