Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу в 2020 году

В 2020 году вступает в силу много важных изменений в бухгалтерском и налоговом учете. Основные из них мы собрали в этом материале.

НДФЛ:

Изменены сроки сдачи отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Вместо 1 апреля они теперь сдаются не позднее 2 марта. Кроме того, изменен порядок представления этой отчетности — сдавать её необходимо только по ТКС, если численность работников более 10 человек (до 2020 года было 25 человек). Пункт 19 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

С 01.01.2020 налоговым агентам, имеющим несколько обособок на территории одного муниципального образования, предоставляется право перечислять НДФЛ и сдавать отчетность по этому налогу в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений. Если в том же муниципальном образовании расположена и головная организация, отчитываться можно по месту ее нахождения. О выборе ответственного подразделения необходимо уведомить налоговый орган и сделать это надо было не позднее 9 января. Оданко ФНС с формой уведомления припозднилась, поэтому разрешила сдавать его до конца января. Пункт 19 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Отменен запрет на уплату НДФЛ за счет налогового агента. С 2020 года, если в результате налоговой проверки будет доначислен НДФЛ из-за неправомерного неудержания налога налоговым агентом, его взыщут с налогового агента, а не физического лица. Пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

В перечень необлагаемых доходов добавили оплату допвыходных для ухода за ребенком-инвалидом и проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.

РСВ:

Утверждена новая форма расчета по страховым взносам. Общее количество показателей в расчёте по страховым взносам сокращено примерно на 30%. Предполагается, что соответственно снизится административная нагрузка на бизнес, связанная с подготовкой отчётности. Приказ ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Поменялся порядок сдачи РСВ для фирм с обособками. Чтобы платить взносы и отчитываться по ним по месту нахождения обособленного подразделения, будет недостаточно наделить его правом начисления зарплаты и сообщить об этом в ИФНС. Вводится дополнительное условие. У обособки должен быть свой счет в банке. Федеральный закон № 325-ФЗ.

При численности сотрудников более 10 человек, сдавать РСВ теперь надо только в электронной форме. Это правило применяется при сдаче отчета за 1 квартал 2020 года. Пункт 85 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

НДС:

Правопреемники в некоторых случаях должны будут восстановить НДС, который был принят к вычету правопредшественником. Эти случаи указаны в пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ. Этим же законом установлены правила восстановления НДС при переходе правопреемника на ЕНВД или УСН.

Пилотный проект tax free продлен и расширен постановлением Правительства РФ от 19.12.2019 № 1719. Оформлять tax free можно будет еще и в Ленинградской области, Приморском и Хабаровском крае. Кроме того, проект стал доступен новым юридическим лицам. Ранее действовало ограничение: на момент подачи заявления об участии в проекте организация должна существовать не менее двух лет.

Налог на прибыль:

Медицинские и образовательные организации могут применять нулевую ставку бессрочно. Ранее был установлен срок до 1 января 2020 года. Статья 2 Федерального закона от 26.07.2019 № 210-ФЗ.

С отчетности за налоговый период 2019 год применяется новая форма декларации по налогу на прибыль. Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

Налог на имущество организаций:

1 января изменен перечень недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. В него добавили, в частности, жилые помещения, гаражи, объекты незавершенного строительства. Федеральный закон от 28.11.2019 № 379-ФЗ. Поскольку налог на имущество организаций регулируется в том числе и региональным законодательством, точную информацию о налогооблагаемых объектах надо искать в законе вашего субъекта РФ.

Отменены авансовые расчеты по налогу на имущество. Однако авансовые платежи не отменяли. Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Изменена форма декларации по налогу на имущество. Новую форму надо сдавать уже за 2019 год. Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@.

Организации, которые состоят на учете в нескольких ИФНС на территории одного субъекта РФ, могут представлять единую декларацию по налогу на имущество в любую из этих инспекций. Но это касается только объектов недвижимости, облагаемых по среднегодовой стоимости при условии, что в регионе налог на имущество не направляется в местные бюджеты. Подать уведомление о сдаче декларации в одну инспекцию надо до 2 марта. Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

ЕНВД

Продавцы некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году потеряют право применять ЕНВД. Так, нельзя будет применять вмененку с 1 января при продаже меховых изделий, с 1 марта обуви, а с 1 июля — лекарств. Пункт 58 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

На 2020 год установлен новый коэффициент-дефлятор — 2,009. Приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684.

Транспортный и земельный налоги

Отчетность по этим налогам сдается в последний раз за 2019 год. Начиная с налогового периода 2020 год налоги будет считать ИФНС по имеющимся у них данным. Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Заявления о льготах организации подают по форме, установленной Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

Бухучет и бухотчетность:

Изменены три ПБУ: 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»; 13/2000 «Учет государственной помощи»; 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Изменения необходимо учитывать в учете с 1 января 2020 года

Сдавать отчетность надо будет только в ИФНС. Сдача бухотчетности в Росстат отменяется. Причем сдавать отчетность надо будет только в электронном виде.

Между тем для малого бизнеса предусмотрена поблажка — за 2019 год последний раз можно будет сдать отчет на бумаге.

Отчетность будет размещена в специальном ресурсе — ГИР БО.

Новый отчет в ПФР по кадрам

В связи с переходом на электронные трудовые книжки вводится обязанность работодателей сообщать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД. Форма пока не утверждена. В 2020 году направлять информацию нужно будет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ.

Прочее:

Повышен МРОТ. С 1 января 2020 года он равно 12 130 руб. (вместо прежних 11 280 руб.). Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ.

Отменено 50-рублевое пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Но тем, у кого ребенок родился до 1 января 2020 года платить его надо. Указ Президента РФ от 25.11.2019 № 570.

Налог на профессиональный доход (налог самозанятых) можно будет применять еще в 19 регионах. Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ.

С 1 апреля изменятся правила взыскания налоговиками небольших сумм. При сумме недоимки не более 3 тыс. руб. решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев от момента, который наступит раньше: общая сумма долга налогоплательщика превысит 3 тыс. руб.; пройдет три года после того, как истек срок исполнения самого раннего из неисполненных требований. Пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

С 1 апреля налоговым органам разрешат информировать налогоплательщиков о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью смс, электронной почты или иными способами. Такая рассылка будет возможна при условии, что организация дала на это письменное согласие. Периодичность рассылки — не чаще одного раза в квартал. Пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

С 1 июня в расчетных документах надо будет указывать код вида дохода. Это касается не только выплаты зарплаты, но и другого дохода (например, выплат по договорам ГПХ), в том числе выплат, за счет которых нельзя взыскивать долги. Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ.

С 1 октября снимается ограничение, по которому переплату разрешается зачесть только в счет налога того же уровня: федеральный в счет федерального, региональный — регионального, местный — местного. С этой же даты меняется условие для возврата налогов — не должно быть недоимки по любому налогу (пеням, штрафам), а не только по тому, который возвращается из бюджета. Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.