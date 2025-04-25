💥 Переход на ОКВЭД 3, новые формат пояснений к декларации НДС и положение о командировках, обновят регламент ИНН, что учесть в начале мая 2025. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ ФНС разъяснила, как заполнять обновленную декларацию по налогу на прибыль: таблица и инструкция

25 апреля 2025 года — крайний срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года. Смотрите в таблице все изменения по разделам и инструкции по заполнению.

⌛ Для ИП ограничили срок заявления об освобождении от фиксированных взносов

ИП без сотрудников и те, кто занимается частной практикой, могут подать заявление об освобождении от уплаты страховых взносов не позднее трех лет с момента появления права на это.

📅 В мае 2025 будет всего 18 рабочих дней и ни одного сокращенного

Каждый бухгалтер и кадровик должен знать, как работаем и отдыхаем в мае 2025 года, чтобы правильно и вовремя оформить отпуска, отгулы, начислить и выплатить зарплату за апрель.

📄 Сотруднику в разводе для стандартного вычета нужно заявление от бывшей жены

Если мужчина развелся с женой, право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка у него все равно есть. Но его надо доказать.

💳 Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы

В начале мая 2025 года много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса за май или зарплаты за вторую половину апреля выпадает на эти дни (1-11 мая), то выплатить надо накануне.

❗ Власти готовят реформу ОКВЭДов и переход на ОКВЭД 3

22 апреля 2025 года состоялось заседание итоговой коллегии Росстата, на которой подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год и поставлены задачи на 2025-й.

🧠 Минфин все еще думает, выделять РК из отпускных ради НДФЛ или нет

Идет 4-й месяц применения новой нормы НК РФ с 2025 года про НДФЛ с районных коэффициентов (РК). Бухгалтеры уже вовсю сдают 6-НДФЛ за 1 квартал, но до сих пор доподлинно не известно, как быть с РК в составе отпускных.

🔢 ФНС хочет обновить порядок присвоения и применения ИНН

Первые четыре цифры ИНН изменятся, а вместо него физлица смогут указать номер ЕРН.

✈ Кабмин утвердил новое положение о направлении работников в командировки

Если локальные правовые акты ссылаются на действующее положение — их придется поменять.

👪 Министр труда: НДФЛ для сотрудников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

Начнет действовать налоговый кешбэк для работающих родителей. Это позволит им платить налог по ставке 6%, а не 13%.

✅ Муж может уйти в оплачиваемый отпуск во время беременности супруги

Компания должна предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднику, даже если его жена уже отдыхает по беременности.

📝 С 28 апреля 2025 ФНС вводит новый формат пояснений к декларации НДС

Федеральная налоговая служба обновила формы приложений к требованию пояснений по НДС-декларации, а также разработала рекомендуемый формат представления пояснений.

😕 Лишние коды ОКВЭД при регистрации — это зло

Заявленные при государственной регистрации (открытии) нового бизнеса коды ОКВЭД не должны противоречить между собой. Иначе налоговая, как минимум, постучит в личный кабинет налогоплательщика.

❔ Минфину предложили повысить НПД и запретить самозанятым оказывать услуги юрлицам

Ставки налога на профессиональный доход для самозанятых до 2028 года повышать не будут.

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