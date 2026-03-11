Льготные кредиты от банка не облагаются НДФЛ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 2132

Льготные кредиты

Накануне в СМИ прошла информация, что за льготные автокредиты надо платить НДФЛ с разницы между начисленными процентами и рассчитанными из 2/3 ставки ЦБ. Но это не совсем так, пояснили в ФНС.

НДФЛ с матвыгоды будет только в том случае, если льготный заем получен у работодателя или взаимозависимого лица.

Если вы взяли автокредит в банке и при этом не являетесь сотрудником этого банка, то налога с матвыгоды у вас нет. А вот если вы сотрудник этого банка, то тогда придется платить НДФЛ.