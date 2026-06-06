💥 Можно ли заставить персонал приходить раньше, как платить налог с дохода от аренды, Минфин не перегнул палку с налогами, в июне будет четырехдневка. Топ новостей

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости за неделю с 30 мая по 5 июня 2026 года, которые вы могли пропустить.

Могут ли работодатели требовать от сотрудников приходить раньше и уходить позже без оплаты: разъяснение от эксперта

Если работник выполняет поручения работодателя до или после смены, это считается рабочим временем, а значит — подлежит оплате в повышенном размере.

Налоговая: доход от сдачи жилья подлежит налогообложению

Собственники жилья обязаны платить налог с дохода от сдачи недвижимости в аренду, используя один из трех законных способов.

❗ С 16 июля 2026 налоговые начнут проводить бездекларационные камеральные проверки и начислять пени

Если не сдать за 2025 год налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ после продажи недвижимости или получения ее в дар не от близких родственников, ФНС все равно начнет проверку.

Глава Минфина: мы не перегнули палку с налогами в 2026 году

Показатели исполнения бюджета за январь-май 2026 года подтвердили, что налоговые реформы не привели к перегрузке бизнеса и обеспечили рост поступлений.

Вторая рабочая неделя июня 2026 – четырехдневная. Будет ли сокращенный день?

12 июня 2026 – государственный праздник, поэтому 11 июня рабочий день сокращается.

Крупный бизнес сможет сам защищаться от БПЛА: предприятиям разрешили закупать вооружение

Частные компании получили право закупать крупнокалиберное вооружение для защиты объектов от атак беспилотников.

Отсутствие прибыли не говорит о том, что нет бизнес-деятельности: пример 2026 от УФНС

Само по себе отсутствие прибыли не свидетельствует о том, что гражданин не ведет деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли.

Эксперт: если у директора три места работы – страховые взносы должны быть не меньше МРОТ по каждому

Даже если общая сумма страховых взносов за директора со всех мест работы получается больше, чем с минималки, обязанность по взносам с МРОТ остается у каждой компании.

Режим самозанятости могут продлить до 2035 года и увеличить лимит годового дохода

Депутат предлагает расширить параметры спецрежима НПД для поддержки легальной занятости.

Эксперт разъяснил, как работодателям закрепить нормы поведения сотрудников в трудовых договорах

Нормы поведения сотрудников можно закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка или, для субъектов МСП, в трудовом договоре. Такой подход делает требования обязательными и позволяет работодателю применять взыскания при их нарушении.

Ничего не должны государству: налогоплательщиков хотят освободить от штрафов за просроченную отчетность при полной оплате налогов

Если налогоплательщики уплатили все налоги, но по какой-то причине не смогли вовремя сдать декларацию, то их предложили не штрафовать, ведь у них нет долгов перед казной.

Каждый третий россиянин хочет получать зарплату еженедельно

Сотрудники предпочли бы более частые выплаты зарплаты, чем те, что установлены сейчас. Такое желание связано с управлением повседневными расходами и ощущением финансовой стабильности.