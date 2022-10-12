Мобилизация

📒 Что известно об отсрочке по мобилизации на 12 октября

Последние новости, комментарии о бронировании сотрудников и частичной мобилизации в России.

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Ведение бизнеса

Как правильно проводить налоговый анализ договора?

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Анализ маржинальной прибыли: зачем он нужен и что показывает
Онлайн-кассы

При оплатах по системе быстрых платежей надо формировать чеки ККТ

Оплата по QR-коду (через систему быстрых платежей) приравнивается к безналичной оплате электронными средствами платежа (ЭСП). А значит для целей применения онлайн-кассы надо ориентироваться на нормы по ЭСП.

Банкротство

Первое собрание кредиторов: полезные советы

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Первое собрание кредиторов: полезные советы
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