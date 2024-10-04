👀 Налоговую реформу-2025 дополнят, отменят счета-фактуры для освобожденных от НДС и их новая форма, повышение лимита по взносам и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

💥 В Госдуму внесен второй закон по налоговой реформе-2025

30 сентября 2024 года Правительство РФ внесло в Госдуму ожидаемый законопроект с изменениями в НК, который в том числе поправит и дополнит нормы о налоговой реформе-2025, внесенные 176-ФЗ.

🧨 Бизнес на УСН, который свободен от НДС, все-таки освободят и от выставления счетов-фактур!

Упрощенцам с доходами до 60 млн рублей будет не нужно составлять счета-фактуры.

👓 Как дополнят закон о налоговой реформе-2025: основные изменения и новшества по законопроекту

Правительство оперативно разработало законопроект № 727330-8 с изменениями в НК, который уточнит и дополнит положения налоговой реформы-2025.

✈ Будет единая форма электронного посадочного талона для авансового отчета

Командированным сотрудникам будет проще отчитываться за авиабилеты.

👔 За двойное гражданство собираются брать в два раза больше налогов

Депутаты хотят, чтобы жители РФ, которые не вышли из гражданства недружественных государств, платили налоги по удвоенной ставке.

💵 С 1 октября дополнен порядок ведения кассовых операций: что нужно знать бухгалтеру и кассиру

На основании Указания № 6658-У к кассовым операциям отнесен размен банкнот и монеты Банка России одного номинала на другой. Это кассир (бухгалтер) оформляет квитанцией.

📈 Малому бизнесу повысят лимиты по страховым взносам

Для представителей МСП сохранят пониженные тарифы в совокупном размере 15%, но скорректируют предельный порог их применения с 1 до 1,5 МРОТ.

🔢 СФР уже начал выдавать страхователям новые регистрационные номера

С 1 ноября 2024 года вводятся новые регистрационные номера страхователей в СФР.

🚕 Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам проезд до места работы

Если сотрудник работает в ночное время и у него нет возможности доехать на общественном транспорте, работодатель будет обязан оплатить такси.

❗ С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры

В документе появилась дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.

⏪ Минфин разъяснил порядок возврата с 2025 года права на освобождение от НДС

После превышения с 2025 года лимита доходов на УСН в 60 млн рублей (и тем самым автоматического перехода на уплату НДС) в последующем году они могу упасть и не превысить 60 млн.

💪 С 1 марта 2025 года у работодателей будет новая обязанность по оплате труда

Сотрудникам компенсируют неиспользованные дни отдыха за работу по выходным и в праздники.