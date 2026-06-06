💥 Можно ли заставить персонал приходить раньше, как платить налог с дохода от аренды, Минфин не перегнул палку с налогами, в июне будет четырехдневка. Топ новостей
Могут ли работодатели требовать от сотрудников приходить раньше и уходить позже без оплаты: разъяснение от эксперта
Если работник выполняет поручения работодателя до или после смены, это считается рабочим временем, а значит — подлежит оплате в повышенном размере.
Налоговая: доход от сдачи жилья подлежит налогообложению
Собственники жилья обязаны платить налог с дохода от сдачи недвижимости в аренду, используя один из трех законных способов.
❗ С 16 июля 2026 налоговые начнут проводить бездекларационные камеральные проверки и начислять пени
Если не сдать за 2025 год налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ после продажи недвижимости или получения ее в дар не от близких родственников, ФНС все равно начнет проверку.
Глава Минфина: мы не перегнули палку с налогами в 2026 году
Показатели исполнения бюджета за январь-май 2026 года подтвердили, что налоговые реформы не привели к перегрузке бизнеса и обеспечили рост поступлений.
Вторая рабочая неделя июня 2026 – четырехдневная. Будет ли сокращенный день?
12 июня 2026 – государственный праздник, поэтому 11 июня рабочий день сокращается.
Крупный бизнес сможет сам защищаться от БПЛА: предприятиям разрешили закупать вооружение
Частные компании получили право закупать крупнокалиберное вооружение для защиты объектов от атак беспилотников.
Отсутствие прибыли не говорит о том, что нет бизнес-деятельности: пример 2026 от УФНС
Само по себе отсутствие прибыли не свидетельствует о том, что гражданин не ведет деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли.
Эксперт: если у директора три места работы – страховые взносы должны быть не меньше МРОТ по каждому
Даже если общая сумма страховых взносов за директора со всех мест работы получается больше, чем с минималки, обязанность по взносам с МРОТ остается у каждой компании.
Режим самозанятости могут продлить до 2035 года и увеличить лимит годового дохода
Депутат предлагает расширить параметры спецрежима НПД для поддержки легальной занятости.
Эксперт разъяснил, как работодателям закрепить нормы поведения сотрудников в трудовых договорах
Нормы поведения сотрудников можно закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка или, для субъектов МСП, в трудовом договоре. Такой подход делает требования обязательными и позволяет работодателю применять взыскания при их нарушении.
Ничего не должны государству: налогоплательщиков хотят освободить от штрафов за просроченную отчетность при полной оплате налогов
Если налогоплательщики уплатили все налоги, но по какой-то причине не смогли вовремя сдать декларацию, то их предложили не штрафовать, ведь у них нет долгов перед казной.
Каждый третий россиянин хочет получать зарплату еженедельно
Сотрудники предпочли бы более частые выплаты зарплаты, чем те, что установлены сейчас. Такое желание связано с управлением повседневными расходами и ощущением финансовой стабильности.
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