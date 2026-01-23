💥 ФНС уточнилась про взносы за директора на АУСН, власти признали несовершенство налоговой реформы-2026, отчетность малого бизнеса упростят. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 19 по 23 января 2026 года, которые вы могли пропустить.

🔥 На АУСН точно не надо платить страховые взносы за директора с МРОТ

В 2026 году за директора без зарплаты надо платить взносы с МРОТ. Но на автоУСН – не надо.

❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса

Владимир Путин обсудит с кабмином проблемы малого бизнеса и ситуацию с подмосковной пекарней «Машенька».

📄 С 15 января 2026 года действуют новые формы для зачета и возврата положительного сальдо ЕНС

В заявлении на возврат переплаты по налогу добавили строку для указания номера платежной карты для зачисления денег.

❗ ФНС добавила коды статуса налогоплательщика для 6-НДФЛ

В справке о доходах и суммах налога физлица появились новые коды для иноагентов и нерезидентов РФ.

🥶 Если на работу не вышли из-за морозов – зарплату могут урезать

При невыходе сотрудника на работу из-за непогоды его зарплата может быть сокращена до 2/3 оклада.

❗ Минтруд разрешит работодателям вести электронный документооборот с сотрудниками в MAX

Работодатель сможет дистанционно подписывать трудовой договор с сотрудниками в мессенджере MAX.

👍 ФНС: как правильно отчитаться за 2025 год

Налоговики рассказали, как сдать отчетность за четвертый квартал 2025 года и за весь год.

👀 Законопроект об обязательной индексации зарплат Госдума рассмотрит в весеннюю сессию

Индексировать зарплаты предлагается ежегодно не меньше, чем на уровень инфляции.

❗ Путин поручил упростить налоговую отчетность для малого бизнеса

Вечером 21 января 2026 года Президент РФ провел совещание после жалоб бизнеса на рост издержек после введения налоговой реформы-2026.

🥶 На время морозов сотрудников могут перевести на удаленку

Предлагается законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим в период сильных морозов и низких температур.

❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026

Путин поддержал введение переходного периода по налоговой реформе.

💰 Бухгалтеры вошли в топ-10 по росту зарплат в 2025 году

Повышение получили специалисты по управлению персоналом и обучению, у них же сильнее всего выросли зарплаты.

❗ Штрафы для работодателей могут увеличить в два раза

За повторные правонарушения трудового законодательства предлагается усилить ответственность.

👍 Бухгалтеры советуют: как быстрее вернуть деньги, если переплатили по уведомлениям на УСН

Чтобы вернуть переплату на ЕНС, лучше пересдать уведомления, а декларацию за 2025 год подать позже.