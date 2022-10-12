📒 Что известно об отсрочке по мобилизации на 12 октября

Бухгалтерам:
- Бухгалтеры ждут новую форму СЗВ-ТД, чтобы отчитаться за мобилизованных сотрудников на следующий день
- Мобилизованным сохранят стаж для досрочной пенсии
- Работники мобилизованного ИП сами себя будут объявлять безработными
- Работодатели боятся липовых повесток. Но заверять ее нигде не надо.
- Сроки уплаты налогов, взносов и сдачи отчетности продлят для мобилизованных ИП
- Период службы по мобилизации исключат при расчете больничного
- Приостановку трудового договора с мобилизованным нужно отразить в СЗВ-ТД
Новости:
- Утвержден новый порядок государственной аккредитации IT-компаний
- Мобилизованные предприниматели в течение недели должны передать дела доверительным управляющим
- Минобороны планирует передавать данные о мобилизованных в ФНС. Так будет проще назначить преференции
- Кредитные каникулы по мобилизации расширят и для ООО
- Правительство конкретизировало виды деятельности IT-компаний, чьи сотрудники могут получить бронь от ЧМ
- Если мобилизованный самостоятельно купил обмундирование, то деньги ему не компенсируют
Горячая линия по мобилизации – звоните 122
Статьи:
- Как забронировать сотрудников ОПК от частичной мобилизации
- Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных
- Что делать работодателю, если сотрудника мобилизовали