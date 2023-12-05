📌Все, что вам нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Оплата по QR-коду: кому подходит и как это работает
Оплата по QR-коду — удобный и быстрый способ приема платежей от покупателей. Но у предпринимателей возникает много вопросов: нужна ли онлайн-касса, чтобы принимать оплату через СБП, можно ли вернуть деньги через СПБ, какой QR-код использовать. Вот здесь есть подробная инструкция, как подключить СБП и ответы на самые частые вопросы.
Сезонный бизнес: как сэкономить на ККТ
Сезонный бизнес — способ быстро заработать из-за высокого спроса на конкретные товары или услуги. И тут у бизнеса возникает вопрос, как принимать платежи от покупателей?
Если у вас возникла идея сэкономить и купить б/у кассу, не стоит этого делать. Почему — читайте тут.
Еще есть решение, с которым можно не покупать ККТ, не заниматься ее оформлением и техническим обслуживанием, при этом использовать ее ровно столько, сколько работает ваш бизнес.
Новичкам
Когда только открываете бизнес, главное не наломать дров на берегу. Если не соблюдать требования 54-ФЗ — ошибки стоят дорого.
Если планируете принимать оплату от физлиц воспользуйтесь подробным гайдом — какую кассу выбрать, чтобы сэкономить на старте.
Если планируете открыть ИП и продавать в соцсетях — забирайте чек-лист — как правильно выбрать код вида деятельности, как встать на учет в ФНС, как просто и без нарушений получать оплату через соцсети.
Есть инструкция, что делать ИП, чтобы не возникла задолженность по ЕНС и не пришлось платить пени.
Когда и сколько чеков выдавать покупателю
Есть несколько ситуаций, когда при расчетах с физлицами у бизнеса возникают вопросы по чекам: нужно ли выбивать чек, сколько или вообще не нужно.
Если покупатель расплатился корпоративной картой, онлайн-магазин не должен пробивать чек. Также чек не понадобится, если поступления и списания по расчетному счету произошли из-за перебоев с эквайрингом.
Учтите, если вы используете эквайринг, то слип-чек не равно кассовый чек. Чека эквайринга при оплате банковской картой недостаточно, нужно обязательно выдать покупателю чек ККТ.
Часто у бизнеса возникает вопрос, нужно ли выдавать чек, если товар со скидкой 100% и покупатель не платил за него живые деньги. А продавцов интернет-магазина мучает дилемма: кто формирует чек при возврате денег покупателю — платежный агрегатор или компания-продавец.
Имейте в виду, что при передаче товаров через автомат без оплаты, нужно пробить два чека ККТ с разными тегами 1214.
ФНС разрешила не пробивать два чека в момент 100% предоплаты и в момент передачи товара, если продавец учитывает доходы кассовым методом.
А недавно бухгалтеры обсуждали, нужно ли при получении денег на расчетный счет от нотариуса выдавать чек.
Ошибки при оформлении чеков и чеки коррекции
Требования к оформлению чеков устанавливает закон, и если их не соблюдать, за это продавца накажут штрафом. Но лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих.
У нас есть разбор по самым частым ошибкам в чеках и способам их исправления.
Как правило, исправление делают с помощью чека коррекции. Есть нюансы — когда и в каких случаях их оформлять.
Если по ошибке пробили лишний чек коррекции — следуйте подробной инструкции, как его отменить.
Какие еще вопросы по чекам коррекции возникают у бухгалтера:
Куда направлять пояснительное письмо по пробитому чеку коррекции, если, например, магазин открыт в одном городе, а стоит ИП на учете — в другом. По месту постановки на учет? Или по месту, куда ИП платит торговый сбор?
Нужно ли в пояснительном письме для ФНС прописывать номер каждого чека коррекции, если их, например, 500 штук?
Можно ли одной общей суммой пробить чек коррекции, если ИП с начала года не пробивал чеки через кассу, но при этом пользовался эквайрингом, деньги от покупателей поступали на расчетный счет.
Что делать, если кассир ошибся при оформлении чека коррекции? Забирайте мини-курс — здесь есть подробности.
Проверки ККТ в 2024 году
С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить. Подготовьтесь заранее к возможным изменениям и проверкам. Берите на вооружение.
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