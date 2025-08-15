💥 Новые формы 3-НДФЛ и ЕТД, остаток на ЕНС можно будет наследовать, мнения бухгалтеров о мессенджере MAX, вышел регламент оценки бизнеса ФНС и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 11 по 15 августа 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ ФНС разработала методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП

Налоговая служба разработала порядок проведения оценки. Анализ деятельности будут проводить в два этапа.

✅ Декларацию 3-НДФЛ за 2025 год надо будет сдавать по новой форме

ФНС меняет форму налоговой декларации 3-НДФЛ. Налоговики больше не будут запрашивать у ИП на ОСНО информацию о страховых взносах, включенных в расходы (профвычет).

❗ Оценка ФНС деятельности налогоплательщика не будет приравниваться к соблюдению им должной осмотрительности при выборе контрагента

Президент подписал Федеральный закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ с изменениями в закон о налоговых органах РФ, который нормативно закрепляет полномочие ФНС России по проведению анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, ИП.

📄 С 1 октября 2025 поменяются правила обмена электронными счетами-фактурами

Минфин разработал новый порядок передачи документов по ЭДО.

💢 К осени 2025 подготовят законопроект о возмещении убытков за перебои с интернетом

Депутаты обещают учитывать траты людей и убытки бизнеса.

💬 Бухгалтеры поделились впечатлениями от мессенджера MAX + опрос

Большинство бухгалтеров еще не успели протестировать мессенджер MAX. Из тех, кто установил приложение, MAX понравился только единицам.

❗ 15 августа 2025 года в ЕРИР появился расчет сбора с онлайн-рекламы

У распространителей рекламы в интернете есть возможность проверить начисления и внести корректировки до 25 августа 2025 года. Уплатить сбор в размере 3% нужно до 5 сентября.

🌿 С 1 сентября 2025 года дачникам запретят зарабатывать на своих участках: что меняется?

С 01.09.2025 вступает в силу новый закон, который ограничит коммерческую деятельность на дачах и огородах. Теперь дачники смогут использовать свои участки только для личных нужд, а за нарушение правил предусмотрены административные санкции. Рассказываем, что именно меняется для садоводов и огородников.

❓ На ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС – что должны списать в первую очередь? Опрос

Налоговая зачла сальдо ЕНС сначала на страховые взносы, потом на налоговый долг по уточненной декларации НДС и начислила штраф. Бухгалтер спрашивает совета – нужно ли оспаривать акт налоговой.

✅ Официально опубликован новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»

8 августа 2025 года на портале публикации правовых актов размещен утвержденный Минфином ФСБУ 9/2025. Он будет применяться с 2027 года, но компании вправе перейти на новый федеральный стандарт бухгалтерского учета досрочно.

❌ ФНС: комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД

Самозанятые не учитывают расходы на ведение деятельности, в том числе комиссии.

🎫 Опубликована единая форма транспортного документа

Минтранс утвердил форму единого транспортного документа для оформления на бумажном носителе или в электронном виде. Документ будет применяться 1 сентября 2025 года.

❌ Выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена

Работник может поменять банк, в который ему переводят зарплату. Но требование о перечислении денег в два разных банка работодатель выполнять не обязан.

😮 При оплате за другую компанию банк может потребовать у плательщика данные о выгодоприобретателе

ИП заплатил за ООО, в котором ему принадлежит 10% доли. Банк потребовал документы и сведения о выгодоприобретателе по операции согласно 115-ФЗ.

📆 ФНС уточнила, входит ли 9-е число следующего месяца в крайний срок формирования чеков самозанятыми

Формулировка в законе «не позднее 9-го числа» включает и эту дату.

❗ Положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству

Если ИП умер, то деньги с его единого налогового счета получат его дети.

❔ Когда можно заключить договор полной материальной ответственности с бухгалтером, ведь в обязательном перечне его нет

Перечень должностей, с которыми работодатель можно заключать договоры о полной матответственности, утвержден законодательно. Бухгалтера в этом списке нет.

💬 Работодатели начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах

Звонить и писать в мессенджерах по личным вопросам — можно, а для связи с клиентами крупные компании требуют использовать защищенные корпоративные платформы.

😜 С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудников к психиатру

Работодатель должен выдать направление, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.

📄 ФНС готовит новую форму и формат выписки из ЕГРН

С 2026 года выписка будет документом, подтверждающим постановку на учет. Для этого налоговая готовит формы и форматы документов.

👀 С 1 сентября 2025 работодателей будут штрафовать за незаконное лишение сотрудников премии

Вступают в силу поправки в ТК, которыми установлены правила снижения премий.

👌 Депутат разъяснил, как с 1 сентября 2025 года считать средний заработок

В средний заработок войдут не только премии, но и другие денежные поощрения.