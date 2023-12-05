📌Все, что вам нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Собрали подборку материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Забирайте в закладки и пользуйтесь!

Оплата по QR-коду: кому подходит и как это работает

Оплата по QR-коду — удобный и быстрый способ приема платежей от покупателей. Но у предпринимателей возникает много вопросов: нужна ли онлайн-касса, чтобы принимать оплату через СБП, можно ли вернуть деньги через СПБ, какой QR-код использовать. Вот здесь есть подробная инструкция, как подключить СБП и ответы на самые частые вопросы.

Сезонный бизнес: как сэкономить на ККТ

Сезонный бизнес — способ быстро заработать из-за высокого спроса на конкретные товары или услуги. И тут у бизнеса возникает вопрос, как принимать платежи от покупателей?

Если у вас возникла идея сэкономить и купить б/у кассу, не стоит этого делать. Почему — читайте тут. Еще есть решение, с которым можно не покупать ККТ, не заниматься ее оформлением и техническим обслуживанием, при этом использовать ее ровно столько, сколько работает ваш бизнес.

Новичкам

Когда только открываете бизнес, главное не наломать дров на берегу. Если не соблюдать требования 54-ФЗ — ошибки стоят дорого.

Если планируете принимать оплату от физлиц воспользуйтесь подробным гайдом — какую кассу выбрать, чтобы сэкономить на старте. Если планируете открыть ИП и продавать в соцсетях — забирайте чек-лист — как правильно выбрать код вида деятельности, как встать на учет в ФНС, как просто и без нарушений получать оплату через соцсети. Есть инструкция, что делать ИП, чтобы не возникла задолженность по ЕНС и не пришлось платить пени.

Когда и сколько чеков выдавать покупателю

Есть несколько ситуаций, когда при расчетах с физлицами у бизнеса возникают вопросы по чекам: нужно ли выбивать чек, сколько или вообще не нужно.

Ошибки при оформлении чеков и чеки коррекции

Требования к оформлению чеков устанавливает закон, и если их не соблюдать, за это продавца накажут штрафом. Но лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих.

У нас есть разбор по самым частым ошибкам в чеках и способам их исправления. Как правило, исправление делают с помощью чека коррекции. Есть нюансы — когда и в каких случаях их оформлять. Если по ошибке пробили лишний чек коррекции — следуйте подробной инструкции, как его отменить.

Какие еще вопросы по чекам коррекции возникают у бухгалтера:

Куда направлять пояснительное письмо по пробитому чеку коррекции, если, например, магазин открыт в одном городе, а стоит ИП на учете — в другом. По месту постановки на учет? Или по месту, куда ИП платит торговый сбор?

Нужно ли в пояснительном письме для ФНС прописывать номер каждого чека коррекции, если их, например, 500 штук?

Можно ли одной общей суммой пробить чек коррекции, если ИП с начала года не пробивал чеки через кассу, но при этом пользовался эквайрингом, деньги от покупателей поступали на расчетный счет.

Что делать, если кассир ошибся при оформлении чека коррекции? Забирайте мини-курс — здесь есть подробности.

Проверки ККТ в 2024 году

С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить. Подготовьтесь заранее к возможным изменениям и проверкам. Берите на вооружение.