Льготные кредиты от банка не облагаются НДФЛ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 2132

Сегодня в выпуске:
НДФЛ с выгодных кредитов будет только при взаимозависимости.
Скоро заработает СПОТ для импортеров и стран ЕАЭС.
В мае два праздничных дня: выгодно ли идти в отпуск.
Неопытных бухгалтеров заменит ИИ.
Предлагают увеличить тариф взносов за курящих сотрудников.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Льготные кредиты
Накануне в СМИ прошла информация, что за льготные автокредиты надо платить НДФЛ с разницы между начисленными процентами и рассчитанными из 2/3 ставки ЦБ. Но это не совсем так, пояснили в ФНС.
НДФЛ с матвыгоды будет только в том случае, если льготный заем получен у работодателя или взаимозависимого лица.
Если вы взяли автокредит в банке и при этом не являетесь сотрудником этого банка, то налога с матвыгоды у вас нет. А вот если вы сотрудник этого банка, то тогда придется платить НДФЛ.
Импорт из ЕАЭС
При импорте товаров из стран ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж.
Запустят национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT), которая поможет вовлечь в легальный торговый оборот бизнес из серой зоны, снизит объем контрафакта, а также улучшит администрирование косвенных налогов внутри ЕАЭС.
Сначала система заработает только для автомобильного транспорта, потом — для остального.
Как сдать годовую отчетность без ошибок
Пройдите курс повышения квалификации Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам.
Узнаете все новые правила составления и сдачи отчетности по новым правилам.
Получите практические навыки и рекомендации экспертов по заполнению отчетности.
Минимизируете риск ошибок и штрафов при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
По окончании курса получите удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО на 72 ак. ч.
Цена курса со скидкой 60%: 6 900 ₽ вместо
17 600 ₽.
Отпуск в мае
В месяцах, где много праздничных дней и мало рабочих, ходить в отпуск невыгодно. Но многие желают отдохнуть между майскими праздниками. Оформить такой отпуск можно по-разному и один из вариантов не приведет к материальным потерям, и даже наоборот увеличит доход.
Чтобы не потерять в деньгах, надо включить в отпуск больше выходных дней. Пример — здесь.
ИИ
Такие специалисты как бухгалтеры, айтишники с начальным уровнем знаний скоро будут не нужны – их с легкостью заменит искусственный интеллект.
Но откуда потом возьмутся высококвалифицированные специалисты, кто придет на смену «старой гвардии», задаются вопросом эксперты.
А вот чей труд будет востребован и кого пока не заменит ИИ, это курьеры, сельхозработники, рабочие.
Еще вне конкуренции – работники с очень высокой квалификацией.
Повышайте квалификацию, чтобы ИИ не вытеснил вас с рынка труда.
Взносы в ФОМС
Часть взносов, которые работодатели платят за сотрудников, идет на медицинское страхование. Эту часть надо увеличить в 2 раза для тех работников, которые курят или имеют лишний вес. С таким предложением выступили во Всероссийском союзе страховщиков.
Повышенные взносы будут стимулом вести здоровый образ жизни.
Главред рекомендует
Как ИП самостоятельно заполнить и сдать декларацию по УСН за 2025 год.
Как ФНС выявляет серую занятость через кассы и отчетность в 2026 году: новые контрольные соотношения РСВ.
Инструменты и функции электронных таблиц, которые упрощают работу бухгалтера.
Налоговое администрирование 2026. Практическая консультация с преподавателем курса — 13.03.2026, в 11:00 мск.
Лизинг без ошибок: замена лизингополучателя, налоговые последствия и «копейки» в 1С.
Мем дня
Ваша некурящая редакция
Начать дискуссию