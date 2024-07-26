💥 Принят второй пакет поправок в НК, будем чаще сдавать ЕФС-1, новый МРОТ, госпошлины в суд вырастут в разы, новая безопасная доля вычетов НДС. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗❗❗ Госдума приняла масштабный закон с множеством изменений и новшеств в налоговой политике 2023-2025

Принятый окончательно закон по реализации основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы уточняет законодательство по отдельным налогам и сборам, а также содержит ряд новаций в НК по совершенствованию и упрощению налогового администрирования.

⚡ У бухгалтеров будет меньше времени на сдачу ЕФС-1

Сейчас подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) сдают до 25 числа следующего месяца. Но есть случаи, когда сдать надо на следующий день. Таких случаев будет больше.

💰 Минтруд хочет установить МРОТ на уровне 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 16,6%.

😲 Госдума приняла законопроект об увеличении пошлин при обращении в суд. По некоторым видам производства они вырастут в 5-50 раз

Размер действующих госпошлин 15 лет практически не повышался, что привело к утрате судебной пошлиной какого‑либо экономического и регулирующего смысла.

❗ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых

Впервые с 18 декабря 2023 Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.

👀 Суд: для проверки правомерности вычета НДС налоговая может истребовать штатное расписание

При проведении камеральной налоговой проверки инспекторы могут истребовать любые документы, подтверждающие правомерность вычета по НДС. В том числе кадровые.

👌 По УСН будет ряд улучшений в Налоговый кодекс

Касаются права регионов устанавливать нулевую ставку новым ИП, учета стоимости российского высокотехнологичного оборудования при определении предельного размера остаточной стоимости ОС, вычета по кассе на новых территориях, учета в расходах взносов ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» и др.

👏ИП начнут по-новому уменьшать налог по УСН на сумму уплаченных страховых взносов

Предприниматели на УСН «доходы минус расходы» смогут учитывать сумму фиксированных взносов в расходах независимо от факта их уплаты.

❗ Директора-единственного учредителя надо будет включать в годовой отчет о стаже по форме ЕФС-1

С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа. И таких особенностей будет больше.

👍По НДС будут новые преференции

Они касаются нулевой ставки на перелеты, освобождения от налога аренды авто скорой помощи, передачи имущества образовательным организациям и др.

👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

Это право применять профвычет, освобождения по матвыгоде, уточнения по долгим вкладам, ситуации раздела жилья и многое другое.

📌ФНС обновила безопасную долю вычетов НДС за II квартал 2024

Она опубликовала обновленные отчеты 1-НДС по состоянию на 01.05.2024: сводный в целом по России и в разрезе регионов.

😵В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты

Это неясность со сроками, с какого именно момента нужно переходить на НДС 20%. И требование про 12 налоговых периодов (т. е. кварталов) подряд.