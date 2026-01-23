💥 ФНС уточнилась про взносы за директора на АУСН, власти признали несовершенство налоговой реформы-2026, отчетность малого бизнеса упростят. Топ новостей за неделю
🔥 На АУСН точно не надо платить страховые взносы за директора с МРОТ
В 2026 году за директора без зарплаты надо платить взносы с МРОТ. Но на автоУСН – не надо.
❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса
Владимир Путин обсудит с кабмином проблемы малого бизнеса и ситуацию с подмосковной пекарней «Машенька».
📄 С 15 января 2026 года действуют новые формы для зачета и возврата положительного сальдо ЕНС
В заявлении на возврат переплаты по налогу добавили строку для указания номера платежной карты для зачисления денег.
❗ ФНС добавила коды статуса налогоплательщика для 6-НДФЛ
В справке о доходах и суммах налога физлица появились новые коды для иноагентов и нерезидентов РФ.
🥶 Если на работу не вышли из-за морозов – зарплату могут урезать
При невыходе сотрудника на работу из-за непогоды его зарплата может быть сокращена до 2/3 оклада.
❗ Минтруд разрешит работодателям вести электронный документооборот с сотрудниками в MAX
Работодатель сможет дистанционно подписывать трудовой договор с сотрудниками в мессенджере MAX.
👍 ФНС: как правильно отчитаться за 2025 год
Налоговики рассказали, как сдать отчетность за четвертый квартал 2025 года и за весь год.
👀 Законопроект об обязательной индексации зарплат Госдума рассмотрит в весеннюю сессию
Индексировать зарплаты предлагается ежегодно не меньше, чем на уровень инфляции.
❗ Путин поручил упростить налоговую отчетность для малого бизнеса
Вечером 21 января 2026 года Президент РФ провел совещание после жалоб бизнеса на рост издержек после введения налоговой реформы-2026.
🥶 На время морозов сотрудников могут перевести на удаленку
Предлагается законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим в период сильных морозов и низких температур.
❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026
Путин поддержал введение переходного периода по налоговой реформе.
💰 Бухгалтеры вошли в топ-10 по росту зарплат в 2025 году
Повышение получили специалисты по управлению персоналом и обучению, у них же сильнее всего выросли зарплаты.
❗ Штрафы для работодателей могут увеличить в два раза
За повторные правонарушения трудового законодательства предлагается усилить ответственность.
👍 Бухгалтеры советуют: как быстрее вернуть деньги, если переплатили по уведомлениям на УСН
Чтобы вернуть переплату на ЕНС, лучше пересдать уведомления, а декларацию за 2025 год подать позже.
