💥 ФНС уточнилась про взносы за директора на АУСН, власти признали несовершенство налоговой реформы-2026, отчетность малого бизнеса упростят. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 19 по 23 января 2026 года, которые вы могли пропустить.

🔥 На АУСН точно не надо платить страховые взносы за директора с МРОТ

В 2026 году за директора без зарплаты надо платить взносы с МРОТ. Но на автоУСН – не надо.

❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса

Владимир Путин обсудит с кабмином проблемы малого бизнеса и ситуацию с подмосковной пекарней «Машенька».

📄 С 15 января 2026 года действуют новые формы для зачета и возврата положительного сальдо ЕНС

В заявлении на возврат переплаты по налогу добавили строку для указания номера платежной карты для зачисления денег.

ФНС добавила коды статуса налогоплательщика для 6-НДФЛ

В справке о доходах и суммах налога физлица появились новые коды для иноагентов и нерезидентов РФ.

🥶 Если на работу не вышли из-за морозов – зарплату могут урезать

При невыходе сотрудника на работу из-за непогоды его зарплата может быть сокращена до 2/3 оклада.

Минтруд разрешит работодателям вести электронный документооборот с сотрудниками в MAX

Работодатель сможет дистанционно подписывать трудовой договор с сотрудниками в мессенджере MAX.

👍 ФНС: как правильно отчитаться за 2025 год

Налоговики рассказали, как сдать отчетность за четвертый квартал 2025 года и за весь год.

👀 Законопроект об обязательной индексации зарплат Госдума рассмотрит в весеннюю сессию

Индексировать зарплаты предлагается ежегодно не меньше, чем на уровень инфляции.

Путин поручил упростить налоговую отчетность для малого бизнеса

Вечером 21 января 2026 года Президент РФ провел совещание после жалоб бизнеса на рост издержек после введения налоговой реформы-2026.

🥶 На время морозов сотрудников могут перевести на удаленку

Предлагается законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим в период сильных морозов и низких температур.

Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026

Путин поддержал введение переходного периода по налоговой реформе.

💰 Бухгалтеры вошли в топ-10 по росту зарплат в 2025 году

Повышение получили специалисты по управлению персоналом и обучению, у них же сильнее всего выросли зарплаты.

Штрафы для работодателей могут увеличить в два раза

За повторные правонарушения трудового законодательства предлагается усилить ответственность.

👍 Бухгалтеры советуют: как быстрее вернуть деньги, если переплатили по уведомлениям на УСН

Чтобы вернуть переплату на ЕНС, лучше пересдать уведомления, а декларацию за 2025 год подать позже.

